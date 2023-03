Inhaltsverzeichnis:

Adresse : Le Méridien Wien, Robert-Stolz-Platz 1, 1010 Wien

: Le Méridien Wien, Robert-Stolz-Platz 1, 1010 Wien Telefon : +43 1-588900

: +43 1-588900 E-mail : info <AT> lemeridienvienna.com

: info <AT> lemeridienvienna.com Webseite : https://www.marriott.com/en-us/hotels/viemd-le-meridien-vienna/overview/

: https://www.marriott.com/en-us/hotels/viemd-le-meridien-vienna/overview/ Zimmer : 294 Zimmer und Suiten

: 294 Zimmer und Suiten Preise : ab 170 €

: ab 170 € Standort(e) : 120 Hotelstandorte in Europa, Asien und Afrika

: 120 Hotelstandorte in Europa, Asien und Afrika Inhaber : J. Willard Marriott

: J. Willard Marriott Sterne: ****(*)

Wofür ist das Le Meridien bekannt?

Das Le Meridien in Wien entstand zwar erst in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, kann seinen Gästen aber bereits einiges an Kulturgeschichte bieten. Es beherbergt ein Restaurant und eine kleine Hotelbar mit Livemusik. Außerdem gibt es eine hauseigene Galerie mit unterschiedlichen Ausstellungen.

Le Meridien: Die Lage

Das le Meridien liegt direkt am Ring und neben dem Burggarten. Ebenfalls fast direkt beim Hotel liegen die Wiener Staatsoper, die Albertina, das Natur- und Kunsthistorische Museum oder die Hofburg.

Auch ist das Hotel mit öffentlichen Verkehrsmitteln bestens zu erreichen. Die U-Bahnstation „Karlsplatz“ ist wenige Meter entfernt und hier halten die U-Bahn-Linien U1, U2 und U4. Außerdem halten direkt am Ring zahlreiche Straßenbahn-Linien und Busse.

Essen und Trinken im Le Meridien

Das "YOU Restaurant" bietet einen internationalen Mittags- und Abendtisch und die "YOU Bar" bietet abends Drinks. Das schicke Ambiente wird durch die leckeren Speisen, die stilvolle Einrichtung und die entspannende Musik erzeugt. Außerdem wird ein Frühstücksbuffet im "SALA TERRENA" angeboten.

Besonderheiten des Hotels

Das Highlight des Le Meridien ist die Kunstausstellung. Im Le Meridien haben Gäste die Möglichkeit, eine Mischgalerie zu besuchen, die unterschiedlichste Künstler:innen und Stile beheimatet.

Das Le Meridien in Wien ist außerdem ein beliebtes Hochzeitshotel.