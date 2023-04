Kunsthaus Bregenz: Für Fans zeitgenössischer Kunst

Inhaltsverzeichnis:

Adresse : Bregenz, Vorarlberg

: Bregenz, Vorarlberg E-mail : kub <AT> kunsthaus-bregenz.at

: kub <AT> kunsthaus-bregenz.at Telefon : +43 5574 4859 4433

: +43 5574 4859 4433 Öffnungszeiten :

Montag: geschlossen Dienstag: 10h – 18h Mittwoch: 10h – 18h Donnerstag: 10h – 20h Freitag: 10h – 18h Samstag: 10h – 18h Sonntag: 10h – 18h

: Eintrittspreise

Regulär: 11 Euro Ermäßigt: 9 Euro 20 – 27 Jahre: 7 Euro

Beschreibung: Kunsthaus Bregenz

Das Kunsthaus Bregenz hat sich seit der Eröffnung 1997 einen Namen als renommiertes Ausstellungshaus für zeitgenössische Kunst gemacht. Sowohl österreichische als auch internationale Künstler:innen können auf insgesamt vier Stockwerken mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten ihre Werke präsentieren.

Neben zahlreichen Dauerausstellungen werden regelmäßig unterschiedliche Projekte organisiert. Darunter auch Begegnungsprojekte für die Vorarlberger Bevölkerung. Entsprechend gehört das Kunsthaus Bregenz zu den wichtigsten kulturellen Einrichtung des Bundeslandes und ist eines der beliebtesten Ausflugsziele in ganz Österreich. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Verknüpfung zwischen Kunst und Architektur – was sich nicht nur in der Gestaltung des Gebäudes widerspiegelt.

Doch nicht nur etablierte Künstler:innen, sondern auch Newcomer:innen können von einer Kooperation mit dem Kunsthaus Bregenz profitieren. Neben der Museumsarbeit ist das Kunsthaus Bregenz auch als Verlagshaus tätig und veröffentlicht in regelmäßigen Abständen Publikationen, Kataloge und Kunstbücher. Tatsächlich ist das Museum inzwischen so populär, dass es seine eigene Briefmarke hat. 2011 gestaltet die Österreichische Post AG eine Dauermarkenserie mit dem Abbild des imposanten Gebäudes. Kunstliebhaber:innen sollten vor dem Besuch des Museums einen Blick in das Programm werfen. So lässt sich die Ausstellung eventuell mit einem der Zusatzprojekte kombinieren. 2004 beispielsweise wurde in Kooperation mit der US-amerikanischen Künstlerin Jenny Holzer eine Kunstaktion in ganz Vorarlberg veranstaltet, während derer zahlreiche Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes mit unterschiedlichen Projektoren bestrahlt wurden.

Kunsthaus Bregenz: Highlights

Bereits das Gebäude des Museums selbst ist durchaus einen Besuch wert. Vom Schweizer Architekten Peter Zumthor geplant und entworfen, zeichnet sich das minimalistisch gestaltete Haus durch klare Linien, symmetrische Verläufe und dynamische Komponenten aus. Milchglasähnliche Glaspaneele und fixierende Klammern spielen mit den unterschiedlichen Lichteinfällen. Nach Sonnenuntergang erscheint das Gebäude nahezu transparent.

Peter Zumthor wurde für seine Arbeiten mit dem renommierten Pritzker-Preis geehrt. Er hat unter anderem am Bau der Serpentine Gallery in London mitgewirkt. Im Sammlungsschaufenster im Kunsthaus Bregenz können Besucher:innen über 300 Architekturmodelle von Peter Zumthor sehen. Die Sammlung wächst jedes Jahr mit der Aufnahme neuer Modelle.

Jährlich werden unterschiedliche Ausstellungsschwerpunkte vorgestellt, wobei auch hier im Jahrestertial neue Kunststücke in die Sammlung aufgenommen werden. 2022 standen die Werke der Künstler:innen Dora Budor, Jordan Wolfson und Anna Boghiguian im Fokus. Insbesondere die Themen Klimawandel, Globalisierung und Natur waren 2022 von großem Interesse. Das Gebäude bietet insgesamt 1880 m2 Fläche, wobei die KUB-Arena mit 500 m2 die größte Ausstellungsfläche bildet. Von hier aus bietet sich auch ein Blick auf die drei darüberliegenden Obergeschosse, wodurch ein offenes Raumklima entsteht.