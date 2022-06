Inhaltsverzeichnis:

Paul Fishbein hat schon Tausende Pornos gesehen. Doch er interessiert sich für sie als Film und nicht als Masturbationsvorlage. Deshalb gründete er anno 1983 "Adult Video News" - ein Branchenmagazin, deren Bedeutung für den Pornomarkt die New York Times einst mit der von Billboard für den Plattenmarkt verglich. Einmal im Jahr veranstaltet Fishbein mit den "AVN Awards" das Oscar-Pendant für Pornofilme.

Das Magazin gibt es zwar seit 2010 nicht mehr, dennoch ist es Fishbein immer noch ein Anliegen, die Pornoszene abzubilden. Aus diesem Grunde veröffentlichte er seine Auswahl der zehn besten Pornofilmen aller Zeiten, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten.

10. Pirates (2005)

"Pirates"* war der der erste Porno mit einem Millionen-Dollar-Budget. Die Special Effects sollen angeblich in Sachen Erregung des Zusehers tatsächlich mit den Sexinhalten mithalten können.



9. Fashionistas (2002)

Dieser Film hält den Rekord für die meisten Filmnominierungen der AVN Awards - 22, um genau zu sein. "Fashionistas"* ist der erste Pornofilm, der Sadomaso-Szenen Mainstream tauglich machte.

8. Roommates (1981)

© Video X Pics

Für Fishbein der erste Film, der auch den Ansprüchen der Frauen gerecht werden wollte.

7. Corruption (2006)

© SexZPictures

Amerikanisches Verfassungsrecht als Thema in einem Sexfilm? Dieser Film schafft diesen Spagat und soll nebenbei auch noch wahnsinnig erotisch sein.

6. Fallen (2008)

© Archiv

Dieser Film schaffte es ins Ranking, weil Hauptdarstellerin Jessica Drake gleichzeitig Sex in allen erdenklichen Positionen haben kann und dabei passabel einen Engels mimt, dem der Rausschmiss aus dem Himmel droht.

5. Blonde Ambition (1981)

© Archiv

Und wieder ein Film aus den Achtzigern: Hier bekommt man einen Mix aus unschuldigen MGM Backstage Musicals der 1940er Jahre und Hardcore-Porno serviert.

4. The Devil in Miss Jones (2005)

Der Titel spricht für sich: Dieses Remake ist laut Fishbein besser als sein 1973er-Original "The Devil and Miss Jones"*.

3. Scoundrels (1982)

© Archiv

In dem ersten Gewinnerfilm der AVN Best Picture Awards geht es um einen notorischen Schürzenjäger und Psychiater. Ron Jeremy glänzt in der Hauptrolle.

2. The Opening of Misty Beethoven (1975)

© Archiv

Platz 2 für den ältesten Porno dieser Liste! Die Art, wie Sex in die Story eingebunden wurde, war zu dieser Zeit bahnbrechend.

1. Nothing to Hide (1981)

© Tigr Movies

Für Fishbein ist "Nothing to Hide" der beste anspruchsvolle Pornofilm aller Zeiten. Eine gut gespielte Romanze mit heißen Sexszenen - das hätte es vorher noch nie gegeben.