Sparen beim Internet

Internet hat die überwiegende Mehrheit der Menschen in Österreich. Konkret sind es laut Statistik Austria 95 Prozent der Bevölkerung zwischen 16 und 74 Jahren, die in einem Haushalt mit einem Internetzugang leben. Sie alle brauchen einen Internetprovider, am besten einen, wo es viel Leistung zu einem günstigen Tarif gibt. Doch genau das zu finden, ist durch die große Zahl verschiedener Anbieter mit ihren komplexen Tarifsystemen nicht so einfach. In einer aktuellen Studie hat die Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) elf Anbieter untersucht: Al, Bob, Drei, Georg, Hot (Hofer Telekom), Lidl Connect, Magenta, Red Bull Mobile, Spusu und Yesss!. Im groß angelegten Test ging es nicht nur um die Tarife und die dafür gebotene Datenleistung, sondern um insgesamt vier Testkategorien, die mit unterschiedlicher Gewichtung in die Gesamtwertung eingeflossen sind:

Tarife: Wie hoch sind die einmaligen und monatlichen Kosten der untersuchten Tarife? Wie sehen Tarifleistungen und Vertragsbedingungen aus? (60 % des Gesamtwertes) Kundendienst: Wurden die Testkunden freundlich behandelt und kompetent beraten? (20 % des Gesamtwertes) Angebotsbreite: Wie groß ist die Auswahl an Internettarifen und Zusatzpaketen? (10 % des Gesamtwertes) Transparenz & Komfort: Sind die wichtigsten Kosten und Bedingungen klar ersichtlich? Wie komfortabel ist die Website gestaltet? (10 % des Gesamtwertes)

Nicht alle mit breitem Angebot

Von den elf Anbietern haben es nur vier in die Gesamtwertung geschafft: Al, Drei, Magenta und Spusu. Den Grund erklärt ÖGVS-Studienleiterin Elena Knorr: "Im Test wurden nur Anbieter berücksichtigt, die ein umfassendes Angebot an Tarifen präsentieren, also maximale Bandbreiten von mindestens 30, 50, 100, 300 beziehungsweise 500 MBit/s." Nach der Analyse der ÖGVS-Expertinnen und -Experten böten die übrigen Anbieter im Test dagegen meist sehr preisgünstige Alternativen – mit niedrigeren Bandbreiten - an.

Während die Preisdifferenz bei den Tarifen für die größte Bandbreite (im Test 500 Mbit/s) für zwei Jahre knapp 80 Euro ausmachte, kann man bei Tarifen mit niedrigerer Downloadrate so richtig sparen. "Das größte Einsparpotential mit einem Tarifvergleich kann man bei dem Tarif mit einer Bandbreite von mindestens 100 Mbit/s erzielen", sagt Knorr, "hier betrug die Preisdifferenz zwischen dem teuersten und günstigsten Tarif 649,35 Euro auf 24 Monate gerechnet." Aber auch bei den Tarifen mit der niedrigsten Bandbreite lohnt sich ein Vergleich auf jeden Fall: Die ÖGVS-Analyse ergab einen deutlichen Preisunterschied von 357,5 Euro, die man sich mit der günstigsten Option im Vergleich mit der teuersten Variante innerhalb von 24 Monaten ersparen kann. In der gründlichen Kostenanalyse haben die ÖGVS-Expertinnen und -Experten auch etwaige Gebühren wie Service- und Anschlussgebühren, aber auch Boni (wie Online- oder Neukundenboni) berücksichtigt.

» Drei überzeugte mit den besten Tarifen und der Angebotsbreite «

Elena Knorr, Studienleiterin, Gesellschaft für Verbraucherstudien

Bevor man einen neuen Vertrag abschließt oder den alten verlängert, sollte man sich also auf den Webseiten der Anbieter schlau machen. Den Online-Auftritten der österreichischen Internetanbieter stellt der ÖGVS-Test ein durchwegs positives Zeugnis aus. "Die wichtigsten Tarif-Konditionen sind für eine schnelle Orientierung stichpunktartig oder tabellarisch dargestellt", berichtet Knorr von der Website-Analyse, "für einen Vergleich zwischen den Tarifen werden diese, häufig nach Anschlussart aufgeteilt, nebeneinander zum Vergleich gestellt." Auch mit der Nutzerfreundlichkeit und den Informationen zu Datenschutz und AGB waren die ÖGVS-Expertinnen und -Experten zufrieden. Minuspunkte vergaben sie hingegen für mehr als die Hälfte der Internetanbieter, weil ein Glossar oder FAQ ("frequently asked questions": häufig gestellte Fragen) fehlten.

