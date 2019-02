Es gibt Dinge, die sollte man in der Anwesenheit von Queen Elizabeth II. nicht tun. Wir sagen es Ihnen (sicherheitshalber).

Zugegeben, die Chance, dass Sie Queen Elizabeth II. persönlich begegnen sind gering. Doch wer in dem Ehre zuteil wird, der Königin von England gegenüber zu treten, der muss einige Regeln beachten.

"Es gibt keine verbindlichen Verhaltensregeln, wenn man die Queen oder ein Mitglied der königlichen Familie trifft", heißt es zwar auf der offiziellen Website des Palasts; doch die ein oder andere (ungeschriebene) Regel gibt es dann doch. Sollten Sie diese beachten, wird Queen Elizabeth II. sicher "amused" sein.

# 1 - Die richtige Ansprache

"Servus Liesl" ist ausgeschlossen; so kommen Sie vermutlich noch nicht mal in den Palast hinein. Die korrekte Ansprache lautet: "Your Majesty" oder "Ma'am", wobei das "a" so ausgesprochen wird wie im englischen "Jam" (zu Deutsch: Marmelade). Auch wenn Queen Elizabeth den Raum verlässt und Sie sich verabschieden, bitte erneut ein "Your Majesty".

# 2 - Finger weg!

Der Besuch bei der Queen ist auf gar keinen Fall mit einer Stippvisite bei ihrer Großmutter zu vergleichen; nein, Sie dürfen die Königin nicht umarmen, geschweige denn den Arm um sie legen.

Diese Regel geht auf das Mittelalter zurück, als Monarchen der Status göttlicher Herrscher verliehen wurde; dementsprechend wollten sie auch wie Götter behandelt werden.

Glücklicherweise haben sich diese Zeiten geändert, was aber nicht heißt, dass man die Queen anfassen dürfe; bis auf einen Händedruck natürlich...

Die ehemalige First Lady, Michelle Obama, verstieß gegen das Protokoll und legte ihre Hand freundschaftlich auf den Rücken der Queen. Basketball-Star LeBron James legte 2014 amikal seinen Arm um Herzogin Kate. Man sah es locker, die Regel gilt also vermutlich nur für "Her Majesty".

# 3 - Knicks oder kein Knicks?

Wie viele unzählige Hände hat Queen Elizabeth II. in ihrem Leben wohl schon geschüttelt? Reihen Sie sich doch einfach ein. Händeschütteln ist erlaubt; für die Männer gilt: Dazu bitte den Kopf leicht senken, für die Damen ein einfacher Knicks (der muss aber nicht sein).

# 4 - Geschenke, Geschenke, Geschenke

Man darf davon ausgehen, dass die Queen wirklich alles hat, was ihr Herz begehrt? Was also schenken? Eine schwierige Frage. Fest steht, dass Sie nicht mit leeren Händen aufkreuzen sollten. Das Geschenk sollte dem Anlass entsprechen. Wenn die Queen also in Ihrer Heimatstadt einen Besuch abstattet, wäre eine kleine Aufmerksamkeit, die die heimische Kultur widerspiegelt durchaus passend. Blumen tun es zur Not auch.

# 5 - Aufgestanden!

Wenn die Queen im Raum ist, heißt es, aufstehen! Erst wenn das gekrönte Haupt sich niedergelassen hat, dürfen auch Sie sich hinsetzen.

# 6 - Darf ich sie ansprechen?

Das Wort ergreifen? Das darf nur die Queen. Sie dürfen erst mit ihr sprechen, wenn Queen Elizabeth Sie angesprochen hat. Die Regel hat einen Hintergedanken. Sie soll dazu dienen, dass die Queen jeden Aspekt der Konversation kontrollieren kann - einschließlich eines schnellen Abbruchs.

# 7 - Der Dress Code

Auf den offiziellen Einladung ist der Dress Code oftmals vermerkt. Abendgarderobe, Smoking etc. Richten Sie sich danach! Und sollte es, im Ausnahmefall, nicht erwähnt sein, dann lassen Sie den Casual Look im Kasten. Greifen Sie zu einem eleganten Outfit; da freut sich die Queen.

# 8 - Zu Tisch

Gala-Dinner bei der Queen - herrlich! Der Magen knurrt, das Verlangen nach Fish und Chips ist kaum zu bändigen? Sie müssen durchhalten. Denn erst wenn die Queen angefangen hat mit dem Essen, dürfen auch Sie zu Messer und Gabel greifen. Sobald die Queen aufgehört hat zu essen, heißt es auch für Sie: Das war's! Wollen wir hoffen, dass die Dame einen gesunden Appetit hat.

