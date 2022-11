Inhaltsverzeichnis:

Panini Sticker zur WM 2022 in Katar: Wo sind sie erhältlich?

Wie viel kosten die Sticker?

Wo kann man das Panini-Album kaufen?

Wie sieht das Stickeralbum aus?

Wie viel kostet das Album?

Wie viel kostet es, das Album zu füllen?

Wie viele Sticker gibt es zur Fußball-WM 2022 in Katar?

Gibt es eine Wahrscheinlichkeit für bestimmte Sticker?

Wo und wann gibt es (Online-)Tauschbörsen?

Welche ist die teuerste Panini-Karte?

Welche Sticker sind besonders selten?

Seit wann gibt es die Panini Sticker zur WM?

Panini Alben und Anzahl der Sticker – Historische Entwicklung

Die Panini WM-Sticker zur WM 2022 in Katar sind im Panini Onlineshop, Buchhandel, Zeitschriftenhandel und Schreibwarenhandel sowie in Supermärkten, Trafiken und Tankstellen erhältlich.

Auszug der stationären Geschäfte die Panini Sticker auf Lager haben:

Lidl

Müller(Drogerie)

BILLA

Metro

Comics Hutterer

Morawa

Comics Virt

Runch Comics

Comic-Galerie/Manga World

Comictreff Buchhandels GmbH

Genduron - Pop Culture in Linz

Merchfox Comic Shop

EOW! Merchandise

Auszug der Online-Shops in welchen Panini Sticker erhältlich sind:

Ein Paket aus der Panini FIFA WM Katar 2022 Kollektion kostet 1 Euro und enthält fünf Sticker. Der Preis pro Sammelbild beträgt demnach 0,20 Euro.

Das neue Panini Album ist seit September 2022 erhältlich. In der ersten Hälfte des Jahres 2022 hat Panini noch keine Ankündigungen zum WM-Sammelalbum 2022 gemacht. Das Sammelalbum 2022 wurde erstmals am 7. September in Mexiko veröffentlicht, kurz danach erschien das Panini Album WM 2022 auch in Deutschland und Österreich.

Auch das Panini WM-Sammelalbum ist - ebenso wie die Sticker - im Panini Onlineshop, Buchhandel, Zeitschriftenhandel und Schreibwarenhandel sowie in Supermärkten, Trafiken und Tankstellen erhältlich.

Wie sieht das Stickeralbum aus?

Das neue Stickeralbum von Panini zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 ist dunkelrot und zeigt auf der Titelseite das Logo der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 sowie die Worte „FIFA World Cup Qatar 2022“.

© IMAGO images/Action Plus Das Panini-Stickeralbum zur Fußball-WM in Katar 2022

Das Stickerheft beginnt mit zwei allgemeinen Seiten mit speziellen Aufklebern wie Logo oder Maskottchen. Es folgen die Aufkleber mit dem Al Rihla-Spielball und den Spielorten. Danach findet ein WM-Spielplan im Sammelalbum Platz (allerdings noch mit dem WM-Eröffnungsspiel am 21.11. anstatt dem 20.11.) . Als Nächstes kommen die Mannschaftsseiten, auf denen die WM-Mannschaften vorgestellt werden. Schließlich gibt es noch Aufkleber aus dem FIFA-Museum in Zürich mit Aufklebern der Weltmeistermannschaften seit 1930.

Seit 2012 gibt es zur WM und EM auch Hardcover-Stickeralben, das seitdem viele Fans auf der ganzen Welt begeistert. Das war Paninis Reaktion darauf, dass die klassischen Stickeralben ( auch Softcover Stickeralbum genannt) sich leicht verknicken können. Die Kartonvariante (Hardcover) bietet hier einen klaren Vorteil. Der Umschlag des Albums besteht aus dickem, stabilem Karton, der nur mit viel Kraftaufwand beschädigt werden kann.

