Madame Tussauds - das Wachsfigurenkabinett Wien

Adresse: Riesenradplatz 1, 1020 Wien

E-Mail: Gast.wmmetussauds@merlinentertainments.biz

Website : https://www.madametussauds.com/wien/

: https://www.madametussauds.com/wien/ Telefon: +43 1 89 03 366

Öffnungszeiten: täglich von 10.00 - 18.00 Uhr (letzter Einlass um 17.00 Uhr)

Eintrittspreise: Tagesticket Erwachsene (ab 15 Jahre) 24 € Kinder 3 – 14 Jahre 20 € Schüler:innengruppen 9 € pro Person Online finden sich wechselnde Kombiangebote

Beschreibung: Madame Tussauds Wien

Die österreichische Dependance des berühmten Wachsfigurenkabinetts Madame Tussauds zählt mit über 90 verschiedenen Wachsfiguren nationaler und internationaler Prominenter zu den Hauptattraktionen im Wiener Prater.

Madame Tussauds ist vor allem für seine besonders detailgetreuen und kunstvollen Nachbildungen realer Persönlichkeiten bekannt und ist mit seinen verschiedenen Ablegern seit mehr als 150 Jahren eine Attraktion für Menschen auf der ganzen Welt. Die Erstellung einer Figur nimmt in der Regel zwischen drei und sechs Monaten in Anspruch. Um so detailreich wie möglich zu sein, sind mehr als 500 präzise Körpermessungen und etwa 200 Fotos notwendig. Insgesamt werden für jede der rund 200.000 Euro teuren Wachsfiguren durchschnittlich 800 Arbeitsstunden benötigt.

Verteilt auf drei Etagen mit 2.000 m² Ausstellungsfläche locken wirklichkeitsgetreue Wachsfiguren zeitgenössischer oder historischer Persönlichkeiten. Das Spektrum der Exponate reicht dabei von berühmten Schauspielern wie Angelina Jolie oder Leonardo DiCaprio über Kunstikonen wie Gustav Klimt bis zu nationalen Sportlegenden wie Herbert Prohaska, David Alaba oder Dominic Thiem.

Die reguläre Ausstellung gliedert sich dabei in die beiden thematischen Hauptbereiche "Geschichte" und "Popkultur" mit insgesamt 7 Schwerpunkten auf: Politik, Zweiter Weltkrieg, Kunst und Kultur, Musik, Party und Hollywood, Film und Sport.

Madame Tussauds Wien: Highlights

Neben den bekannten Wachsexponaten kreieren mehrere interaktive Themenwelten im Madame Tussauds Wien eine ganz besondere Nähe zu den jeweiligen Berühmtheiten.

So wurde im Februar 2017 die neue Erlebniswelt "Sisi Uncovered Experience" eröffnet. Hier kann man sich in die Kaiserin Elisabeth hineinversetzen und einen Tag in ihrem Leben nachempfinden. Hochmoderne Technik mit 3D-Animationen und Sinneseindrücken des Geruchs und Geschmacks sorgen für ein realitätsnahes Erleben Sisis und ihrer Zeit.

In der Virtual Reality Experience "Der Bergdoktor" nimmt man hingegen im aus der Fernsehserie bekannten Mercedes 200 Platz und lässt sich von Schauspieler Hans Sigl durch das Alpenpanorama und die Kulissen der mehrfach preisgekrönten Produktion chauffieren.

Die "Wedding Chapel" steht ganz im Zeichen der berühmten Heiratskapellen aus Las Vegas. Unter den Augen von Elvis Presley und Marilyn Monroe können sich hier frisch Verliebte oder bereits Verheiratete kurzentschlossen ihre Zuneigung bekunden – inklusive bereitliegendem Hochzeitsstrauß und Brautkleid.

In weiteren interaktiven Themenbereichenkann man zusätzlich den berühmten Donauwalzer gemeinsam mit Johann Strauss dirigieren, im Intelligenztest gegen Albert Einstein antreten oder sich im Elfmeterschießen Fußballer Hans Krankl stellen.

Lage

Das Madame Tussauds Wien liegt zentral inmitten der österreichischen Hauptstadt im 2. Gemeindebezirk Leopoldstadt und ist Bestandteil des Wiener Praters mit zahlreichen weiteren Attraktionen.

Der Prater ist ein weitläufiges Parkareal mit knapp 6 km² Gesamtfläche. Innerhalb dieses Gebiets befindet sich der Vergnügungspark "Wurstelprater". Dieser ist meist gemeint, wenn man außerhalb Wiens vom "Prater" spricht.

Hier finden sich zahlreiche Schaustell- und Unterhaltungsbetriebe mit Geisterbahnen, Karussellen, Wellenflug, moderne Achterbahnen, Spiegel- und Lachkabinette, Autodrom, Falltürme und andere familienfreundliche Attraktionen. In diesem Areal steht auch das 1897 eröffnete Wiener Riesenrad, Wahrzeichen des Praters und der gesamten Stadt Wien.

