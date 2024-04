Die Gefahr durch krankmachende Pilze

Extreme Trockenheit in weiten Teilen Südeuropas, eine außergewöhnliche Hitzewelle mit mehr als 40 Grad in Thailand und Sommertage im April in Österreich: Der Klimawandel ist tagtäglich spürbar. Die Auswirkungen der Erwärmung betreffen mittlerweile große Bereiche des Lebens – sogar die Medizin.

Martin Hönigl ist Infektiologe an der MedUni Graz. Sein Spezialgebiet ist die Medizinische Mykologie, also Pilzerkrankungen bei Menschen. Und er hat eine schlechte Nachricht: Die Zahl der Menschen mit schweren Pilzinfektionen wird aufgrund des Klimawandels stark steigen.

Pilze passen sich schnell an

15 Millionen Menschen erkranken weltweit jährlich an Infektionen durch Pilze, die unter anderem die Lunge oder das Zentralnervensystem so stark befallen, dass eine stationäre Behandlung notwendig ist. In 40 bis 50 Prozent der Fälle enden diese Infektionen tödlich.

Schon jetzt infizieren sich jedes Jahr mehr Menschen mit diesen bedrohlichen Krankheitserregern. "Die Gebiete, in denen diese Pilze vorkommen, vergrößern sich durch den Klimawandel", warnt Martin Hönigl. "Denn eigentlich fühlen sich Pilze bei unserer Körpertemperatur von ca. 37 Grad nicht wohl." Optimaler für das Pilzwachstum sind einige Grad weniger. Darum werden etwa Reptilien häufig von Pilzen befallen. Mit der Folge, dass ganze Arten durch diese Infektionen ausgestorben sind.

"Durch den Klimawandel wird es generell heißer und trockener. Pilze können sich bei Stress sehr gut an neue Umweltbedingungen anpassen", erklärt der Mediziner. Sie gewöhnen sich an die höheren Temperaturen und werden damit für den Menschen gefährlicher, wie das Beispiel Candida auris zeigt.

Rapide Ausbreitung

Für diese Pilzart war früher eine Temperatur von bis zu 34 Grad optimal, mittlerweile sind es jedoch 37. Zugleich breitet sich Candida auris rasend schnell aus.

Der erste Fall einer Infektion eines Menschen wurde im Jahr 2009 in der Fachliteratur beschrieben. Mittlerweile verursacht Candida auris auf Intensivstationen regelmäßige Ausbrüche mit vielen Toten. Der Pilz kann von Mensch zu Mensch übertragen werden und ist resistent gegen Antimykotika und Antiseptika. "Vor allem die USA, Südeuropa und Großbritannien sind davon betroffen", so Hönigl. Doch es sei nur eine Frage der Zeit, bis es in Österreich ebenfalls zu einem größeren Infektionsgeschehen kommt.

Während Candida auris vor allem für Menschen mit geschwächtem Immunsystem oder schlecht eingestelltem Diabetes gefährlich ist, können Kokzidioidomykose und Histoplasmose jeden treffen.

Histoplasmose ist extrem ansteckend. Das zeigt ein Fall von einem Topf mit infizierter Blumenerde in einem Hotel während der Springbreak Saison vor rund 20 Jahren. 300 Studierende infizierten sich mit Histoplasmose, einzig indem sie daran vorbeigingen.

Fledermaushöhlen und Waldbrände

Ein hohes Infektionsrisiko bergen zudem Fledermaushöhlen. Auch im Staub kommen die krankmachenden Sporen immer wieder vor. Infektionen können zwar mit einem Medikament behandelt werden, der Pilz verbleibt in diesem Fall aber im Körper und kann sich bei geschwächtem Immunsystem wieder ausbreiten.

Die Rate der Infektionen mit Kokzidioidomykose wiederum hat sich in Kalifornien seit 2000 verachtfacht. Denn durch die immer häufiger auftretenden Waldbrände werden die Pilzsporen über weite Gebiete verteilt.

» Pilze können sich bei Stress gut an neue Umweltbedingungen anpassen «

Martin Hönigl, Infektiologe mit Spezialgebiet Mykologie an der MedUni Graz

In Indien gab es während der Corona-Pandemie Zehntausende Fälle einer weiteren Pilzinfektion, der Mukormykose. Für die hohe Anzahl waren mehrere Risikofaktoren verantwortlich: die große Zahl an nicht eingestellten Diabetikern, ein geschwächtes Immunsystem durch Covid und die Verbreitung der Sporen über Klimaanlagen. Eine Infektion überlebt nur rund die Hälfte der Betroffenen.

Immer mehr Resistenzen

Ist jemand an einem Pilz erkrankt, sind Antimykotika die Mittel der Wahl. Allerdings, so Hönigl, steige die Zahl der resistenten Pilze: "Es ist ein Problem, dass in der Landwirtschaft viele Anti-Pilzmittel eingesetzt werden, die jenen zur Behandlung von Menschen stark ähneln."

Es kommen zwar immer wieder neue Mittel auf den Markt. "Die Zulassung in der Landwirtschaft ist aber viel rascher als in der Medizin", weiß der Infektiologe. Daher würden diese dort auch schneller eingesetzt. Das sorgt wiederum für die Bildung neuer Resistenzen, noch bevor das Medikamenten für Menschen zugelassen ist.

Einer Infektion vorzubeugen, ist nicht wirklich möglich. Sinnvoll ist es allerdings, Orte mit hohem Risiko zu meiden und beispielsweise auf den Besuch von Fledermaushöhlen zu verzichten.