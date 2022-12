Vienna Marriot: American Spirit mit Charme

Inhaltsverzeichnis:

Adresse : Parkring 12A, 1010 Wien, Österreich

: Parkring 12A, 1010 Wien, Österreich Telefon : +431515180

: +431515180 E-Mail : vienna.marriott.info <AT> marriotthotels.com

: vienna.marriott.info <AT> marriotthotels.com Website:

Zimmer : 328

: 328 Preise : ab 187 Euro pro Nacht

: ab 187 Euro pro Nacht Standort(e):

Inhaber: General Manager Dieter Fenz

Wofür ist das Vienna Marriot bekannt?

Das Hotel verfügt über 328 stilvolle Zimmer und Suiten, die komplett modernisiert wurden. Neben den komfortablen Zimmern und Suiten verfügt das Vienna Marriott über vier Restaurants und Bars. Außerdem stehen 1.162 m² Veranstaltungsfläche für Veranstaltungen aller Art zur Verfügung.

Dank der guten Lage in der Wiener City erreicht man die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt in nur wenigen Gehminuten.

Vienna Marriot: Lage

Das Vienna Marriott Hotel befindet sich im Stadtzentrum Wiens in einer guten Lage an der Ringstraße. Der beliebte Wiener Stadtpark befindet sich direkt gegenüber dem Hotel. Dort befindet sich auch eine der meistfotografierten Sehenswürdigkeiten Wiens - das Denkmal von Johann Strauss.

An der Ringstraße gegenüber dem Stadtpark gelegen, sind alle wichtigen Sehenswürdigkeiten der Wiener Innenstadt in 15 Minuten zu Fuß erreichbar. Der Stephansdom, das Königsschloss, das Opernhaus, das kunsthistorische Museum und vieles mehr.

Vom Flughafen nimmt man ein Taxi oder den City Airport Train bzw. die Bahn bis zur Station Wien Mitte. Von dort sind es ca. 10 Gehminuten zum Vienna Marriott Hotel.

Essen und Trinken im Vienna Marriot

Die stilvollen Restaurants und Bars im Vienna Marriott Hotel laden dazu ein, kulinarische Highlights in gemütlicher Atmosphäre und mit individuellem Service zu erleben. Seit vielen Jahren sind das Parkringrestaurant, das Garten Café & Restaurant, die Cascade Bar sowie die Champions Sports Bar die gastronomischen Hotspots für Einheimische und Hotelgäste in der Wiener Innenstadt.

Auf 24 Fernsehern und drei großen Bildschirmen kann man in der Champions Sports Bar Live-Sportübertragungen aus der ganzen Welt in 4K verfolgen. Es gibt 13 Arten von amerikanischen Klassikern wie Hamburger und Hotdogs und Bier vom Fass.

Bis 10:30 wird Frühstück im Hotelrestaurant serviert. Die Auswahl an kalten und warmen Speisen entspricht dem üblichen Standard, und die frischen Eier, Pfannkuchen und French Toast werden jeden Tag frisch zubereitet.

Das Vienna Marriott Hotel bietet von Jänner bis Dezember ein umfangreiches kulinarisches Programm mit austro-amerikanischem Touch sowie besondere Events in seinen vier stilvollen hauseigenen Restaurants & Bars an. So kann man sich zum Beispiel zwischen einem romantischen Candle-Light-Dinner, einem eleganten Brunch oder einem rein amerikanischen Frühstücksbuffet in einer modernen Location entscheiden. Das Vienna Marriott Hotel hat für jeden spezifischen Anlass das passende Angebot.

Das Vienna Marriott Hotel hat zudem auch eine Club Lounge, die Gästen zur Verfügung steht, die eine Suite oder ein Executive Zimmer buchen und den Marriott Bonvoy Platinum Status besitzen. Es befindet sich in der obersten Etage des Hotels. Die Lounge ist hell mit zwei großen Fenstern auf der Vorderseite und vielen Sitzgelegenheiten. Weiterhin hat die Lounge auch eine kleine Dachterrasse, welche Gästen noch mehr Sitzmöglichkeiten bietet.

Die Club Lounge serviert den ganzen Tag über leichte Snacks, alkoholfreie Getränke und Kaffee. Morgens wird auch ein Frühstück serviert. Ab 17:30 gibt es Bier und Wein sowie kalte und warme Snacks.

Besonderheiten des Hotels

Auch im Urlaub kann man im Vienna Marriott Hotel das eigene Trainingsprogramm problemlos fortsetzen. Denn der hauseigene Fitnessraum ist mit den neuesten Technogym-Geräten für ein perfektes Work-out ausgestattet. Der Work-out-Bereich bietet u.a. auch ein Bodyweight-Training. Auch sind persönliche Trainingseinheiten verfügbar.

Für Entspannung und Erholung nach einem langen Tag sorgt die ansässige ruhige Wellnessoase. Der Health Club verfügt über einen gemischten Wellnessbereich mit Aroma-Dampfbad, finnischer Sauna, Infrarotkabine, Ruheraum und Duschen sowie einen separaten Frauenbereich.

Alle Zimmer sind mit TV, Telefon mit Anrufbeantworter, Internetzugang, Minibar, Safe, Radio, Haartrockner, individuell regulierbarer Klimaanlage und Highspeed-Internet ausgestattet.

Auch für geschäftliche Meetings und Events bietet das Vienna Marriott Hotel einen idealen Rahmen. Es gibt 11 Tagungsräume mit einer Gesamtfläche von 1.450 m² für bis zu 700 Personen. Von der Dekoration bis zur technischen Ausstattung. Im Vienna Marriott Hotel finden Businessgäste die besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Meeting, Tagung oder Konferenz.