Für welches Panini-Album man sich entscheidet, also Hardcover-Version oder normale Version, bleibt letztendlich jedem selbst überlassen. Eine explizite Empfehlung ist hier nicht möglich, da beide Varianten Vor- und Nachteile haben. Jede Person muss für sich selbst herausfinden, welche Version am besten zu ihm/ihr selbst passt.

Wie viel kostet das Album?

Ein Softcover Sammelalbum gibt es für 2 Euro. Das Hardcover Album ist einzeln zum Preis von 9,99 Euro erhältlich und wird zudem in unterschiedlichen Bundles zusammen mit Stickern angeboten.

Wie viel kostet es, das Album zu füllen?

Der Preis pro Bild beträgt etwa 18 bis 20 Cent. Ausgehend von 670 Aufklebern ergibt sich ein Gesamtwert von etwa 130 Euro, wenn ein Aufkleber 20 Cent kostet. Es gibt jedoch auch oft doppelt gezogene Aufkleber, sodass sich der Gesamtpreis erhöht, je voller das Sammelalbum wird.

Es gibt verschiedene Berechnungen, wie viele Sticker man wirklich für ein ganzes Album braucht. Der/die durchschnittliche Sammler:in benötigt fast 4.500 einzelne Aufkleber, um ein Album vollständig zu füllen. Daher ist es auf jeden Fall eine gute Idee, doppelte Bilder zu tauschen, denn dann füllt sich das Sammelalbum auch schneller.

Wie viele Sticker gibt es zur Fußball-WM 2022 in Katar?

Dieses Panini WM 2022 Sammelalbum bietet 670 Sticker, darunter 50 Spezialsticker. Diese Sticker finden auf den 80 Innenseiten des Albums Platz. Die Sticker sind nicht durchnummeriert, sondern nach Ländern beschriftet. 32 Teams sind aktiv bei der WM 2022. Jedes Team erhält 20 Sticker. Bei der WM 2018 waren es noch 18 Sticker, jetzt 20. Außerdem gibt es Aufkleber mit den WM-Stadien. Diesmal sind es 8 WM-Spielorte. Außerdem gibt es Aufkleber mit dem WM-Pokal, Logo oder anderen FIFA-Symbolen. Insgesamt entstehen so die 670 Sticker.

© IMAGO images/SKATA 670 Sticker gibt es zur WM 2022 in Katar

Gibt es eine Wahrscheinlichkeit für bestimmte Sticker?

Zur WM 2022 in Katar bringt Panini insgesamt 20 zusätzliche Sticker heraus, die nicht zur Standardkollektion gehören und nicht im Album angebracht werden können. Zu den zusätzlichen Stickern gehören 10 legendäre Sticker und 10 Rookie-Sticker. Verpackt sind diese besonderen Sticker in jedem hundertsten Stickerpaket. In diesen finden Panini-Fans dann sechs statt der üblichen fünf Sticker. Diese zusätzliche Aufkleber sind nicht nummeriert und werden in vier Farbvarianten gedruckt: Burgund, Bronze, Silber und Gold.

Laut Panini finden Sammler*innen durchschnittlich in jeder 190 Packung einen burgundfarbenen Zusatz-Aufkleber. In jeder 317. Tüte ist der bronzefarbene Sticker dabei, ein silberner Sondersticker dagegen nur in jeder 950 Tüte. Und der äußerst seltenen Goldsticker ist in jeder 1.900 Stickerpackung zu finden.

Wo und wann gibt es (Online-)Tauschbörsen?

Die Tauschbörsen von Panini zur Weltmeisterschaft 2022 sind ein guter Deal für Sammler:innen, um nicht auf doppelten Sammelstickern hängen zu bleiben. Im Internet gibt es Tauschbörsen, auf denen man doppelte Aufkleber gegen fehlende Aufkleber tauschen kann. Der Tausch selbst funktioniert dann per Post. Auch sollte auf Anzeigen für lokale Tauschbörsen achten. Immer wieder kommen solche Tauschbörsen etwa bei lokalen Fußballvereinen vor.