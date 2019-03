Queen Elizabeth II. ist nahezu untrennbar mit ihrer Handtasche verbunden. Und das hat einen speziellen Grund...

THEMEN:

Zugegeben, wenn wir jetzt aufklären, was hinter den Codes der Queen steckt, sind sie nicht mehr geheim. Aber gehen wir das Risiko ein.

Vielleicht ist dem ein oder anderen genauen Beobachter aufgefallen, dass die Queen immer eine Handtasche bei sich trägt - was darin zu finden ist, das bleibt wohl ein streng gehütetes Geheimnis; doch was sie mit der Handtasche ausdrückt und welche Botschaften damit verbunden sind, das können wir Ihnen verraten.

© HANNAH MCKAY / POOL / AFP Schauen Sie genau auf die Handtasche der Queen!

Handtasche auf dem Sessel - keine Sorge!

Platziert die Queen ihre Handtasche auf einem Sessel heißt das: "Mir geht es gut. Ich bin ziemlich glücklich, mit meinem Gegenüber zu plaudern und genieße eine angenehme Zeit". Diesen Code hat die Königshaus-Korrespondentin Ann Gripper im Podcast "Pod Save the Queen" aufgedeckt

© Paul Grover / POOL / AFP Haben Sie die Tasche entdeckt? Auf dem Sessel hinter der Queen - Alles gut...

Handtasche auf dem Tisch - Obacht!

Es ist der feine Unterschied. Kann man das Gespräch mit Queen Elizabeth II. in vollen Zügen genießen, wenn die Tasche auf dem Sessel steht, sollte man sich warm anziehen, sobald das Accessoire auf einem Tisch abgestellt wird. Denn das heißt: Sie werden hier gleich draußen sein; Zeit, das Gespräch zu beenden.



Auch interessant: So sollten Sie sich bei der Queen verhalten - Beachten Sie diese Verbote!

Linker Arm

Hängt die Tasche über ihrem linkern Arm, so ist alles okay.

Rechter Arm

Wenn sie die Tasche rechts trägt, dann ist Queen Elizabeth "not amused", sondern gelangweilt.

© Ben STANSALL / POOL / AFP Klares Zeichen! Die Queen trägt die Handtasche mit der rechten Hand.

Handtasche wechselt von einer Hand in die andere

"Ich würde mir Sorgen machen, wenn die Queen ihre Handtasche von eine Hand in die andere gibt", so Historiker Hugo Vickers.Die Nachricht, die dahintersteckt richtet sich an ihre Mitarbeiter: Erlöst mich von dieser Situation, bringt mich hier weg.

SOS

Stellt sie die Tasche links von sich auf den Boden, schrillt die hofinterne Alarmsirene! Die Queen möchte sofort aus einer unangenehmen Situation befreit werden; Hofdame, wo sind Sie?!

© Jim Clarke / POOL / AFP Oh,oh!

Wenn die Queen mit ihrem Ring spielt

Es scheint, als hätte die Queen einige Codes, die eingesetzt werden, sobald sie sich unwohl fühlt. Beispielsweise der Ring: Wenn die Queen an ihrem Ring spielt, ist das ein Signal an die Mitarbeiter um sich herum: Dass man sie zum nächsten Gast geleiten soll.

Das passiert, wenn Queen Elizabeth stirbt

Keine Sorge, es wird nicht unangenehm

Aber keine Sorge, wenn die Queen das Gespräch mit Ihnen nicht gutiert; Sie würden das gar nicht wirklich mitbekommen. Denn hier wird vornehm gehandelt. Ein Mitarbeiter würde auf Sie zukommen und sagen: "Entschuldigen Sie, aber der Erzbischof würde Sie gerne kennenlernen".

Die "Queen-Tasche" gibt es hier*

"Queen Elizabeth II. und die königliche Familie: Ein Leben für die Krone" gibt es hier*

"Her Majestye" gibt es hier*

Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, bekommt news.at von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für Sie verändert sich der Preis nicht.