Durch die zentrale Lage lassen sich vom Madame Tussauds Wien aus auch andere Sehenswürdigkeiten in Wien unkompliziert mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder fußläufigerreichen.

So liegt das historische Zentrum lediglich knapp 3 Kilometer entfernt. Stephansdom und Hofburg locken hier jährlich zahlreiche Touristen und zählen damit zu den am häufigsten frequentierten Besuchszielen Wiens.

Madame Tussauds Wien: Anfahrt

Das Wachsfigurenkabinett lässt sich sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch dem eigenen Auto bequem erreichen.

Die U-Bahn-Station Praterstern liegt etwa 3 Minuten vom Eingang entfernt. Hier halten die Linien U1 und U2, der Weg Richtung Eingang gegenüber des Wiener Riesenrads ist ab hier ausgeschildert.

Der Bahnhof Wien Praterstern wird von den Schnellbahnen S1, S2, S3, S4 und S7 sowie den Regionalverkehrszügen in Richtung Payerbach-Reichenau, Břeclav, Znojmo, Wiener Neustadt Hbf. und der WESTblue-Linie angefahren. Vom Bahnhof gibt es ebenfalls eine detaillierte Beschilderung zum Eingang.

Mit dem eigenen Pkw empfehlen sich zwei verschiedene Anreiserouten:

A23 (Südosttangente) : Am Autobahnkreuz Prater den rechten Fahrstreifen nutzen und die Ausfahrt A23 Richtung 227/Erdberg/Zentrum nehmen. Weiter auf der Ost-Autobahn (A4, E58) halten. Weiter auf die B227 fahren, rechts abbiegen auf die Franzensbrückenstraße (B8). Danach rechts auf die Ausstellungsstraße biegen.

: Am Autobahnkreuz Prater den rechten Fahrstreifen nutzen und die Ausfahrt A23 Richtung 227/Erdberg/Zentrum nehmen. Weiter auf der Ost-Autobahn (A4, E58) halten. Weiter auf die B227 fahren, rechts abbiegen auf die Franzensbrückenstraße (B8). Danach rechts auf die Ausstellungsstraße biegen. A22 (Donauufer Autobahn): Der Ausfahrt Reichsbrücke Richtung Zentrum folgen und rechts auf die Wagramer Straße (B8) abbiegen. Anschließend bis zum Praterstern auf der Straße halten und auf die Ausstellungsstraße abbiegen.

Parken

Durch die Lage im Wiener Prater gibt es zahlreiche Parkhäuser uns Parkplätze in unmittelbarer Umgebung von Madame Tussauds.

Die Garage Prater / Ausstellungsstraße liegt fußläufig zum Eingang und bietet insgesamt 370 Stellplätze und 16 Ladestationen. Parken ist hier für 2,20 € je angefangener Stunde möglich.

Direkt an der Messe Wien und damit nur unwesentlich weiter von Madame Tussauds entfernt liegt das Parkhaus A des Messegeländes. Hier parken Besucher:innen für 4,20 € je angefangener Stunde.

Einkehrmöglichkeiten

Madame Tussauds verfügt über ein hauseigenes Café mit Terrasse und Verweilmöglichkeiten. Am Ende der Ausstellung haben Besucher:innen hier die Möglichkeit, Getränke und Snacks zu erwerben.

Aber auch in unmittelbarer Nähe finden sich verschiedenste gastronomische Angebote innerhalb des Wiener Praters. Mehr als fünf dutzend unterschiedliche Restaurants und Stände offerieren ein vielfältiges kulinarisches Angebot.

Besonders bekannt ist das Schweizerhaus. In einem weitläufigen Garten können Besucher:innen hier zu originalem Budweiser-Bier die berühmten Stelzen oder traditionelle Kartoffelpuffer genießen.

Das Rollercoaster Restaurant serviert Speisen im Stile einer Achterbahn. Hier wird das Essen auf Achterbahn-Konstruktionen direkt an den jeweiligen Sitzplatz geschickt, während Roboter Cocktails mixen.

Madame Tussauds Wien: Erfahrungsberichte

Die Bewertungen und Rezensionen im Internet sind überwiegend sehr positiv. Besucher:innen loben vor allem die Detailtreue der Wachsfiguren und die Mischung aus historischen Persönlichkeiten bis hin zu aktuellen Berühmtheiten.

Insbesondere die interaktiven Elemente der Ausstellung werden positiv hervorgehoben. So könne man mit nahezu allen Figuren persönliche Erinnerungsfotos aufnehmen, was das Erleben der Figuren besonders kurzweilig und authentisch mache.

Google-Bewertung: 4,5 Sterne (bei über 6000 Rezensionen)