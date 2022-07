Bodensee: Erholungsgebiet und Trinkwasserspeicher

Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief

Durchschnittstemperatur Wasser: circa 25° Celsius

circa 25° Celsius Länge: 273km

273km Maximale Tiefe: circa 251 Meter

circa 251 Meter Wasserqualität: "sehr gut", Schmelzwasser

"sehr gut", Schmelzwasser Google Maps Ranking: 4,7 Sterne

Egal ob zu Fuß, an Bord eines Boots oder mit einem Hubschrauber, den Bodensee können Touristen mit verschiedenen Transportmitteln erkunden. Auf Google Maps hat der alpine See ein Ranking von 4,7. Durch die besondere Lage des Bodensees im Vorraum der Alpen ist der Bodensee Heimat von vielen zu schützenden Tieren und Pflanzen. Zu diesem besonderen Ökosystem haben wir die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengetragen.

Wo liegt der Bodensee?

Der Bodensee liegt im Bodenseebecken, einem Teil des nördlichen Alpenvorlands. Über 100 Kilometer des Ufers liegen in Österreich. 173 Kilometer des Ufers liegen in Deutschland, davon 155 Kilometer in Baden-Württemberg und 18 Kilometer in Bayern. Das restliche Ufer erstreckt sich in dem Nachbarland Schweiz.

Bademöglichkeiten am Bodensee

Mit einer Uferlinie von über 260 Kilometern hat der Bodensee mehr als eine schöne Badestelle. Eine der am meisten besuchten Badestellen am Bodensee ist das Konstanzer Hörnle mit einem tollen Panoramablick auf die Alpen. Das Hörnle offeriert seinen Gästen u.a. Duschen, Umkleidekabinen, ein Volleyballfeld, einen Kiosk sowie ein Restaurant.

Strandbäder

Mit einem schönen Blick auf die Wellen des Bodensees besticht das Strandbad in Bregenz am Bodensee jährlich tausende Gäste. Für die kleinen Gäste gibt es einen Spielplatz und natürlich ist auch ein Restaurant in der Nähe des Strandbads gelegen.

Mit Blick auf die Schweizer Alpen und einem Strand, der gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist überzeugt das Strandbad Überlingen viele Touristen des Bodensees. Urlaubssuchende können hier zur Ruhe kommen und die schneebedeckten Gipfel der Schweizer Alpen betrachten.

Ein Highlight an diesem Strandbad ist eine große, über einen Steg verbundene Floßinsel mit Sprungturm.

Öffentliche Badestellen

Der Bodensee lockt mit weiteren Badestellen viele Ruhesuchenden an. Insgesamt gibt es auf der deutschen Seite des Bodensees mehr als 50 öffentliche Badestellen. Hier findet wahrlich jeder einen schönen Ort zum Entspannen. Die öffentlichen Badestellen sind meistens kostenlos, jedoch bei der Anreise mit dem eignen PKW werden Parkgebühren fällig. Hier kostet eine Stunde meistens zwischen 1 Euro und 2,50 Euro.

Aktivitäten am Bodensee

Viele ehemalige Badegäste schwärmen vom Bodensee. Es gibt aber auch ein großes Angebot an Sportmöglichkeiten, aber auch die Möglichkeit zur Ruhe zu kommen. Der Bodensee ist unter Weinkennern aufgrund der besonders hohen Rebsortendichte ein lohnendes Ausflugsziel.

Bilder für die Timeline

In Zeiten von Social Media ist es wichtig, schöne Urlaubsfotos zu machen. Die vielen Burgen und Schlösser rund um den Bodensee, sowie die märchenhafte Kulisse mit den Alpen im Hintergrund zieht viele fotobegeisterte Urlauber an.

Ausflüge mit Kindern

Durch die besondere geografische Lage des Bodensees ist das Klima vor Ort sehr mild. Familien mit Kindern schätzen das großzügige Freizeitangebot am Bodensee. Sei es im Ravensburger Spieleland oder an einem der vielen großen Wasserspielplätze. Dazu ist der Bodensee ungewöhnlich sauber, was aus den direkten Zuläufen mit Gletscherwasser resultiert. Das reine Wasser absorbiert die roten Anteile im Licht, weswegen der See blaugrün wirkt.

In dem klaren Wasser tummeln sich allerlei Fische, Krebse und Reptilien. Bei Naturfotografen ist der Bodensee beliebt, um schöne Aufnahmen zu erhaschen.

Wandern

Der Bodensee ist mit seinem klaren Wasser und dem fantastischen Blick auf die Alpen für sich eine Sehenswürdigkeit. Um den Bodensee ganz zu sehen, kann der Rundwanderweg in Angriff genommen werden. Es gibt einen Fernwanderweg, der um den gesamten See herumführt und einen Fernwanderweg, welcher von Flensburg, im Norden von Deutschland, nach Konstanz im Süden führt. Dieser Fernwanderweg ist über 1.900 Kilometer lang und nur für erfahrene Sportler empfehlenswert.

Weitere Aktivitäten am Bodensee sind: