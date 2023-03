Saalbach-Hinterglemm: Skifahren in Salzburg

Inhaltsverzeichnis:

Offizielle Website des Skigebiets : https://www.saalbach.com

A-5753 Saalbach, Pinzgau, Salzburg

: +436541680068 Öffnungszeiten : vom 02. Dezember 2022 bis 10. April 2023

Tages-Skikarte Erwachsener: Hauptsaison 66,00 Euro / Nebensaison 59,50 Euro 6-Tageskarte: Hauptsaison 338,00 Euro / Nebensaison 304,00 Euro Alle Preise Vergünstigungen: Ermäßigungen für Kinder, Jugendliche, Familien, Gruppen und Invaliden

: Pistenkilometer : 270 Kilometer

: 270 Kilometer Höhe : Talstation: 830 Meter; Bergstation: 2096 Meter

Nachtskifahren möglich? Ja

Ja Corona-Nachweis: nein

Saalbach-Hinterglemm: Beschreibung

Seit das Skigebiet Saalbach-Hinterglemm mit Leogang und Fieberbrunn zusammengelegt wurde, ist es mit 270 Pistenkilometern eines der größten Skigebiete Österreichs. Mit seinen 156 Pisten, 70 Liftanlagen und mehr als 60 Skihütten bietet es Anfänger:inen, Familien und Könner:innen eine große Auswahl an geeigneten Abfahrten und Einkehrmöglichkeiten. Zusätzlich zu den Pisten gibt es Snowparks, Funslopes, Snow Trails und Flutlichpisten – diese und weitere Attraktionen haben dem Skigebiet den Beinamen Skizirkus eingebracht.

Die Tatsache, dass im Skigebiet Saalbach-Hinterglemm „Ski in – Ski out “ geboten wird, trägt sicherlich zusätzlich zur Zufriedenheit der Besucher:innen bei. „Ski in – Ski out“ steht für „raus aus der Haustüre und einsteigen ins Skivergnügen“ und verdeutlicht, dass ein großer Teil der Unterkünfte im Skigebiet Saalbach-Hinterglemm direkt an der Piste liegt.

Saalbach-Hinterglemm: Pisten

Das Skigebiet Saalbach-Hinterglemm ist nach dem Zusammenschluss mit Leogang und Fieberbrunn Teil eines der größten Skigebiete in Österreich mit 270 Pistenkilometern und insgesamt 156 Pisten. 70 Lifte stehen zur Auswahl, davon 20 Schlepplifte, 21 Sessellifte und 29 Kabinenbahnen.

Schwierigkeitsgrad

Das Skigebiet Saalbach-Hinterglemm bietet zusammen mit Leogang und Fieberbrunn insgesamt 270 Pistenkilometer mit 156 Pisten, davon 140 Kilometer leicht, 112 Kilometer mittel und 18 Kilometer schwer. Die 140 Kilometer an blauen Abfahrten sind über das ganze Skigebiet verteilt. Besonders geeignet für Anfänger:innen ist die Hinterglemm mit vielen kurzen Übungsliften. Auch die Pisten am Pründlkopf sind besonders anfängerfreundlich.

Für geübtere Skifahrer:innen gibt es die Möglichkeit, den fünf Routen-Vorschlägen zu folgen. Wer die Skizirkus-Runde wählt, kann zum Beispiel das komplette Skigebiet an einem Tag umrunden, während die 65 Kilometerroute „The Challenge“ die größte Skirunde der Alpen ist.

Profis finden am Schattberg, am Zwölferkogel und im Bereich Hochalm geeignete Pisten, wobei jene am Zwölferkogel auch für Weltcupabfahrten genutzt wird. Weitere schwarze Pisten befinden sich in Leogang und in Fieberbrunn.

Alle Talstationen, alle Bergstationen

Lage

Das Skigebiet Saalbach-Hinterglemm setzt sich aus den Ortschaften Saalbach und Hinterglemm zusammen. Die beiden Gemeindegebiete liegen im Salzburger Pinzgau und gehören zu den Kitzbüheler Alpen.

Skigebiet Saalbach-Hinterglemm Anreise

Das Skigebiet Saalbach-Hinterglemm kann man per PKW, Zug und Bus erreichen.

Aus Richtung Wien kommend, nimmt man die Ausfahrt Wals/Lofer A 1, weiter Richtung Bad Reichenhall über die B 21, nach Lofer über die B 178, Richtung Saalfelden. Dann über die B 311 bis nach Maishofen. Von dort weiter über die L 111 Richtung Saalbach-Hinterglemm.

Von Graz aus nimmt man die Ausfahrt Selzthal A9, Richtung Eben über die B 320, weiter über Bischofshofen A 10, Zell am See B 311 bis nach Maishofen und anschließend Richtung Saalbach Hinterglemm über die L 111.

