Zwei Jahrzehnte lang lebte der erfolgreiche Designer Guido Maria Kretschmer in einer Finca auf Mallorca. Nun verkauft sein Anwesen auf der Balearen-Insel und zieht mit seinem Ehemann nach Deutschland.

Er feierte wilde Parties, hatte internationale Promis zu Gast, tröstete verlassene Frauen und bot seinen Freunden einen Rückzugsort an. Doch nun ist Schluss damit. Die Villa mit wunderschönem Pool auf Mallorca wird verkauft.

Auf nach Hamburg

Es sei ein komisches Gefühl, sein Nest zu verlassen. "Aber alles hat seine Zeit" , so der Designer im Interview mit "GALA". Er wolle gemeinsam mit Eheman Frank das gemeinsame Leben optimieren. "Ich möchte weniger reisen und mehr Zeit mit ihm und meiner Familie verbringen. Wir haben schon jetzt so viele Essens-Einladungen von tollen Menschen in Hamburg! Frank fühlt sich an der Elbe pudelwohl und hat dort als Künstler tolle Möglichkeiten, sich kreativ zu entfalten", verrät der Designer gegenüber "Gala"

Ein neuer Lebensabschnitt beginnt

Es war keine leichte Entscheidung für den lebensfrohen Schneider. Vor 20 Jahren kaufte Guido Maria Kretschmer diese Finca, keine halbe Stunde von Palma de Mallorca entfernt. Er und sein Frank feierten hier viele Feste mit prominenten Gästen. Hollywood- Star Goldie Hawn liebte vor allem den Pool.

Sein einstiges Heim bezeichnete er als "Ort des absoluten Friedens". Auch die Tierliebe wurde hier ausgelebt. "Ich weiß gar nicht, wie viele kranke Hunde und Katzen Frank hier gerettet hat", erzählt Kretschmer. Man merkt, es schwingt Wehmut mit. Doch es wird Zeit für einen neuen Lebensabschnitt.

» Frank ist das Beste, was mir bisher im Leben passiert ist «

Der 53-jährige Guido Maria Kretschmer und der zehn Jahre ältere Frank Mutters sind bereits seit mehr als 30 Jahren zusammen und leben seit 2012 in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. "Frank ist das Beste, was mir bisher im Leben passiert ist und je passieren wird", schrieb der 53-jährige "Shopping Queen"-Moderator auf seiner Homepage. Im September 2018 wurde auf Sylt geheiratet im Herbst 2019 ziehen die beiden in ihre neue Villa in Hamburg.