Rosinger Group begleitet BSP Immobilien AG an die Wiener Börse

Das Konzernunternehmen "Rosinger RMS GmbH" wird die in Wien ansässige BSP Immobilien AG bei der Konzeption und Strukturierung ihres geplanten Konzernbaus unterstützen und den gesamten Prozess bis zum Listing der BSP Immobilien AG im direct market plus oder direct market der Wiener Börse federführend begleiten, wie es in einer Aussendung von Rosinger Group heißt.

Geplantes Börsenlisting der BSP Immobilien AG

Die BSP Immobilien AG steht im wirtschaftlichen Eigentum der Grazer Unternehmer Mario Bruckner-Simon und Bmst. D.I. Alexander Pongratz. Zeitnah geplant ist auch die Einbringung der BSP Immobilien Invest GmbH - ebenfalls im Eigentum von Mario Bruckner-Simon und Bmst. D.I. Alexander Pongratz - samt aller Tochterunternehmen im Zuge einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage in die BSP Immobilien AG. Es wird erwartet, dass das Börsenlisting der BSP Immobilien AG im 2. Halbjahr 2024 in einem der Marktsegmente des Vienna MTF der Wiener Börse erfolgen wird.

Die Rosinger Group, seit 1985 unter der Leitung von Generaldirektor Dipl.-Ing. Gregor H. Rosinger, konzentriert sich auf die Bereiche "Eigene Investments", "Unternehmensbeteiligungen" und "hochspezialisierte Beratungsleistungen". Besonders im Fokus stehen dabei Börsengänge, Financial Engineering, Corporate Finance und Strategie. An der Wiener Börse ist die Rosinger Group als professioneller Investor, Capital Market Coach, Direct Funding Partner und Indexeigentümer des "Rosinger Index" (ROSGIX) aktiv.

Die Rosinger Group erhielt am 29. November 2022 den European Special Mention Award von der Europäischen Kommission, der Federation of European Securities Exchanges und European Issuers für ihre herausragende Marktposition und ihren bedeutenden Einfluss auf den Zugang von Small- und Mid-Cap-Emittenten zu den Kapitalmärkten.