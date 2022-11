Inhaltsverzeichnis:

Adresse : Lerchenfelder Str. 1/3, 1070 Wien, Wien, Österreich

: Lerchenfelder Str. 1/3, 1070 Wien, Wien, Österreich Telefon : +431521510

: +431521510 E-Mail : wien@25hours-hotels.com

: wien@25hours-hotels.com Website : http://www.25hours-hotels.com/wien-museumsquartier

: http://www.25hours-hotels.com/wien-museumsquartier Zimmer : 183 Gästezimmer, 34 Suiten

: 183 Gästezimmer, 34 Suiten Preise : ab ca. 120 Euro

: ab ca. 120 Euro Standort(e) : Berlin, Dubai, Düsseldorf, Florenz, Frankfurt, Hamburg, Köln, Kopenhagen, München, Paris, Zürich

: Berlin, Dubai, Düsseldorf, Florenz, Frankfurt, Hamburg, Köln, Kopenhagen, München, Paris, Zürich Inhaber: 25hours Hotel Company GmbH

Wofür ist das 25hours Hotel Wien bekannt?

Wenn es etwas gibt, wofür die 25hours Hotels bekannt sind, dann ist es wohl das einzigartige und aufsehenerregende Designkonzept eines jeden einzelnen. Im 25hours Hotel Wien taucht man ein in eine Zirkuswelt voller lebendiger Farben und Details. Die aufwendig illustrierten Tapeten entführen in Manegen, die Möbelstücke stellen einen Mix aus modernen und Vintage-Stücken dar.

Das Hotel ist jedoch nicht nur eine Anlaufstelle für Touristen, die hier über eine ausgezeichnete Ausgangslage verfügen, um die Stadt zu erkunden. Auch bei den Wiener:innen selbst ist das Hotel mit seiner hauseigenen Rooftop Bar beliebt. Zentral beim Wiener Museumsquartier gelegen, ist der „Dachboden“ mit Außenterrasse und Panoramablick über die Wiener City ein beliebter Ort, um bei Getränken und Snacks den Abend ausklingen zu lassen.

25hours Hotel Wien: Lage

Das 25hours Hotel, mitten in der Wiener Innenstadt, bietet eine perfekte Lage, um die Stadt zu erkunden. Direkt angrenzend an das Museumsquartier, können Kulturliebhaber alles von berühmter Klassik, zeitgenössischer Moderne oder Naturhistorie bewundern. Auch Liebhaber der klassischen Musik – wohl das Wiener Aushängeschild schlechthin – können fußläufig die Staatsoper, Burgtheater oder direkt angrenzend das Volkstheater besuchen.

Durch die Museen hindurch, befindet man sich direkt in der Wiener City, eingegrenzt durch die Wiener Ringstraße, an der sich bequem liegend eine Vielzahl der Wiener Sehenswürdigkeiten befinden und sich hier bequem fußläufig erkunden lassen. Somit liegen die alte Kaiser- und Sisi-residenz Hofburg, Parlament, Rathaus und gar der Stephansdom – Wahrzeichen der Stadt – in unmittelbarer Umgebung. Für Sonnenstunden befinden sich Stadtgärten, wie der Volksgarten, quasi vor der Türe.

Sollte der Sinn eher nach Shopping stehen, sind die Wiener City sowie die Hauptmeile Mariahilfer Straße in Gehweite. Befindlich am Rande des siebten Wiener Gemeindebezirks, können hier auch eigenständige Labels, Designkonzepte und Restaurants oder die Wiener Kaffeehauskultur erkundet werden, ohne die kein Besuch komplett ist.

Zudem befinden sich mehrere U-bahn Linien, Straßenbahnverbindungen und Hauptstraßen direkt beim Hotel. Die U-Bahn Haltestelle “U3 Volkstheater“ bietet die wohl günstigste Direktverbindung.

Essen und Trinken im 25hours Hotel Wien

Das 25hours Hotel ist auch über seine Funktion als Hotel hinaus bei den Wiener:innen beliebt. Insbesondere die Rooftop Bar Dachboden im achten Stock des Hotels zieht Gäste an. Auf der Dachterrasse können Cocktails, Kaffee und Snacks mit einem Blick auf die Wiener Innenstadt genossen werden. Nachmittags eher ein Café zum Entspannen oder Arbeiten, verwandelt es sich am Abend in einen belebtes Afterwork Venue.

Das Ribelli im Erdgeschoss serviert italienisches Flair und lädt je nach Tag zum Lunch oder Dinner zu neapolitanischen Pizzen und hausgemachten Antipasti ein.

In den Sommermonaten gastiert außerdem der Burger de Ville Foodtruck im Garten, der typische Wiener Schanigarten-Kultur mit modernen Burger-Variationen verbindet.

Das Frühstücksbuffet, je nach Zimmerkategorie inkludiert oder hinzubuchbar (26 Euro), bietet den Gästen eine Auswahl klassischer und moderner Optionen. Eine Minibar auf den Zimmern ist in allen Kategorien inklusive.

Besonderheiten des Hotels

Obgleich jede der sechs Zimmerkategorien etwas zu bieten hat, überrascht die Kategorie „Extra Large“ mit einer weiteren Besonderheit: einer Außenbadewanne auf dem Privatbalkon, von dem sich das Stadtgeschehen auf ganz eigene Weise beobachten lässt.

Die Zimmer sind mit iMac-Arbeitsplätzen ausgestattet. Für Stadterkundungen bietet das Hotel seinen Gästen Leihfahrräder inklusive Erkundungskarte.

Weiters verfügt das 25hours Hotel Wien über anmietbare Tagungsräume mit moderner Technik und über einen 25hours things Shop im Erdgeschoss, in dem sich Dinge des alltäglichen Bedarfs, traditionell Wienerisches oder Designerstücke erwerben lassen.