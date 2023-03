Die Schlögener Schlinge zählt zu den beeindruckendsten Flusslandschaften Österreichs und ist für ihre malerische Szenerie weit über die Region hinaus bekannt. Dank der zahlreichen Wanderwege im Gebiet rund um die Donauschlinge genießen Besucher:innen stets neue Ausblicke auf die charakteristische Flusslandschaft. Entlang der Uferhänge des Donautals ändert der längste Fluss Österreichs an dieser Stelle zwei Mal seine Richtung. Dadurch wurden im Laufe der Zeit zwei in hartes Granitgestein eingebettete Landzungen geformt. Diese verleihen der Schlögener Schlinge bis heute ihre außergewöhnliche Form.

Besonders gut lässt sich das wie ein Hufeisen geformte Flusstal vom Aussichtspunkt „Schlögener Blick“ bewundern. Von dort aus genießt man einen Rundumblick auf die umliegende Donau, die an diesem Punkt eine 180 Grad Kurve einlegt. Der farbliche Kontrast zwischen den Blautönen des Flusses und dem Grün der umliegenden Vegetation trägt zur ästhetischen Erscheinung dieses Naturspektakels bei.

Neben der facettenreichen Flora und Fauna hat die Region auch eine kulturelle Besonderheit: Entlang der Schlögener Schlinge verlief der römische Donaulimes. Das einst von den Römern besiedelte Donautal stellte die damalige Grenze des römischen Reichs dar. Aus diesem Grund wurde der Landstrich rund um die Schlögener Schlinge im Jahr 2021 sogar zum UNESCO-Welterbe erklärt.

Die abwechslungsreiche Landschaft rund um die Schlögener Schlinge ist ein idealer Ort für ausgiebige Wanderungen und Fahrradtouren. Zu den Höhepunkten zählt eine durch dichte Wälder führende Wandertour hinauf zur Aussichtsplattform „Schlögener Blick“. Vom kleinen Ort Schlögen beträgt die fußläufige Distanz zum Aussichtspunkt entlang des CICONIA Erlebnisweges rund zwei Kilometer. Darüber hinaus gewährt der insgesamt rund elf Kilometer lange CICONIA Rundweg Einblicke in die regionale Tier- und Pflanzenwelt. Der Rundwanderweg führt zudem vorbei an den Aussichtspunkten Au und Steinerner Felsen sowie an der denkmalgeschützten Kirche St. Nikolaus.

Da der berühmte Donau-Radweg direkt an der Schlögener Schlinge vorbeiführt, gilt das umliegende Gebiet als ein ausgezeichnetes Ziel für Ausflüge mit dem Fahrrad. Zu den weiteren Highlights bei einem Besuch der Donauschlinge zählt die Fahrt mit einer Zille. Diese kleinen Holzboote lassen sich vom Zillen-Verleih Witti im knapp sechs Kilometer entfernten Wesenufer ausleihen. Ein Bootsführerschein ist nicht notwendig. Ebenso beliebt ist ein Besuch des Bergbauernhofs „Permakultur Theklasien“ im wenige Kilometer entfernten Haibach ob der Donau. Während einer Besichtigung lernen Besucher:innen dort mehr über die Geschichte der regionalen Landwirtschaft und die heimischen Heilpflanzen des Donautals.

Lage

Die Schlögener Schlinge liegt eingebettet im Donautal Oberösterreichs. Das Ausflugsziel ist sowohl von der niederbayerischen Dreiflüsse-Stadt Passau (Entfernung circa 40 Kilometer) als auch der oberösterreichischen Hauptstadt Linz (Entfernung circa 35 Kilometer) leicht erreichbar. Beide Städte bieten eine Vielzahl an kulturellen Sehenswürdigkeiten und Einkaufsmöglichkeiten. Zu den bekannten Ausflugszielen in der Nähe zählen außerdem das Trappistenkloster in Engelhartszell (Entfernung circa 15 Kilometer) sowie die Burg Marbach (Entfernung circa zwölf Kilometer).

