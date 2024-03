Was macht Irans Frauen so stark, Frau Piedayesh?

Denkt Leyla Piedayesh an ihre Kindheit in Teheran, wo sie 1970 zur Welt kam, ist es ein Ort fernab heutiger Greuel. Dann hat die Modedesignerin den Geruch aus Bäckereien mit Steinöfen in der Nase. Vor ihren Augen tanzen die Lichter der Abendmärkte und sie weiß genau, wie die kleinen Stände aussahen, die Maiskolben, Mandeln oder Walnüsse in Salzlauge verkauften. Liebevoll gedeckte Tische und große Familienfeste prägten den Alltag. Piedayesh war neun Jahre, alt als die "Islamische Republik" gegründet wurde und der Schah Mohammad Reza Pahlavi ins Exil ging. Die 53-Jährige emigrierte damals mit ihrer Familie ins deutsche Wiesbaden zu Verwandten. "Die Wurzeln kannst du aber nicht abschneiden", sagt sie.

Vergangene Woche verhinderten iranische Hardliner den Einsatz einer Schiedsrichterin beim Derby Esteghlal - Persepolis in Teherans Azadi-Stadion. Fernab des Rasens hätte die international erfahrene Unparteiische Mahsa Ghorbani in einem Extrazimmer ihren Job in der Videoassistenz antreten sollen. Medien nannten es ein "historisches Ereignis". - Zuviel für das autoritäre iranische Regime.

© "Fotografie Neda Rajabi @studio.neda.rajabi" HEIMAT IM HERZEN UND GERAHMT. Persische Literatur und Familienfotos sind im Alltag von Piedayesh wichtig, wie das Lieblingsrezept für "Sereschk Polo"(ein Huhn & Reisgericht) und die richtige Dosis Glamour

Verankerung in der Kultur gibt Kraft

Das feine, farbenreiche Kunsthandwerk mit seinen Teppichen, Kupfertellern, Bilderrahmen, Kachelarbeiten und Kissen ist es, das Schauspielerin und Sängerin Jasmin Tabatabai mit ihrer Kindheit im Iran verbindet. "Man kann stundenlang auf den Teppichen liegen und schauen, was da für Geschichten eingewoben sind", sagt die 56-Jährige, die auch 1979 in Deutschland ankam. Dann sei da natürlich das fantastische Essen, von dem "man nie wieder wegkommt"."All das ist vielen Iranern -selbst in der Diaspora -bedeutend und wertvoll, es verbindet sie emotional. Und sie engagieren sich mit Leib und Seele", beschreibt Tabatabai den hohen Stellenwert von Familie und Gemeinschaft in Irans Kultur. Als Weltmeister im Socializen bezeichnet sie Iraner. "Undenkbar" sei, dass jemand sich beschwert, weil er zu Weihnachten die Familie besuchen muss.