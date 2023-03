Schloss Eggenberg wurde 1625 als Residenz des gleichnamigen kaiserlichen Statthalters errichtet. Um die Herrschaft der Familie zu unterstützen und ihren Anspruch zu verdeutlichen, wurden beim Bau keine Kosten und Mühen gespart. Daher ist Schloss Eggenberg mit seinen 24 Prunkräumen und dem zentralen Planetensaal auch heute noch ein echtes architektonisches Meisterwerk. Aus diesem Grund, und wegen seiner geschichtlichen Bedeutung für die Stadt Graz, wurde es 2010 zur bereits bestehenden UNESCO-Welterbestätte Graz hinzugefügt.

Heute umfasst das Universalmuseum Joanneum sowohl das Schloss als auch den Park Eggenberg: Besucher:innen können in dem weitläufigen Landschaftspark flanieren und sich erholen sowie die ehemalige fürstliche Residenz und die Prunkräume besichtigen. Darüber hinaus beherbergen die Räumlichkeiten von Schloss Eggenberg heute ein Archäologiemuseum, ein Münzkabinett und Kunstwerke aus über 500 Jahren europäischer Kulturgeschichte. Neben den Dauerausstellungen finden in den Räumlichkeiten von Schloss Eggenberg auch immer wieder verschiedene Ausstellungen statt.

Auf keinen Fall sollten sich Besucher:innen die 24 Prunkräume und den Planetensaal von Schloss Eggenberg entgehen lassen: Die mit beeindruckenden Deckengemälden dekorierten Zimmer sind bis heute in ihrer Originalausstattung aus dem 17. und 18. Jahrhundert erhalten. Sie liefern damit wertvolle Einblicke, wie das Leben hier vor 200 bis 300 Jahren ausgesehen hat. Auch der historische Rosengarten und der Rosenhügel im umliegenden Schlossgarten sind bis heute erhalten geblieben.

Lage

Das Schloss Eggenberg liegt im gleichnamigen Viertel am westlichen Stadtrand von Graz. Neben den Räumlichkeiten der eigentlichen Burg ist auch der umliegende Schlosspark auf jeden Fall einen ausführlichen Rundgang wert. Besucher:innen sollten also genug Zeit einplanen, um alles in Ruhe anschauen zu können. In nächster Nähe zum Schloss Eggenberg liegen außerdem der Planetengarten, das Archäologiemuseum und das Schloss Algersdorf, das allerdings nicht öffentlich zugänglich ist. Natürlich gibt es in Graz darüber hinaus noch eine ganze Reihe weiterer Sehenswürdigkeiten wie den Grazer Dom in der historischen Altstadt, die Murinsel, das Kunsthaus oder den Schloßberg mit dem berühmten Uhrenturm.

Schloss Eggenberg: Anfahrt

Das Schloss Eggenberg lässt sich gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen: Besucher:innen nehmen entweder die Straßenbahn Linie 1 oder die Straßenbahn Linie 7. Mit der S1 in Richtung Eggenberg/UKH steigen sie an der Haltestelle Schloss Eggenberg aus und gehen von dort aus die Schlossstraße entlang der Mauer. Mit der S7 in Richtung Wetzelsdorf liegt der Ausstieg an der Eggenberger Allee/tim. Von dort aus geht es zu Fuß weiter die Eggenberger Allee entlang, etwa 650 Meter bis zum Schloss.

Natürlich ist auch die Anreise mit dem eigenen oder einem gemieteten Auto möglich. Die Adresse für das Navigationssystem ist „Eggenberger Allee 90, 8020 Graz“. Aus Richtung Süden gelangen Anreisende über die A9 und die Abfahrt Graz-Webling auf schnellstem Wege zum Schloss. Von Norden herkommend führt die kürzeste Route über die Abfahrt Graz-Nord. Auch mit dem Auto müssen Gäste allerdings vom Parkplatz aus etwa 100 Meter gehen, weil es keine Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe des Schlosses gibt.

Parken

Gäste, die eines der zum Schloss Eggenberg gehörigen Museen besuchen, können den Parkplatz der Erlebnisbrauerei Rudolf kostenlos nutzen. Außerdem können alle Besucher:innen die öffentlichen Parkmöglichkeiten entlang der um das Schloss liegenden Straßen nutzen. Hierfür ist allerdings in der Regel ein entsprechendes Parkticket erforderlich. Die Gebührenpflicht gilt dabei von Montag bis Freitag von 9 bis 20 Uhr. Die Kosten liegen derzeit bei 80 Cent pro angefangener halber Stunde. Alternativ gibt es auch Tagestickets für 9 Euro und 2-Tagestickets für 18 Euro.

Einkehrmöglichkeiten

Im Schloss Eggenberg selbst gibt es keine Möglichkeiten zur Einkehr. Dafür befindet sich im Schlossgarten ein Tagescafé, das von März bis Ende Oktober von 10 bis 19 Uhr geöffnet ist. Mit Sitzplätzen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich können sich Gäste hier ausruhen und einen Kaffee genießen. Außerdem bietet der Café Pavillon einen Picknickservice: Besucher:innen können zu einem gewünschten Termin einen Picknickkorb bestellen und damit dann ein stärkendes Picknick im Schlosspark genießen. Bei schlechtem Wetter hat das Café im Schlosspark allerdings teilweise geschlossen.

Zudem befindet sich in nächster Nähe das Restaurant Rudolf, dessen Parkplatz Besucher:innen von Schloss Eggenberg auch kostenlos nutzen können. Das Brauhaus mit Erlebnisbrauerei bietet seinen Gästen jeden Tag von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends mehrere unterschiedliche Hausbiere und eine bunte Auswahl an typisch österreichischen und deftigen Gerichten. Hinzu kommen besondere Spezialitätenwochen und ein vergünstigtes Mittagsmenü zwischen 11 und 14 Uhr.

Weiter in Richtung Innenstadt und Schlossberg gibt es eine größere Auswahl an Restaurants, Cafés und Imbissen mit Speisen und Angeboten aus aller Welt.

Schloss Eggenberg: Erfahrungsberichte

Die meisten Besucher:innen zeigen sich von Schloss Eggenberg begeistert: Insgesamt liegt die durchschnittliche Bewertung bei 4,6 von 5 Sternen. Sowohl das Schloss selbst als auch der umliegende Schlosspark ernten in den meisten Fällen viel Lob – auch wenn der Park im Sommer wesentlich sehenswerter ist als in der kalten Jahreszeit. Wichtig ist es, auf die jeweiligen Öffnungszeiten zu achten. Ansonsten können Gäste das Schloss nicht besichtigen und werden enttäuscht.