Wer ist Maud Windsor?

Steckbrief Maud Windsor

Geburtsdatum: 15. August 2013

15. August 2013 Geburtsort: Los Angeles, USA

Los Angeles, USA Getauft: Dezember 2013 im St James's Palace

Dezember 2013 im St James's Palace Voller Name: Maud Elizabeth Daphne Marina Windsor

Maud Elizabeth Daphne Marina Windsor Rang in der Thronfolge: bei der Geburt Rang 42, aktuell Rang 54

bei der Geburt Rang 42, aktuell Rang 54 Sternzeichen: Löwe

Löwe Eltern: Frederick Windsor, Sophie Winkleman

Frederick Windsor, Sophie Winkleman Geschwister: Isabella Alexandra May Windsor

Das Familienleben von Maud Windsor

Die kleine Maud ist die älteste Tochter von Frederick Windsor und Sophie Winkleman, die 2009 heirateten. Ihr Großvater ist Prinz Michael von Kent, ein Cousin von Queen Elizabeth II., ihre Großmutter väterlicherseits ist Baroness Marie Christine von Reibnitz.

Mauds Vater arbeitet seit 2006 als Bankier und ist mittlerweile stellvertretender Präsident bei JP Morgan, der größten Bank der USA mit Sitz in New York. Außerdem war er kurzzeitig als Model für die Modemarke Burberry tätig. Er kam 1979 in London auf die Welt und wurde, gemeinsam mit seiner Schwester Lady Gabriella nach dem Glauben der englischen Kirche großgezogen.

© imago images / i Images Maude im Jahr 2019

Ihre Mutter ist 1980 ebenfalls in London als Tochter von Barry Winkleman und Cindy Black geboren und eine bekannte Schauspielerin, die unter anderem in den Serien "The Walking Dead" und "Two and a Half Men" zu sehen war. Im Jahr 2007 erhielt sie sogar eine Golden Nymph-Nominierung als beste Schauspielerin in einer Comedyserie für "Peep Show". Sophies Halbschwester, aus der ersten Ehe ihres Vaters, ist die Fernsehmoderatorin Claudia Winkleman. Sie präsentierte unter anderem die englische Show "Strictly Come Dancing: It Takes Two".

Maud Windsor wurde am 15. August 2013 in Los Angeles geboren, wo ihre Eltern zu diesem Zeitpunkt lebten. Aufgrund dessen hat sie das Anrecht auf eine doppelte Staatsbürgerschaft und kann später nach Amerika ziehen, um dort zu leben. Die Geburt der kleinen Maud soll lang und schmerzhaft gewesen sein, doch Sophie hatte die Unterstützung ihres Ehemannes Frederick. Sie war sehr stolz auf ihn, obwohl sie der "Daily Mail" erzählte: "Er hat mir mittendrin eine Kreuzworträtsel-Frage gestellt, da wollte ich ihm nur noch einen Kochtopf an den Kopf werfen."

Nach ihrer Geburt zog die Familie zurück nach London, wo Maud am 16. Dezember 2013 in der Chapel Royal im St. James Palace in London getauft wurde. Die Taufe war eine private Veranstaltung und Maud trug das handgefertigte, royale Taufkleidchen, welches auch Prinz George kurz vorher während seiner Taufe trug. Am 16. Januar 2016 wurde ihre jüngere Schwester Isabella ebenfalls in London geboren.

© Danny Lawson / POOL / AFP/apa Maudes Eltern - Frederick Windsor und Sophie Winkleman

Im Jahr 2017 wurde Mauds Mutter Sophie während eines Autounfalls schwer verletzt. Der Wagen der Schauspielerin wurde von einem anderen Auto gerammt, nachdem dieses einem Reh ausweichen wollte. Die damals 37-Jährige wurde zuerst im Addenbrooke’s Hospital in Cambridge behandelt und später ins Chelsea and Westminster Hospital in London verlegt. Dort musste sie auch einige Tage behandelt werden, gefolgt von Monaten der Genesung, nachdem sie sich bei dem Unfall den Rücken und einen Fuß brach. Glücklicherweise trug sie keine Langzeitschäden davon.

