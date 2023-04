Inhaltsverzeichnis

Was ist die Mindestpension bzw. Ausgleichszahlung?

Österreich hat keine Mindestpension, aber die Ausgleichszulage sichert allen, die eine Pension in Österreich beziehen, ein Mindesteinkommen. Liegt das Gesamteinkommen (Bruttopension, sonstige Nettoeinkommen, eventuelle Unterhaltsansprüche etc.) unter einem gesetzlichen Mindestbetrag (Richtsatz), so erhalten finanziell Bedürftige eine Ausgleichszulage, die niedrige Pensionen auf einen bestimmten Schwellenwert (Ausgleichszulagenrichtsatz) anhebt.

Von den rund 2,2 Millionen Pensionsbeziehern und - bezieherinnen haben laut Pensionsdaten von Statistik Austria nicht ganz 200.000 Personen so geringe Pensionen, dass sie eine Ausgleichszulage beziehen. Diese Zahlen liegen bis zum Jahr 2021 vor.