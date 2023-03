Das Hotel Bristol Wien ist bekannt für seine hervorragenden Serviceleistungen. Darüber hinaus werden im Hotel Bristol regelmäßig außergewöhnliche Hochzeiten veranstaltet, die vom Hotel aus organisiert werden. Insgesamt stehen dafür 6 Veranstaltungsräume mit knapp 400 m2 Fläche zur Verfügung, auf denen Hochzeitsgäste die Feier zelebrieren können. Zudem steht es zukünftigen Eheleuten frei, aus verschiedenen Themenbereichen zu wählen, um somit die Feier zu individualisieren. Abseits von Hochzeiten werden diese Räumlichkeiten auch für Geschäftsmeetings und Veranstaltungen genutzt.

Das Hotel befindet sich im Herzen Wiens, direkt am Kärntner Ring und in unmittelbarer Nähe zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten, wie dem Stephansdom, der Staatsoper, dem Parlament oder dem Rathaus. Öffentlich zu erreichen ist das Hotel sowohl mit den U-Bahnen U4 und U2 (Station Karlsplatz) als auch mit diversen Straßenbahnen wie zum Beispiel der Linie D, 1, 71 oder 2. Auch die wichtigsten Einkaufsstraßen der Stadt , die Kärntner Straße und die Mariahilfer Straße sind vom Hotel aus bequem zu Fuß erreichbar.

Zum Frühstück gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Brotsorten, Gebäck, Marmeladen, Käse- und Wurstspeisen sowie verschiedene Getränke wie Kaffee, Tee oder Mineralwasser.

Für 38.00 Euro können Gäste entweder das Frühstücksbuffet oder ein amerikanisches Frühstück genießen.

Für die Mittags- und Abendzeit stehen verschiedene Menüs zur Auswahl, die entweder à la carte, als vegetarisches oder veganes Gericht gewählt werden können. Die Speisen werden im hoteleigenen Restaurant serviert. Die Leitung der Küche obliegt dem Küchenchef Rene Molnar, der gemeinsam mit seinem Team traditionelle österreichische Gerichte und internationale Spezialitäten auftischt, genauso aber auch landestypische Klassiker auf eine neue Art und Weise interpretiert.

Zum Aperitif oder Digestif bleibt lädt die Bar des Hotels Bristol.

Ein besondere kulinarische Spezialität des Bristol Hotels ist der tägliche Bristol Afternoon Tea. Inspiriert von der britischen “Tea Time” werden Gästen diverse süße Kreationen aus der hauseigenen Patisserie sowie britische Gebäckspezialitäten wie etwa Scones mit Clotted Cream gereicht.

Zu den Hauptleistungen des Hotels gehören neben den luxuriösen Zimmern und Suiten und dem reichhaltigen Frühstücksbuffet etwa auch die Nutzung der hoteleigenen Fitness- und Wellness-Einrichtungen.

Während der täglichen Fitness, lässt sich der Ausblick auf die Staatsoper und andere Sehenswürdigkeiten genießen. Zudem werden sowohl Handtücher als auch Kopfhörer direkt vor Ort zur Verfügung gestellt. Diesen Service können Gäste rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, nutzen.

Gründung

Das Hotel Bristol Wien wurde 1892 von Unternehmern jüdischer Abstammung nach der britischen Hauptstadt Bristol benannt und eröffnet. Ziel war es, ein Luxushotel in der österreichischen Hauptstadt zu errichten, das internationalem Standard entsprach. In den folgenden Jahren etablierte sich das Hotel als führendes Grandhotel in Wien.

1938 wurde das Hotel jedoch mit allen anderen jüdischen Unternehmen in Österreich von den Nationalsozialisten „arisiert“, indem sämtliche jüdische Mitglieder des Verwaltungsrates der Hotel Bristol AG aus dem Handelsregister gelöscht und ersetzt wurden. Das eigentliche Stammhaus wurde im Zuge des Zweiten Weltkrieges zerstört, danach aber wieder schrittweise aufgebaut.

Seit 2011 gehört das Bristol Wien der Hotel Sacher-Gruppe an. Im Rahmen einer umfassenden Renovierung wurden zudem in den vergangenen Jahren alle Zimmer und Suiten vom französischen Innenarchitekten Pierre-Yves Rochondes auf den neuesten Stand gebracht.

Inhaber des Hotel Bristol

Das Hotel befindet sich im Besitz der Hotel-Sacher-Gruppe, welche von der Hotelkette Marriott International geführt wird. Marriott International, Inc. ist ein börsennotierte Aktiengesellschaft, die zahlreiche Hotelketten betreibt und lizenziert. Gegründet wurde das Unternehmen von J. Willard Marriott und seine Frau Alice Marriott. Die Kette selbst ist die größte Hotelkette im Luxussektor der Welt.

Weitere Standorte

Das Hotel ist im Eigentum der Marriott Hotelkette, welche knapp 30 Hotelmarken im Luxussegment führt und in 122 Ländern der Welt vertreten ist.

Erfahrungsberichte

Der Aufenthalt im Hotel Bristol Wien wird von vielen Gästen als ein Erlebnis für die Sinne beschrieben. Die Lage mit Ausblick auf die Oper als auch die zentrale Anbindung, die hochwertige Ausstattung und der erstklassige Service wurden von vielen Hotelgästen gelobt. Daher fiel der Großteil der Bewertungen für das Hotel Bristol positiv aus. Anlass zur Kritik gibt es lediglich bezüglich des Frühstücks, das nicht im Übernachtungspreis inkludiert ist.

Hotel Bristol: Bewertungen im Netz