Wesentlich größere Unterschiede haben die ÖGSV-Testerinnen und -Tester während ihrer Testanrufe beim Kundendienst festgestellt. "Während einige Anbieter bei jedem Anrufversuch zu erreichen waren, beantwortete ein Anbieter keinen der fünf Test-Anrufe", sagt Knorr. Bei der Beantwortung der Kunden- Fragen hätten die Anbieter eher gemischt abgeschnitten. Zwar gab das Personal fast immer korrekte Antworten und war freundlich. Allerdings hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Antworten häufig auf das Wesentliche beschränkt. Wertvolle Zusatzhinweise habe es bei vielen Test-Anrufen nicht gegeben.

Internetanbieter: Gesamtsieger Drei

Anbieter Zielerreichung Note Drei 91,4% 1,6 gut Magenta 85,0% 2,0 gut Spusu 83,2% 2,1 gut A1 77,3% 2,5 befriedigend Georg n/a n/a n/a HoT (Hofer Telekom) n/a n/a n/a Lidl Connect n/a n/a n/a MTEL n/a n/a n/a Red Bull Mobile n/a n/a n/a Yesss! n/a n/a n/a

Tarife: Drei holt Sehr gut

Anbieter Zielerreichung Note Drei 94,4% 1,4 sehr gut Spusu 91,1% 1,6 gut Magenta 85,5% 2,0 gut A1 83,0% 2,1 gut Bob n/a n/a n/a Georg n/a n/a n/a HoT (Hofer Telekom) n/a n/a n/a Lidl Connect n/a n/a n/a MTEL n/a n/a n/a Red Bull Mobile n/a n/a n/a Yesss! n/a n/a n/a

Kundendienst: HoT vor Yesss!

Anbieter Zielerreichung Note HoT (Hofer Telekom) 91,3% 1,6 gut Yesss! 90,3% 1,6 gut 90,1% 90,1% 1,7 gut Lidl Connect 80,1% 2,3 gut Drei 79,0% 2,4 gut Magenta 72,1% 2,9 befriedigend Red Bull Mobile 71,3% 2,9 befriedigend MTEL 70,3% 3,0 befriedigend Spusu 53,6% 4,1 ausreichend A1 4,8 4,8 mangelhaft Bob 23,1% 6,1 ungenügend

Angebotsbreite: Magenta auf Platz 1

Anbieter Zielerreichung Note Magenta 98,3% 1,1 sehr gut A1 96,7% 1,2 sehr gut Drei 96,7% 1,2 sehr gut Spusu 93,3% 1,4 sehr gut Lidl Connect 74,4% 2,7 befriedigend MTEL 70,5% 3,0 befriedigend Georg 61,5% 3,6 ausreichend Bob 59,8% 3,7 ausreichend HoT (Hofer Telekom) 59,8% 3,7 ausreichend Yesss! 59,8% 3,7 ausreichend Red Bull Mobile 28,9% 3,7 ungenügend

Transparenz & Komfort: Magenta mit Bestnote

Anbieter Zielerreichung Note Magenta 95,0% 1,3 sehr gut A1 93,4% 1,4 sehr gut Drei 92,6% 1,5 sehr gut HoT (Hofer Telekom) 88,6% 1,8 gut MTEL 88,4% 1,8 gut Georg 88,2% 1,8 gut Red Bull Mobile 86,8% 1,9 gut Bob 86,1% 1,9 gut Spusu 85,0% 2,0 gut Lidl Connect 77,3% 2,5 befriedigend Yesss! 74,9% 2,7 befriedigend

Quelle: ÖGVS - Gesellschaft für Verbraucherstudien GmbH