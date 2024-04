Es war Prinz Alfonso von Hohenlohe, der Marbella Anfang der 50er-Jahre mit der Gründung des Marbella Clubs zu einem beliebten Treffpunkt des Jetsets machte. Auch heute noch reiht sich in Puerto Banús, einem der Häfen der andalusischen Stadt, Luxusyacht an Luxusyacht. 915 Boote können hier anlegen. Bis zu 500.000 Euro pro Jahr kostet einer der begehrten Plätze. An Land laden unzählige Nobelboutiquen zum Shoppen ein. Wegweiser helfen bei der Orientierung und erleichtern das Auffinden der prunkvollen Läden von Rolex, Louis Vuitton, Bulgari oder Bottega Veneta.

Marbella ist zugleich jener Ort an der spanischen Mittelmeerküste mit der höchsten Dichte an Luxushotels und Villen. Eine Fülle an Sternerestaurants, Clubs und Cocktailbars tragen zusätzlich zum exklusiven Ruf der Region bei.

Zweit- und Drittwohnsitze

Die Geschichte der Stadt ist seitdem durchwachsen. Zunächst war Marbella Treffpunkt und Partydestination der Reichen, dann stieg die Kriminalität immer weiter an. Anfang der 2000er erschütterte schließlich ein riesiger Skandal Marbella, im Zuge dessen zunächst der Bürgermeister, ein paar Jahre später 19 Stadtratsmitglieder wegen Korruptionsverdacht verhaftet wurden. Mittlerweile boomt die Bauwirtschaft wie nie zuvor. Hunderte neue Wohnanlagen entstanden und entstehen entlang der Küste bis weit in das bergige Hinterland hinein. Die Immobilienpreise erreichen ein Rekordniveau, die Zahl an Zweit- und Drittwohnsitzen ist beträchtlich, wie vor allem am Abend deutlich wird: In kaum einer der Wohnungen der neuen Anlagen brennt Licht.

© Christine Lugmayr Die Weingärten des Guts Los Aguilares liegen auf einem Hochplateau. Inmitten der Weinstöcke befindet sich ein kleines, modern hergerichtetes Steinhaus. Es war das Haus des letzten Bandoleros der Region, jener Straßenräuber, die ihre Beute mit Armen teilten. Der Weg dorthin führt an unzähligen Spanischen Eichen vorbei (Bild unten)

Weltbestes Olivenöl

In der Innenstadt von Marbella mit ihren weißen Häusern, den gepflasterten Gassen und dem prachtvoll blühenden Blumenschmuck betreibt David Gallardo sein Geschäft D.Oliva. Er verkauft und produziert Olivenöl. "Spanien ist der größte Olivenölproduzent der Welt", erklärt er. 3,94 Millionen Tonnen Oliven wurden 2022 hier geerntet. Gallardos Anspruch ist es, das beste Öl des Lands zu vertreiben. Dafür kommen für ihn nur Öle der Güteklasse "extra vergine" in Frage. Denn diese werden ausschließlich mittels mechanischer Verfahren und ohne Zusatzstoffe gewonnen. Gallardo besitzt selbst keinen Olivenhain. Er kauft die Früchte zu, um sie zu pressen. Zusätzlich zum reinen Öl kreiert er spezielle Sorten. So legt er etwa Knoblauch oder Tomaten und Basilikum in das Öl ein, um einen einzigartigen Geschmack zu erhalten. Auch das möglicherweise schärfste Olivenöl der Welt stammt von Gallardo. Namensgeber dafür ist der frische Carolina-Reaper-Chilli, der eingelegt wird.

© Christine Lugmayr

Ausgezeichneter Pinot Noir

Von Marbella aus führt eine kurvige Bergstraße nach Ronda und in die Sierra de las Nieves. Jetzt im Frühling ist alles grün: Bäume, Sträucher und Blumen blühen, und es duftet. Erst kürzlich hat es geregnet. Endlich, sind sich hier alle einig. Denn der Sommer 2023 war aufgrund des Klimawandels zu heiß und trocken. Dazu kommt, dass viele Bauern aufgrund der starken Nachfrage vermehrt auf die Produktion von Avocados setzen. Da diese Pflanze jedoch sehr wasserintensiv ist, verschärft sich die ohnehin sehr angespannte Situation zusätzlich.

Die Straße führt immer höher hinauf, bis schließlich auf rund 900 Metern über dem Meer ein Hochplateau erreicht wird. Hier liegt das Weingut Los Aguilares. Die Bedingungen für die Reben sind perfekt. "Wir haben hohe Temperaturunterschiede. So kann es unter Tags 35 Grad erreichen und anschließend in der Nacht auf 15 Grad abkühlen", nennt Biologin Ana Rodriguez, die im Labor von Los Aguilares arbeitet, einen der Gründe, warum diese Hochplateau sich so gut für den Weinanbau eignet. Der erzeugte Wein erreicht Topniveau. Bereits drei Mal wurde der Vino Tinto von Los Aguilares als bester der Welt ausgezeichnet.

© Getty Images In den Bergen Andalusiens, oberhalb einer tiefen Schlucht, befindet sich die Stadt Ronda. Drei Brücken verbinden die Neustadt mit der maurisch geprägten Altstadt

Käse, Schinken, Wein

Ein Wanderung führt durch die riesigen Eichenhaine des Weingutes, durch die auch Ibérico-Schweine streifen. Sie ernähren sich von den Eicheln, und ihr Fleisch ist eine Delikatesse.

Der aus diesen Schweinen produzierte Edelschinken wird nicht verkauft. Er wird ausschließlich Gästen serviert – auf der Terrasse des alten Steingebäudes inmitten der Weinreben. Dazu ein namenloser Schafkäse eines Produzenten der Region und ein Glas Rotwein. Es ist ein absolut ruhiger, beschaulicher Ort, nur das Zwitschern der Vögel ist zu hören. Und dabei wird klar: Es sind nicht einzig die riesige Yachten, sondern auch diese kleinen, besonderen Momente, die wahren Luxus ausmachen.