Auch eine Anreise mit dem Zug in das Skigebiet Saalbach-Hinterglemm ist möglich. Vom Bahnhof Zell am See kann man dann den kostenlosen Linienbus oder ein Taxi nach Saalbach-Hinterglemm nehmen.

Parken

Kostenlos parken ist während der Betriebszeiten im gesamten Ortsgebiet möglich. Große Parkplätze findet man bei folgenden Talstationen:

Schönleitenbahn

Schattberg X-press

12er KOGEL Bahn

Zwölfer-Nordbahn

12er Express

Westgipfelbahn

Hochalmbahn

Mit einem gültigen Skipass kann man außerdem von 8:00 bis 18:00 Uhr in der Parkgarage Schauberg X-press und Parkgarage Kohlmaisbahn kostenlos parken.

Kostenpflichtige Parkplätze für Stunden, mehrere Tage oder Wochen stehen in der Parkgarage Reiterkogel und am Parkplatz Heimathaus zur Verfügung. Außerdem gibt es mehrere Kurzparkzonen in Saalbach und Hinterglemm.

Saalbach-Hinterglemm: Hütten

Mit über 60 Hütten im Tal und an der Skipiste bietet das Skigebiet Saalbach-Hinterglamm reichlich Auswahl zum Einkehren. Gehobene Küche wird ebenso angeboten wie kulinarische Hüttenklassiker. Wer mag, kann ausgelassene Après-Ski-Partys besuchen oder mit der Familie vor dem offenen Kamin kuscheln.

Ein besonderes Highlight ist „Der Schwarzacher“ an der Talstation Unterschwarzachbahn in Hinterglemm. Dort bekommt man vom Restaurant über Lounge, Après-Ski und Drive-In alles geboten. Die, die es eilig haben, können durch den Drive-In, gleich zurück auf die Piste.

An der Bergstation Kohlmaisbahn befindet sich der „Montana Royal Alpine Club“. In der extravaganten Örtlichkeit bekommen die Gäste zusätzlich zum Essen tollen Blick auf die Bergwelt geboten. Außerdem gibt es eine Sonnenterrasse mit Lounge für die Besucher:innen.

Liebhaber:innen von Wein und Champagner finden ein passendes Angebot im „Xandl Stadl“.

Ebenfalls einen Besuch wert ist die „Reiteralm“ am Sunliner 4er in Hinterglemm. Diese Hütte hat ihren urigen und gemütlichen Charme beibehalten.

Hotels an der Piste

Ein besonderes Highlight des Skigebiets Saalbach-Hinterglemm ist, dass der Großteil der Unterkünfte in direkter Nähe zur Piste liegt.

Darunter etwa das Vier-Sterne-Hotel „Alpen-Karawanserai“. Das Haus befindet sich nur wenige 100 Meter entfernt von der Reiterkogelbahn, der Unterschwarzbahn und dem Bergfriedlift. Neben der direkten Nähe zur Skipiste bietet das Hotel einen Wellnessbereich mit zwei Pools, einem Whirlpool, Sauna, Dampfbad und Massage im Haus und noch einige andere Annehmlichkeiten. Der Zimmerpreis für das Doppelzimmer beginnt bei 490,00 Euro.

Das Vier-Sterne-Haus „Hotel Tiroler Buam“ liegt 58 Meter von der Liftanlage Schönleitenbahn entfernt. Neben direkter Nähe zur Piste und gehobener Küche bietet das Hotel 32 Design Zimmer und drei Design Apartments. Das Doppelzimmer mit Halbpension beginnt ab 57,00 Euro pro Nacht.

Saalbach-Hinterglemm: Aktivitäten abseits vom Skifahren

Für diejenigen, die keine Lust auf Skifahren haben, stehen fünf Rodelbahnen bereit. Dienstag, Donnerstag und Samstag besteht sogar die Möglichkeit des Abendrodelns, denn die Reiterkogelbahn ist an diesen Tagen bis 22.30 Uhr beleuchtet.

Außerdem stehen Eislaufen, Eisstockschießen und Pferdeschlittenfahrten auf dem Winterprogramm. Wer mag, kann auch die 260 Kilometer Winterwanderwege nutzen, oder an einer der geführten, kostenlosen Winterwanderungen teilnehmen.

Wer Lust auf sportliche Betätigung ganz Abseits des Schnees hat, dem stehen im Sportzentrum Saalbach-Hinterglemm Tennisplätze zur Verfügung. Neben dem Sportzentrum finden die Jüngeren einen Spielplatz und einen Märchenwald zum Erkunden.

Zum Entspannen, ganz ohne sportliche Betätigung, lädt die Alpentherme im etwas entfernten Bad Hofgaststein ein. Warmes Thermalwasser und Saunen werden den Gästen dort ebenso geboten wie Spaß und Action in der Family World.