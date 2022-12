Inhaltsverzeichnis:

Adresse : Esterhazyplatz 1, 7000 Eisenstadt

: Esterhazyplatz 1, 7000 Eisenstadt E-mail : ausstellung <AT> esterhazy.at

: ausstellung <AT> esterhazy.at Website :https://esterhazy.at/schloss-esterhazy

:https://esterhazy.at/schloss-esterhazy Telefon : +43 2682 630047600

: +43 2682 630047600 Öffnungszeiten : September - Juni: Dienstag - Sonntag und feiertags von 10 bis 17 Uhr Juli - August: täglich von 10 bis 18 Uhr

: Eintrittspreise Schloss-Ticket ohne Führung: Erwachsene 19 Euro Ermäßigt 15 Euro Familien 39 Euro

Schloss-Ticket ohne Führung: Eintrittspreise Schloss-Ticket mit Führung: Erwachsene 22 Euro Ermäßigt 18 Euro Familien 45 Euro Audio-Guide: 2 Euro

Schloss-Ticket mit Führung: Wetterinfo

Beschreibung Schloss Esterhazy?

Schloss Esterhazy zählt zweifellos zu den schönsten Barockschlössern Österreichs. Bereits im 13. Jahrhundert stand an der Stelle des heutigen Schlosses eine gotische Burg. Im Jahre 1622 gelangte die Burg in den Besitz der namensgebenden Familie Esterhazy, die sie ab Mitte des 17. Jahrhunderts zu einem Schloss umbauen ließen. 300 Jahre lang war Schloss Esterhazy die Hauptresidenz der bekannten adeligen Familie. In den letzten Jahren wurde das Schloss aufwendig saniert und erstrahlt heute in noch nie dagewesener Pracht.

Besonders sehenswert ist der historische Festsaal des Schlosses, der auch als Haydnsaal bekannt ist. Der oft als Konzertsaal verwendete Festsaal verdankt seinem Namen dem berühmten Komponisten Joseph Haydn, der über 40 Jahre lang als Hofmusiker und Kapellmeister im Dienste der Familie Esterhazy stand. Seit 2009 ist Haydn deshalb eine eigene Dauerausstellung im Schloss gewidmet.

Schloss Esterhazy wird heute sowohl für Dauerausstellungen als auch für wechselnde Jahresausstellungen zu verschiedenen Themen genutzt. Im Untergeschoss des Schlosses befindet sich darüber hinaus das größte Weinmuseum Österreichs, in dem über 700 Exponate rund um das Thema Wein ausgestellt sind.

Neben seinen Ausstellungen ist Schloss Esterhazy vor allem wegen seines musikalischen Programms weit über die Grenzen des Burgenlandes hinaus bekannt und beliebt. Wo einst Joseph Haydn wirkte, können Musikliebhaber heute das ganze Jahr über renommierte Orchester und Interpreten sowie aufstrebende junge Musiker erleben. Schauplatz der jährlich stattfindenden Konzertreihe classic.Esterhazy ist der unvergleichlich schöne Haydnsaal im Schloss.

Zusätzlich zur classic.Esterhazy Konzertreihe findet im September das Herbstgold-Festival in Eisenstadt statt. Neben einem breiten Musikprogramm im Festsaal des Schlosses, das von Haydn bis zu Jazz-, Roma- und Balkansounds reicht, runden zahlreiche Künstler- und Expertengespräche im Schlosscafé sowie Konzertdinner im Restaurant Henrici das Herbstgold-Festival ab.

In den Sommermonaten findet im Haydnsaal von Schloss Esterhazy eine weitere Musikveranstaltung statt. Jeden Donnerstag- und Freitagvormittag im Juli und im August kommen Haydn-Liebhaber in den Genuss einer Matinée.



Schloss Esterhazy: Highlights

Die beste Möglichkeit, die Schönheit von Schloss Esterhazy in all seinen Facetten kennenzulernen, ist die Teilnahme an einer Führung. Das unbestrittene Highlight einer Schlossführung ist zweifellos die Besichtigung des wunderschönen Festsaales, der Platz für 650 Gäste bietet. Aber auch die Privat- und Empfangsräumlichkeiten der Fürstenfamilie Esterhazy sind einen Blick wert.

Ein Highlight für alle Fans von Joseph Haydn, ist eine Schwerpunktführung im Schloss. Diese Art der Führung befasst sich intensiv mit dem über 40-jährigen Leben und Wirken des weltberühmten Klassikmusikers am Hofe der Familie Esterhazy. Viele von Haydns berühmten Werken waren Auftragswerke für die Fürstenfamilie, von denen zahlreiche im Schloss (ur)aufgeführt wurden.

Und auch für Weintrinker:innen hat Schloss Esterhazy ein echtes Highlight parat: Das Weinmuseum im Untergeschoss des Schlosses ist das größte und zugleich eines der informativsten Weinbaumuseen Österreichs. Anhand zahlreicher historischer Exponate wird die Geschichte des Weinbaus auf den Weingütern der Familie Esterhazy wieder lebendig.