Natalia Klitschko: Die Brückenbauerin

Steckbrief Natalia Klitschko

Name: Natalia Valeryevna Klitschko, geb. Egorowa

Natalia Valeryevna Klitschko, geb. Egorowa Geboren: am 26. Februar 1974 in Browary, Ukraine

am 26. Februar 1974 in Browary, Ukraine Wohnt in: Hamburg, Deutschland

Hamburg, Deutschland Beruf: Sängerin und ehemaliges Model

Sängerin und ehemaliges Model Familienstand: verheiratet mit Vitali Klitschko

verheiratet mit Vitali Klitschko Kinder: Yegor-Daniel Klitschko (*2000), Elizabeth-Victoria Klitschko (*2002), Max Klitschko (*2005)

Die Sätze klingen neugierig. Sie zeugen von einem hoffnungsfrohen Blick in die Zukunft. "Ich muss gestehen, dass ich sehr gespannt bin, was das Leben in den kommenden Monaten mit sich bringt und wohin es mich als Künstlerin verschlägt." Natalia Klitschko schrieb sie auf ihrer Homepage, bevor das Undenkbare Wirklichkeit wurde. Den Moment, der ihr Leben verändert hat, schildert die in der Großstadt Browary, zwölf Kilometer nordöstlich von Kiew, geborene Sängerin noch immer voll Unglauben. "Ich kam gerade am Flughafen in Hamburg an und sah es in den Nachrichten. Rund um mich haben alle Menschen geschäftig weitergemacht, und ich bin erstarrt und konnte es einfach nicht glauben", erzählte die 48-Jährige in der "NDR Talk Show". In ihrer Heimat Ukraine hatte der Krieg begonnen.

Tags zuvor hatte Natalia Klitschko noch mit ihrer Mutter am Telefon gelacht und man hatte einander versichert, dass es sicher nie zum Äußersten kommen würde. Mittlerweile ruft sie die Mutter täglich an, um zu hören, ob sie noch am Leben ist. Klitschkos 70-jährige Mutter lebt wie ihre Familie, viele Freunde und ihr Mann Vitali Klitschko in der ukrainischen Hauptstadt. Auch mit ihm, dem regierenden Bürgermeister von Kiew, gibt es seit dem 24. Februar eine neue, grausame morgendliche Routine.

Lebenszeichen über 1.440 Kilometer

"Wie war die Nacht?", will sie jeden Morgen von ihrem Mann wissen. Der Ex-Boxer, der als Profi eine der höchsten K.-o.-Quoten in der Geschichte des Profiboxens aufwies, zählt wie andere Regierungsangehörige zu den Männern, die Putin tot sehen möchte. Seit 1996 sind Natalia und Vitali Klitschko verheiratet. Es war das Jahr, in dem der Sohn eines ukrainischen Offiziers mit dem Hamburger Boxstall Universum seinen ersten Profivertrag unterschrieb. Und es war viele Jahre bevor die Orange Revolution auf dem Maidan Vitali Klitschko politisierte und er 2014 zum Bürgermeister von Kiew gewählt wurde.

© imago images/ZUMA Press Natalia Klitschko an der Seite ihres Mannes, Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko (re.) und dessen Bruder Wladimir Klitschko bei der Stimmabgabe zu einer Wahl in der Ukraine

"Wie war die Nacht?", fragt sie ihren Mann aus dem 1.440 Kilometer Luftlinie entfernten Hamburg, wo beider Zuhause war und wo sie gemeinsam drei Kinder großgezogen haben, bevor die Heimat ihn wegrief. "Ich bin am Leben", antworte er jeden Tag, erzählt Natalia im NDR. Es ist das einzige Mal in der Sendung, dass sie wütend wird. "Es ist das 21. Jahrhundert. Wir leben in Europa. Wie konnte es so weit kommen, dass ich jeden Tag so eine Nachricht abwarten muss?"

Musik als gemeinsame Sprache

Immer wieder spricht Natalia Klitschko in dieser TV-Talkrunde von der Kraft der Liebe und ihrem unerschütterlichen Glauben an den Frieden. Sie tut es nicht erst, seit Putin Panzer über die Grenzen in ihre Heimat befehligte. Schon als sie vor acht Jahren ihre Karriere als Sängerin begann, übte sie sich als Brückenbauerin für ihr Volk.

