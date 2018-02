Schnucki oder lieber Schatzi? Diese Kosenamen verwenden die Österreicher laut Studie für ihren Partner am liebsten.

Insgesamt 86 Prozent der Österreicher verwenden in der Beziehung Kosenamen, wie die Partneragentur "Parship.at" in einer Studie* erhoben hat. Mit Abstand am liebsten wird der Partner "Schatz" gerufen, das machen immerhin 4 von 10 Österreichern. Auf Platz zwei liegen die Bezeichnungen "Hase" oder "Maus" mit jeweils sechs Prozent.

Exotischere Kosenamen

Besonders Frauen rufen ihren Liebsten "Schatz" (44 Prozent), Männer sagen auch gerne einmal "Spatz" oder "Süße", heißt es in einer Aussendung der Agentur. Genannt wurden aber auch eher exotische Pseudonyme wie "Amore", "Tiger" und "Zwetschke".

Am öftesten nennen die Salzburger (35 Prozent), Burgenländer und Vorarlberger (je 32 Prozent) ihre Liebsten ausschließlich mit einem neckischen Namen. Zehn Prozent rufen laut Studie ihren Partner mit Kosenamen, weil dieser es von ihnen erwartet. 13 Prozent der Befragten bestehen darauf, ihre bessere Hälfte mit seinem echten Namen zu rufen.

Ein Zeichen von Vertrauen

"Spitznamen vergibt man an Menschen, die einem besonders am Herzen liegen und zu denen man ein ganz spezielles Vertrauensverhältnis hat“, sagt Caroline Erb, Psychologin bei "Parship.at". Oft würden Wortkreationen aufgrund individueller Assoziationen oder gemeinsamer Erlebnisse entstehen. Den Partner mit einem Kosenamen anzusprechen gebe einem das Gefühl von Vertrautheit, Nähe und Sicherheit.

Viele Paare bewahren sich laut Expertin diese Besonderheit auch über Jahre oder sogar Jahrzehnte. So verwendet noch ein Viertel aller Paare, die bereits länger als 15 Jahre zusammen sind, ausnahmslos einen Kosenamen, um den Partner anzusprechen. Mehr als die Hälfte tut es zumindest hin und wieder.

*Die für Österreich repräsentative Studie wurde von dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent.com durchgeführt. Befragt wurden im Dezember 2017 insgesamt 1.500 Österreicherinnen und Österreicher im Alter von 18 bis 69 Jahren, davon 1.077 in Partnerschaft.