Schlögener Schlinge: Anfahrt

Vom etwa 35 Kilometer entfernten Linz aus erreicht man Schlögen über die Bundestraßen 127, 130 und 131. Auch von Richtung Passau kommend führt die B130 direkt in den Ortskern von Schlögen. Alternativ lässt sich die Strecke entlang des Donau-Radwegs mit dem Fahrrad zurücklegen. Aus Graz kommend nimmt man die Autobahn A9 bis zur Ausfahrt Wels Nord und folgt dort den Bundestraßen Richtung Schlögen. Die Entfernung beträgt circa 240 Kilometer. Bei der Anreise aus dem rund 235 Kilometer entfernten Wien nimmt man die Autobahn A1 bis zur Ausfahrt Wels Nord und folgt dann ebenso der Bundestraße bis nach Schlögen.

Die Anreise zur Schlögener Schlinge mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist etwas umständlicher. Ab Linz verkehrt ein Bus von der Haltestelle Hinsenkampplatz bis zu fünf Mal täglich nach Schlögen und zurück. Vom Hauptbahnhof in Passau aus erreicht man Schlögen mehrmals täglich per Bus über einen Umstieg in Engelhartszell. Vorab sollten sich Besucher:innen aber immer über den aktuellen Fahrplan informieren. Eine besondere Art der Anreise ist per Schiff. Der Veranstalter „Donauschifffahrt Wurm & Noé“ bietet während der Sommermonate regelmäßige Erlebnisbootsfahrten zwischen Passau und Linz mit Halt in Schlögen an.

Parken

Das sich im Ortskern von Schlögen befindende „Hotel Donauschlinge“ stellt rund um die Uhr zugängliche Parkplätze zur Verfügung. Die Parkgebühr beträgt 5 Euro pro Tag. Direkt im Ort gibt es weitere Parkplätze, die meist ebenso kostenpflichtig sind. Daneben sind einige Parkplätze in Schlögenleiten vorhanden. Alle Parkplätze bieten direkten Zugang zum Rundwanderweg.

Einkehrmöglichkeiten

Sowohl das „Hotel Donauschlinge“ als auch der angrenzende „Gasthof Schlögen“ bieten Besucher:innen eine Auswahl an regionalen Speisen und Getränken. Auf der gegenüberliegenden Donauseite lädt das Gasthaus „Zur Fährfrau“ mit einem kulinarischen Angebot zum Verweilen ein. Das Wirtshaus lässt sich am besten mit dem Fahrrad oder der Fähre erreichen. Ebenso beliebt zum Einkehren ist das „Gasthaus zur Blauen Donau“, rund zwei Kilometer westlich von Schlögen direkt an der B130. Im angrenzenden Ort Haibach ob der Donau gibt es weitere Einkehrmöglichkeiten. Gut zu wissen: Teilweise schließen die Gasthäuser während der Wintermonate.

Schlögener Schlinge: Erfahrungsberichte

Die Erfahrungsberichte anderer Besucher:innen sind durchwegs positiv. Vor allem das Angebot an Wanderrouten und die Aussichtspunkte erfreuen sich großer Beliebtheit. Laut der Bewertungen sind die Wanderpfade sowie der Donau-Radweg bestens erschlossen und gut ausgeschildert. Einzig der etwas steile Anstieg hinauf zur Aussichtsplattform „Schlögener Blick“ wird von wenigen Personen als negativ empfunden. Gleichzeitig wird oft erwähnt, dass der fabelhafte Ausblick für jegliche Anstrengungen entlohnt.

Neben der Schlögener Schlinge selbst wurde wiederholt das kulinarische Angebot im Ort gelobt. Nach einer Wanderung kann man in den Gasthäusern regionale Schmankerln mit Blick auf die Donau genießen. Ein kleiner Kritikpunkt sind hier laut Bewertungen nur die kostenpflichtigen Parkplätze.