© imago images/VISTAPRESS Natalia Klitschko sang schon 2016 auf ihrem Debütalbum für Frieden zwischen Ukrainern und Russen.

Den Wunsch, Sängerin zu werden, hatte die Tochter zweier Musiker schon früh. Das geplante Gesangsstudium scheiterte jedoch nach ersten Erfolgen als Chorsängerin, weil den Eltern nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die finanziellen Mittel dafür fehlten. Klitschko arbeitete als Model, gründete mit ihrem Mann in Hamburg eine Familie und zog die Kinder groß. Erst als Yegor-Daniel, 21, Elizabeth-Victoria, 19, und Max, 16, groß genug waren, begann sie, ihren Traum von einst zu verwirklichen.

"Die Entscheidung, in welcher Sprache ich singe, muss von meiner Seele getroffen werden", sagte Natalia Klitschko damals. "Das ist fast immer die ukrainische oder russische Sprache. Wie könnte es auch anders sein, nachdem ich in der Schule jeden Tag russisch gesprochen habe und meine tiefsten Wurzeln ukrainisch sind, wie die Volkslieder, die wir zu Hause immer gesungen haben?"

© imago images/Eventpress Ein Bild aus fröhlicheren Tagen: Vitali und Natalia Klitschko zu Gast bei "Wetten, dass..?" mit Thomas Gottschalk

Die Lieder auf dem Album aus dem Jahr 2016, "Naked Soul", tragen englische Titel, doch sind alle in russischer oder ukrainischer Sprache gesungen. Die Sängerin will nicht zwischen Russen und Ukrainern unterscheiden und sprach zum Erscheinen des Albums 2016 nur von Slawen. "Wir sind doch Brüder und Schwestern. Aber unsere Herzen wurden mit Hass vergiftet, den es davor nicht gegeben hat. Menschen, die sich nie vorstellen konnten, gegeneinander zu kämpfen, leiden nun. Deshalb finden sich diese zwei Sprachen in meiner Musik. Vielleicht hilft sie, die slawische Seele wieder zusammenzuführen und zu heilen", so Natalia Klitschko 2016.

Natalia Klitschkos Appell für Frieden

Diese Entschlossenheit im Glauben an ihre Heimat eint Natalia Klitschko und ihren Mann und viele andere Landsleute, die dieser Tage für ihr Land sprechen. "Das Geschenk für alle Ukrainer wäre, den Krieg zu beenden. Alle Ukrainer haben nur ein Ziel: den Krieg zu stoppen, das Töten von Zivilisten und Frauen zu stoppen. Und das gilt für alle Bewohner des Planeten, die Gerechtigkeit und die Werte des Guten lieben, unabhängig von ihrer Herkunft oder Religion", sagte Vitali Klitschko diese Woche am Rande der Hochzeit einer Soldatin und eines Soldaten im umkämpften Kiew zu einem TV-Team.

© IMAGO/Andre Lenthe Natalia Klitschko bei einer Demonstration für den Frieden in Hamburg

Auch Natalia Klitschkos Mutter bestand darauf, im Land zu bleiben, um helfen zu können. Sie verteilt Essen in Kellern, tröstet Kinder und verlässt die Schutzbunker in Feuerpausen, um rasch in ihrer Wohnung etwas zu kochen. Natalia Klitschko organisiert von Hamburg aus Hilfsgüter und hilft Flüchtlingen, Unterkünfte zu finden. Eine Frau mit zwei Töchtern hat sie in ihrem Haus aufgenommen.

» Es liegt in unser aller Verantwortung. Sagen wir, wir wollen Frieden auf der Welt «

Immer wieder spricht sie vom Frieden. "Es liegt in unser aller Verantwortung. Stehen wir auf und sagen wir, wir spielen nicht mit. Sagen wir, wir wollen Frieden auf der Welt. Die ganze Welt muss jetzt zusammenstehen", so ihr Appell im NDR.

Die Neugierde mag gewichen sein. An Hoffnung und Tatendrang hat die Künstlerin seit ihrem Eintrag vor ein paar Jahren jedoch nichts eingebüßt.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 10/2022 erschienen.