Stehende Ovationen. Jubelstürme, die nicht enden wollen: Riccardo Muti war 2024 wieder in Wien. An zwei Abenden gastierte er mit seinem Chicago Symphony Orchestra im Goldenen Saal. Das übertönt jedes Geraunze nach Quotenfrauen am Pult, das wie eine Art pawlowscher Reflex einsetzte, als die Wiener Philharmoniker den Dirigenten des nächsten Neujahrskonzerts bekannt gegeben hatten.

Von 2010 bis 2023 stand Muti Chicago Symphony, einem der bedeutendsten Orchester der USA, als Chefdirigent vor. Mit dem Ehrentitel "Musikdirektor emeritus auf Lebenszeit" hat ihn das Orchester an sich gebunden. Das Jahr 2024 beginnt man mit einer knapp drei Wochen langen Tournee durch Europa, die in elf Städte führt.

Den Wiener Philharmonikern bleibt Muti auch nach mehr als 50 Jahren Zusammenarbeit verbunden: Das Orchester ehrt ihn mit dem schon siebten Dirigat des Neujahrskonzerts am 1. Jänner 2025.

Im Mai 2024 leitet er die Jubiläumsaufführung von Beethovens "Neunter", die 1824 zur Uraufführung gelangte.

Beste Ausblicke, die sich am Ende des Gesprächs noch steigern, vor allem, wenn die Oper in den Fokus rückt.

Maestro, Sie dirigieren Ihr siebtes Neujahrskonzert. Was bedeutet Ihnen das?

Eine große Ehre. Nicht nur, weil es das siebte Mal für mich ist, das ist ein besonderes Konzert, denn damit beginnt das Strauß-Jahr. Vor 200 Jahren wurde Johann Strauß geboren!

Werden Sie da ausschließlich Werke von Strauß dirigieren?

Wir haben das Programm noch nicht fixiert. Es wird vielfältig sein, aber es wird einen Strauß-Schwerpunkt geben. Auch mit "neuen" Stücken, das heißt Werken, die nicht im herkömmlichen Repertoire sind. Wir sind dabei, Stücke auszuwählen, die zu diesem bedeutenden Jubiläum passen.

DER MAESTRO IN SEINEM ELEMENT. Riccardo Muti am Pult des Chicago Symphony Orchestra, eines der fünf bedeutendsten Orchester in den USA. Mit dem Titel "Music Director Emeritus for Life" bindet man ihn auch nach Ablaufs seines Vertrags eng an Chicago

Zur Person:

Riccardo Muti wurde am 28. Juli 1941 in Neapel geboren. Als 28-Jähriger übernahm er das renommierte Festival Maggio Musicale in Florenz. 1971 holte ihn Herbert von Karajan zu den Salzburger Festspielen. Von 1986 bis 2005 war er Musikdirektor an der Mailänder Scala. Von 2010 bis 2023 war er Chefdirigent des Chicago Symphony Orchestra. Seit 2024 leitet er das Orchester als Musikdirektor emeritus auf Lebenszeit. Seit mehr als 50 Jahren gastiert er regelmäßig bei den Wiener Philharmonikern. Mit seiner Frau Cristina Mazzavillani lebt Muti in Ravenna. Das Paar hat drei erwachsene Kinder.

Haben Sie von den Diskussionen über eine Dirigentin beim Neujahrskonzert gehört?

Für mich gibt es keinen Unterschied, ob eine Frau oder ein Mann dirigiert. Diese Frage kommt doch heute ständig auf. Warum schon wieder ein Mann und nicht eine Frau? Es gibt fähige Männer, die dirigieren, und fähige Frauen, die dirigieren, und es gibt Männer, die nicht gut dirigieren und auch Frauen. Es kommt nicht drauf an, ob ein Mann oder eine Frau am Pult steht. Wir müssen auf die Qualität achten, die Autorität, die Ausbildung, die Kultur, das ist wichtig, und nicht darüber zu diskutieren, ob ein Mann oder eine Frau etwas macht. Ich bin das, was man im Englischen "open-minded" nennt. Bei meinem Orchester, dem Chicago Symphony Orchestra, sind sehr oft Frauen Composers in Residence. Wir haben sehr viele Frauen im Orchester. Selbstverständlich dirigieren auch Frauen bei uns. Aber nicht genug damit. In einem unserer Programme dirigiere ich die dritte Symphonie von Florence Price. Das ist nicht nur eine schöne Symphonie, ich will auch beweisen, dass am Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts auch farbige Frauen wie Florence Price eine Chance gehabt haben. Sie hat Karriere gemacht, sie hat am Konservatorium studiert. Die Probleme sind erst später gekommen. Man wollte offensichtlich ihre Musik vergessen. Heute sind ihre Werke wieder auf den Spielplänen. Ich nehme sie sogar auf Tournee, um zu beweisen, dass farbige Frauen zur Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert ihren Weg gemacht haben und auch Erfolg haben konnten. Wir haben sie auf Tournee aufgeführt und spielen sie jetzt auch in Luxemburg, in einem Konzert mit Prokofjew. Zwei Stücke aus absolut verschiedenen Welten, die in einem Abstand von nur wenigen Jahren geschrieben worden sind. Die Symphonie von Price entstand 1938, Prokofjews Fünfte entstand Mitte der 1940er-Jahre. Und beide Symphonien sind sehr interessant.

Angeblich haben Musikwissenschafterinnen den Philharmonikern schon angeboten, Walzer von Komponistinnen für das Neujahrskonzert zu suchen. Könnten Sie sich vorstellen, einen Walzer von einer Komponistin aufzuführen?

Ich habe doch selbst das Tor für Frauen geöffnet, im Orchester und für Komponistinnen. Aber dieses 50 zu 50 ist doch nicht richtig. Warum war denn Beethoven keine Frau, Mozart, Bach? In Zukunft kann es einmal mehr bessere Frauen geben, dann wieder bessere Männer. Alles, was wir tun können, ist, der Qualität den Weg zu ebnen. Ich stelle keine Rechnungen an, wie viele Frauen, wie viele Männer, wie viele Farbige. Ich bin offen für alle, wie es in "Don Giovanni" heißt: "È aperto a tutti quanti! Viva la libertà!" Das heißt, ich öffne für alle die Türen. Es lebe die Freiheit! Das ist meine Botschaft.

» Das Beharren auf politischer Korrektheit ist für die Zukunft der Kunst gefährlich «

Hier hat man den Eindruck, in den USA sei heute alles auf Diversität, auf politische Korrektheit ausgerichtet. In Hollywood dürfen nur Filme zum Oscar eingereicht werden, wo alle Menschengruppen vertreten sind.

Wie ich bereits gesagt habe, ich höre nicht auf solche Diskussionen. Für mich zählt ausschließlich die Qualität. Ich mache keinen Unterschied zwischen Männern, Frauen und People of Colour. Ich begegne allen Menschen auf die gleiche Art und Weise. Dieses Beharren auf politischer Korrektheit ist für die Zukunft der Kunst gefährlich. Man verlangt Intelligenz, Feinfühligkeit und Respekt. Aber man muss sich ständig fragen: Was darf ich sagen, was darf ich tun, was ist richtig? Politische Korrektheit ist eine Art Diktatur geworden.

Man kann schon sagen, eine neue Art des Faschismus?

Offensichtlich eine neue Form von Diktatur. Deshalb dirigiere ich heute immer weniger Opern in einem Theater. Denn ich würde nie auch nur ein einziges Wort im Text ändern. Aber in den Theatern ändern sie heute ständig die Operntexte. Sie schreiben den "Maskenball" um, die "Zauberflöte".