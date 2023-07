Steckbrief Ralph Gleis

Name: Ralph Gleis

Ralph Gleis Geboren am: 9. August 1973 in Münster, Westfalen (Deutschland)

9. August 1973 in Münster, Westfalen (Deutschland) Ausbildung: Studium der Kunstgeschichte, Geschichte und Soziologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster

Studium der Kunstgeschichte, Geschichte und Soziologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster Beruf: Kunsthistoriker, seit 2017 Direktor der Alten Nationalgalerie Berlin

Kunsthistoriker, seit 2017 Direktor der Alten Nationalgalerie Berlin Familienstand: unbekannt

Ralph Gleis: Mögliche Rückkehr nach Wien

Gleis wurde am 9. August 1973 in Münster, Westfalen, geboren, studierte Kunstgeschichte, Geschichte und Soziologie in Münster, Bologna und Köln. Er promovierte über Anton Romako und die Historienmalerei im 19. Jahrhundert. Er war am Deutschen Historischen Museum in Berlin, am Königlichen Museum der Schönen Künste in Antwerpen und am Haus der Geschichte in Berlin tätig.

In der Wiener Museums-Branche ist Gleis kein Unbekannter. 2009 wurde er Kurator am Wien Museum, arbeitete an der Konzeption von Ausstellungen über die Klimt-Bestände des Hauses, Hans Makart, den prägendsten Künstler der Ringstraße, die Weltausstellung in Wien 1873 oder die Malerei des Biedermeiers.

Die Gerüchte verdichten sich nun, dass Ralph Gleis nach Wien zurückkehrt. Er soll sich gegen Kandidaten wie Angela Stief, Direktorin der Albertina modern, Oliver Kase, Kunsthistoriker und Sammlungsdirektor der Pinakothek in München, oder Hans-Peter Wipplinger, Direktor des Leopold-Museums durchgesetzt haben. 2025 soll Gleis die Direktion der Albertina übernehmen. Sein Vorgänger, Klaus Albrecht Schröder, war 43, als er von der damaligen Unterrichtsministerin Elisabeth Gehrer zum Direktor der Albertina ernannt wurde und nimmt im Dezember 2024 seinen Abschied.