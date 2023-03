Inhaltsverzeichnis:

Adresse : Maxingstraße 13b, 1130 Wien

: Maxingstraße 13b, 1130 Wien Website : https://www.zoovienna.at/

: https://www.zoovienna.at/ E-mail : office <AT> ziivienna.at

: office <AT> ziivienna.at Telefon : 01877/92940

: 01877/92940 Öffnungszeiten : Januar 9-16:30 Uhr Februar 9-17 Uhr März 9-17:30 Uhr April bis September 9-18:30 Uhr Oktober bis Dezember 9-16:30 Uhr

: Eintrittspreise : Erwachsene 26 Euro (24 Euro) Kinder 15 Euro (13 Euro) Menschen mit Behinderung mind. 50% 15 Euro (13 Euro) Kinder bis 6 Jahre freier Eintritt die Zahlen in Klammern stehen für Gruppen ab 10 Personen

Beschreibung Tiergarten Schönbrunn

Der Tiergarten Schönbrunn ist eine zoologische Anlage im Herzen Wiens. Der Tiergarten wurde bereits im Jahre 1752 gegründet und ist damit der älteste Zoo weltweit. Er gehört zum UNESCO Weltkulturerbe Schönbrunn und hat bereits mehrfach den Titel „Bester Zoo Europas“ erhalten. Seit 2020 ist Dr. Stephan Hering-Hagenbeck der Geschäftsführer des Tiergartens. Er war vorher 20 Jahre lang im Tierpark Hagenbeck in Hamburg aktiv und betreibt eine Firma zur Planung von Tiergehegen.

Der Tiergarten Schönbrunn umfasst eine Fläche von 17 Hektar, auf der knapp 700 Tierarten mit fast 8.000 Exemplaren zu bestaunen sind. Die Gehege zeichnen sich durch einen möglichst naturnahen Lebensraum der jeweiligen Tierart aus. Die einzelnen Bereiche des Zoos sind nach Lebensräumen aufgebaut. So können Besucher:innen vom Regenwald in die Arktis nach Südamerika reisen.

© IMAGO/imagebroker

Der Tiergarten Schönbrunn bietet verschiedene Führungen für alle Altersklassen an. Möchten Interessierte mehr erfahren, haben sie durch einen Mitarbeiter die Möglichkeit dazu. Besonders beliebt ist die Nachtführung, bei der die Besucher:innen nach offiziellem Feierabend durch den dunklen Zoo wandern dürfen. Wer gerne tagsüber selbstständig den Tiergarten erkunden möchte, der bekommt an der Kasse einen Plan als Übersicht. Von Giraffen über Tiger und Löwen zu verschiedenen Affenarten ist alles an Tieren vorhanden. Die Gehege und die landschaftliche Gestaltung laden zum Knipsen toller Fotos ein.

Über den Tag gesehen finden 14 verschiedene öffentliche Fütterungen statt, an denen Besucher:innen beiwohnen können. Die jeweiligen Tierpfleger erzählen dazu interessante Dinge über die zu fütternde Tierart. Dabei können vor allem Robben ihre Kunststücke zeigen, während Tiger und Bären ihre Kraft demonstrieren. Wer an einer Fütterung Interesse hat, sollte sich rechtzeitig beim jeweiligen Gehege einfinden, um einen guten Platz erhalten zu können.

Tiergarten Schönbrunn: Highlights

Ein besonderes Highlight für Kinder ist die Möglichkeit, den Geburtstag im Tiergarten Schönbrunn zu feiern. In den Geburtstagspaketen inkludiert sind eine Führung durch den Park sowie eine Torte mit Getränken für alle. Je nach Alter der Kinder sind Begleitpersonen erforderlich. Interessierte sollten sich rechtzeitig mit dem Tierpark in Verbindung setzen.

Ein weiteres Highlight sind Events wie die Polarnacht. Dabei findet im Polardom ein Cocktail-Empfang statt und die Teilnehmer:innen haben den Polardom und die darin lebenden Tiere für sich. Nach Besichtigung der Pinguine, Robben und Co. folgt ein viergängiges Menü in der Atmosphäre des Polardoms.

Der Tiergarten Schönbrunn hat es sich zur Aufgabe gemacht, Wissen und Bildung über die Tierarten zu vermitteln. Zum einen sollen Besucher:innen ein Gefühl für Artenschutz erhalten. Aber auch Kinder sollten bereits früh an die Wichtigkeit von Tierschutz herangeführt werden. Deshalb bietet der Tiergarten regelmäßig Führungen für Schulklassen an. Darüber hinaus finden verschiedene Seminare statt, in denen Informationen über die Haltung von Haustieren oder den Tierschutz vermittelt werden.