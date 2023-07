Ungefähr 900.000 Österreicherinnen und Österreicher machen es täglich. Sie drücken auf den entsprechenden Knopf ihrer Fernbedienung - oder, wir schreiben schließlich das Jahr 2023, öffnen die App - und nehmen den ORF-Teletext in Betrieb. Was da aufgeht, egal ob auf dem Fernseher oder dem Handy, ist beruhigend altmodisch. Vertraut. Die ganze Welt auf einen Blick. Acht Topmeldungen, die das gerade Allerallerwichtigste verkünden. (Oder zumindest das, was im Kosmos Österreich am allerwichtigsten scheint).

Dann klickt sich der routinierte Teletext-Konsument von der Startseite weiter. Auf den ersten zehn Seiten: Die Topstorys. Dann österreichische und internationale Politik, Chronik, Wirtschaft. 14 Zeilen ist eine (einseitige) Teletext-Meldung lang. Rund 80 Wörter. An die 500 Zeichen. Nicht einmal zwei Twitternachrichten, aber so viel mehr Substanz.