Während einigen royalen Hochzeiten war Maud bereits des Öfteren als Blumenmädchen zu sehen: Im Jahr 2018 bei der Hochzeit ihrer Patentante Prinzessin Eugenie mit Jack Brooksbank, aber auch bei der Trauung ihrer Tante Lady Gabriella Windsor mit Thomas Kingsten, welcher zwischenzeitlich mit Pippa Middleton liiert war, im Jahr 2019. Im Dezember desselben Jahres wurde die gesamte Familie zu Königin Elizabeths Weihnachtsessen eingeladen, was von familiärem Zusammenhalt innerhalb der Königsfamilie zeugt.

Die Bedeutung hinter Mauds Namen

Bei ihrem vollen Namen Maud Elizabeth Daphne Marina Windsor haben sich ihre Eltern etwas gedacht. Sie wollten in erster Linie einen alten englischen Namen mit langer Tradition und es gibt einige Vorfahren mit dem Namen Maud in der Familie ihres Vaters. Diese lebten teilweise vor 100 Jahren, unter anderem auch die jüngste Tochter von Eduard VII, welche später Königin von Norwegen wurde: Prinzessin Maud von Großbritannien und Irland. Ihr Mann, Prinz Carl von Dänemark, erhielt am 18. November 1905 offiziell die norwegische Königswürde. Am Hof und in der Familie nahm die Königin Maud von Norwegen eine starke und dominante Rolle ein, in der Öffentlichkeit präsentierte sie sich eher diskret.

Elizabeth ist natürlich ein Tribut an die Königin persönlich. Und Daphne war der Name der Großmutter ihrer Mutter - die beiden standen sich sehr nahe. Marina hieß hingegen die Großmutter ihres Vaters Frederick. Diese war vor ihrer Heirat geborene Prinzessin von Griechenland und Dänemark und somit die letzte ausländische Prinzessin, die in die britische Königsfamilie einheiratete. Nach ihr wurden nur britische adelige oder bürgerliche Bräute geehelicht. Sie wurde 1906 in Athen geboren und starb 1968 im Kensington Palace in London. Mauds Eltern haben sie also mit den Namen wichtiger Bezugspersonen aus ihrem Leben bedacht.

Maud Windsor genießt königliche Schulausbildung

Im Jahr 2017 wurde Maud gemeinsam mit ihrem entfernten Cousin Prinz George an der Thomas’s Battersea Privatschule im Süden Londons eingeschult. Höchstwahrscheinlich besuchen die beiden auch die gleiche Klasse, da Maud nur einen Monat jünger ist als George. Angst vor der Einschulung musste Maud also nicht haben, zumal sie und George sich blendend verstehen. "Wir wurden zum Tee im Kensington Palast eingeladen, kurz bevor Prinzessin Charlotte geboren wurde. Maud und George haben sich sehr gut verstanden", erzählte ihre Mutter Sophie dem "Hello!"-Magazin.

Die damals 4-Jährige wurde von ihrem Vater zu ihrem ersten Schultag begleitet und trug bereits die offizielle Uniform der Schule. Mit einem stolzen, breiten Lächeln und einem roten Band im Haar war sie bereit für ihren großen Tag. Ihre Mutter konnte sie aufgrund ihres Autounfalls nicht zur Schule begleiten.

© imago images / i Images Maud (Mitte) zwischen Prinzessin Charlotte und Prinz George

Die Zukunft steht ihr offen

Maud ist in der britischen Thronfolge auf dem 54. Rang. Bisher hatte sie kaum Auftritte in der Öffentlichkeit und das wird auch zukünftig, trotz ihrer berühmten Familie, nicht zwingend der Fall sein. Ihre Eltern legen bisher viel Wert darauf, ihre Tochter von den Medien fernzuhalten. Da ihre Mutter jedoch Schauspielerin ist und ihre Tante eine bekannte Fernsehmoderatorin, ist es möglich, dass wir hier einem potenziellen It-Girl beim Heranwachsen zusehen dürfen. Bei diesen großen Namen in der Verwandtschaft ist es durchaus denkbar, dass sie in die Fußstapfen ihrer Mutter tritt.