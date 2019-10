Die Blutgruppendeutung hat in der japanischen Gesellschaft einen vergleichbaren Stellenwert wie die Astrologie in der westlichen Welt. So werden dort anhand der Blutgruppen nicht nur Stärken und Schwächen analysiert, sondern auch Partner für das Leben ausgewählt.

Blutgruppe 0: Der Willensstarke

Ein Partner fürs Leben ist der 0-Typ eher nicht. Menschen mit dieser Blutgruppe sind äußerst willensstark und zielorientiert. Ihr aggressives Vorgehen macht sie vielleicht zu interessanten Bettgesellen - jedoch nur für eine Nacht. Auf Dauer werden Sie weder mit 0-Frauen noch mit 0-Männern Ihre Freude haben: Die Willensstärke ist gepaart mit Sturheit, das zielbewusste Vorgehen mit Rücksichtslosigkeit.

Blutgruppe A: Der Introvertierte

Beim A-Typ können Sie Anker werfen. Menschen dieser Blutgruppe brauchen war länger, bis sie "auftauen" - sie sind eher introvertiert und begegnen ihrem Umfeld mit Vorsicht. Haben sie erst einmal Vertrauen gefasst, so sind sie loyal, ehrlich und übernehmen gerne Verantwortung.

© istock

Blutgruppe B: Der Abenteurer

Spannend wird es mit B-Typen. Sie lieben den unverbindlichen Flirt, suchen Sie nach der Blutgruppe B. B-Frauen und B-Männer lassen keine Feier aus, sind neugierig und sofort für jedes Abenteuer Feuer und Flamme. Mehr als einen Flirt dürfen Sie jedoch nicht erwarten: Der B-Typ langweilt sich schnell und traut sowieso erst einmal niemandem.

Blutgruppe AB: Der Hilfsbereite

Der AB-Typ ist empathisch und hilfsbereit. Seine freundliche Art kommt gut an. Die Diplomatie hat sicher ein AB-Typ erfunden - selbstbewusst und verständnisvoll. Auf der anderen Seite sind AB-Frauen wie auch AB-Männer stolz und schwer zu durchschauen.

© istock

So harmonieren die Blutgruppen in der Beziehung

A+A: Diese Verbindung ist sehr intensiv und empathisch, kann aber auch oft zu Streit führen, weil beide Personen oft zu impulsiv handeln

A + B: Laut Deutung ist die Gruppe A auf die Fähigkeit der Gruppe B neidisch, alles in Ruhe angehen lassen zu können. Gruppe B ist mit der Zuneigung der Gruppe A überfordert.

A + AB: Diese Verbindung ist von der inneren Balance der AB-Person abhängig. Ist das B bei AB stärker, könnte es zu Komplikationen kommen. Ist das A stärker kann die Beziehung entspannt und harmonisch sein.

A + 0: Bei dieser Gruppen sind die Persönlichkeiten sehr unterschiedlich. Während A sehr empfindsam ist, hat 0 eher einen starken Charakter. Doch in einer Beziehung können sie sich gut gegenseitig ausbalancieren.

AB + AB: Jackpot! Beide Blutgruppen haben eine starke Zuneigung und verstehen ihren Partner nur zu gut.

B + B: Hier ist Harmonie und Disharmonie möglich! Bei gleichen Vorlieben der Blutgruppen kann die Beziehung der Himmel auf Erden werden. Sind sie jedoch in ihren Vorstellungen zu unterschiedlich, ist das Chaos vorprogrammiert.

B + AB: Respektieren beide Blutgruppen die Privatsphäre des Partners, haben sie eine gute und solide Beziehung.

0 + 0: Eine seltene Kombination, die auf viel Ehrlichkeit und Vertrauen basiert! In Wettbewerben können beide Blutgruppen jedoch sehr selbstsüchtig.

0 + B: Gegensätze ziehen sich an! Gruppe 0 ist geduldig und vorsichtig ist und genießt das extrovertierte Wesen von Gruppe B.

0 + AB: Die komplexe Natur von Menschen mit AB kann zu Problemen im Umgang mit der ehrlichen und direkten Blutgruppe 0 führen. In schwierigen Situationen sind sie jedoch das beste Team.