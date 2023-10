Inhaltsverzeichnis:

Adresse : Getreidegasse 9, 5020 Salzburg

: Getreidegasse 9, 5020 Salzburg E-Mail : museum.service <AT> mozarteum.at

: museum.service <AT> mozarteum.at Website : https://mozarteum.at/museums/mozarts-geburtshaus

: https://mozarteum.at/museums/mozarts-geburtshaus Telefon : +43 662 844 313 75

: +43 662 844 313 75 Öffnungszeiten : MO-SO 9:00 bis 17:30 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr)

: MO-SO 9:00 bis 17:30 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr) Eintrittspreise : Erwachsene €12,00 Gruppen ab 10 Pers., Studenten & Senioren €10,00 15-18 J. €4,00 Kinder 6-14 J. €3,50 Kinder unter 6 J. frei

: Wetterinfo:

Beschreibung: Mozarts Geburtshaus?

Mozarts Geburtshaus, ursprünglich „Hagenauer Haus“ genannt, ist der Geburtsort von Wolfgang Amadeus Mozart. Am 27. Jänner 1756 erblickte Mozart in dem Haus in der Getreidegasse in der Stadt Salzburg, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, das Licht der Welt. Heute zählt Mozarts Geburtshaus zu den meistbesuchten Museen Österreichs und ist eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Salzburg.

Mozarts Familie bewohnte das Haus 26 Jahre lang, ehe 1773 der Umzug ins „Mozart-Wohnhaus“ am Markartplatz erfolgte. In Mozarts Geburtshaus wurde bereits 1880 ein Museum eröffnet, welches bis heute Mozart-Freunde und historisch Interessierte aus aller Welt fasziniert. Das Museum bietet einen etwa einstündigen Rundgang durch die Wohnräume Mozarts mit allen Alltagsgegenständen und Möbel der damaligen Zeit. Auch original erhaltene Urkunden, Brief und Erinnerungsstücke, neben Mozarts Kindergeige und Clavichord können bestaunt werden.

Mozarts Geburtshaus: Highlights

Ein Highlight von Mozarts Geburtshaus ist die Atmosphäre des Museums an sich: So kann man sich in den original erhaltenen Gemäuern lebhaft vorstellen, wie W. A. Mozart bis zu seinem 16. Lebensjahr gewohnt hat und aufgewachsen ist. In den verschiedenen Räumen sind original erhaltene Manuskripte, Familienporträts und Erinnerungsstücke und Dokumente zu besichtigen. Neben der einzigartigen Atmosphäre, die in den historischen Gemäuern durch das original erhaltene oder genau nachempfundene Mobiliar entsteht, sind auch die originalen Instrumente ein Highlight von Mozarts Geburtshaus: So können neben verschiedenen Streichinstrumenten Mozarts auch sein Hammerklavier und Clavichord bestaunt werden. Außerdem ist Mozarts Kindergeige erhalten geblieben, ein Exponat aus den Vierzigerjahren des 18. Jahrhunderts.

Drei Hauptthemen gibt es darüber hinaus zu entdecken:

Mozart und die Universität Salzburg

Mozarts Freundschaft zu Salzburger Familien

Kirchenmusik und Heiligenverehrung

Im zweiten Stock des Hauses wird ein Hauptaugenmerk auf das Thema „Mozart am Theater“ gelegt. In verschiedensten Miniaturbühnen wird die Rezeptionsgeschichte von Mozarts Opern veranschaulicht und in den verschiedenen Interpretationen zwischen dem 18. und 20. Jahrhundert gezeigt. Im ersten Stock des Hauses befinden sich jährlich verschiedene Schwerpunktausstellungen.