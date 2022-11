Inhaltsverzeichnis:

Adresse : Dinoplatz 1, 8344 Bad Gleichenberg, Steiermark

: Dinoplatz 1, 8344 Bad Gleichenberg, Steiermark E-mail : info <AT> styrassicpark.at

: info <AT> styrassicpark.at Website : https://www.styrassicpark.at/

: https://www.styrassicpark.at/ Telefon : +43 3159 2875

: +43 3159 2875 Öffnungszeiten : Anfang April - Anfang November, 9-18 Uhr (April und Oktober lediglich bis 17 Uhr)

: Anfang April - Anfang November, 9-18 Uhr (April und Oktober lediglich bis 17 Uhr) Eintrittspreise : Erwachsene: 20,00 Euro, Kinder (2-14 Jahre): 14,00€

: Erwachsene: 20,00 Euro, Kinder (2-14 Jahre): 14,00€ Wetterinfo:

Beschreibung: Styrassic Park

Der Styrassic Park ist für Dino-Fans eines der interessantesten Ausflugsziele in ganz Österreich. In dem Freizeitpark, der in Bad Gleichenberg in der Steiermark beheimatet ist, sind über 90 Nachbauten von Dinosauriern in Lebensgröße ausgestellt. Der Name „Styrassic Park“ ist dabei eine Zusammensetzung des lateinisch-englischen Namens der Steiermark, „Styria“, und des Titels des erfolgreichen Dino-Films „Jurassic Park“, der im Jahre 1993 erschien.

Mitte der 1990er Jahren wurde mit der Planung eines österreichischen Freizeitparks begonnen, bei dem der thematische Fokus auf Dinosauriern liegen sollte. Da die Oststeiermark zu einer vulkanischen Zone am Alpenrand gehört, in der es viele Thermalquellen gibt, und Bad Gleichenberg sogar am Fuße eines erloschenen Vulkans liegt, wurde die Region als optimale neue Heimat für diesen Park auserwählt.

Nachdem der passende Ort für den Styrassic Park also gefunden worden war, arbeiteten 30 verschiedene Künstler unter der wissenschaftlichen Leitung der Humboldt Universität zu Berlin daran, die lebensgroßen Modelle für den Park anzufertigen. Dabei wurden sowohl Dinosaurier aus dem Kreide- oder Jura-Zeitalter, als auch Tiere aus der Eiszeit hergestellt. Der Fokus liegt allerdings vor allem auf den Dinosauriern, die tatsächlich in der Nähe des steirischem Vulkanlandes gelebt haben. Nachdem die ersten Modelle fertiggestellt worden waren, wurde der Styrassic Park am 27. März 1999 eröffnet.

Styrassic Park: Highlights

Der Styrassic Park verfolgt das Ziel, seinen Besuchern das Gefühl zu vermitteln, dass sie sich auf eine Zeitreise begeben und das Zusammenleben mit Dinosauriern hautnah nachempfinden können. Aus diesem Grund sind alle Modelle der Dinosaurier in dem Freizeitpark in Lebensgröße dargestellt.

Eines der größten Highlights in dem Freizeitpark, im wahrsten Sinne des Wortes, ist die Nachbildung des Skeletts eines Tyrannosaurus rex. Dieses Modell ist mit einer Höhe von acht Meter und einer Länge von 18 Meter nach eigenen Angaben des Styrassic Parks das größte T-Rex Skelett der Welt. Eine weitere Besonderheit dieses Modells ist zudem, dass es im Dunklen leuchtet. Sehr beeindruckend ist auch das Modell des Gigantoraptors. Diese größere Version eines Raptors ist drei Meter hoch und acht Meter lang.

Obwohl der Fokus hauptsächlich auf Dinosauriern und dessen Nachbildungen liegt, können Besucher:innen in dem Styrassic Park auch Modelle von anderen Tieren aus vergangenen Zeiten ansehen. Beispielsweise gibt es dort Nachbildungen von Mammuts, Säbelzahntiger, Riesenhirsche oder Riesenfaultiere.

Zusätzlich zu den Modellen gibt es außerdem einige weitere Attraktionen in dem Freizeitpark. So können Kinder auf einem großen Spielplatz mit einer Hüpfburg-Rutsche, einer bunten Kletterburg und einem Kletterparcour spielen oder auf einem Kettenkarussell mit Dino-Motiven fahren.