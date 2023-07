Keutschacher See: Bootsfahrerparadies in Kärnten

Inhaltsverzeichnis:

Lage : Kärnten, südlich des Wörthersees

: Kärnten, südlich des Wörthersees Durchschnittstemperatur : im Sommer bis zu 27 Grad

: im Sommer bis zu 27 Grad Größe : 1,32 Quadratkilometer

: 1,32 Quadratkilometer Tiefe : 15,6 Meter

: 15,6 Meter Wasserqualität : sehr gute Qualität

: sehr gute Qualität Google Maps Ranking : 4,8 Sterne

: 4,8 Sterne Wetterinfo

Webcam

Das Besondere am Keutschacher See

Mit einer Fläche von 1,32 Quadratkilometern ist der Keutschacher See zwar der sechstgrößte See Kärntens, aber deutlich kleiner als die großen Seen des südlichsten Bundeslandes Österreichs. Besonders macht den Keutschacher See seine naturbelassene Lage. Im Gegensatz zu den anderen Kärntner Seen gibt es an seinen Ufern keine größeren Siedlungen. Eine weitere Besonderheit ist, dass der See indirekt zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Seit 2011 gehört die hier im 19. Jahrhundert entdeckte Pfahlbausiedlung aus der Jungsteinzeit zum Welterbe „Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen“.

Wo liegt der Keutschacher See?

Der Keutschascher See liegt südlich des Wörthersees in Mittelkärnten. Der Ort Reifnitz am Südufer des Wörthersees ist nur rund zwei Kilometer vom Keutschacher See entfernt. Größere Orte gibt es am See nicht. Die Gemeinde Keutschach am See zählt lediglich rund 2.500 Einwohner.

Anreise

Die Anreise von Wien dauert mit dem Pkw ca. 3 Stunden und 45 Minuten. Sie ist entweder über die Südautobahn A2 oder über die S6 möglich, denen Autofahrer:innen bis nach Klagenfurt am Wörthersee folgen müssen. Von dort aus geht es weiter über die Wörthersee-Süduferstraße bis nach Reifnitz, wo die Seenstraße nach Keutschach abzweigt.

Die Anfahrt mit der Bahn ist von Wien aus nur bis Klagenfurt möglich. Die Zugfahrt dauert knapp über vier Stunden. Von Klagenfurt gibt es eine direkte Busverbindung nach Keutschach, die ca. 45 Minuten in Anspruch nimmt.

Parken am Keutschacher See

Autofahrer:innen haben drei Parkplätze in unmittelbarer Ufernähe des Keutschacher Sees zur Auswahl: Den Parkplatz Strandbad, den Parkplatz Keutschach-West und einen weiteren Parkplatz am Nordufer des Sees. Der Parkplatz am Strandbad ist kostenlos.

Baden am Keutschacher See

Badegäste haben am Keutschacher See die Wahl zwischen drei öffentlichen Bädern. An der Ostseite des Sees befinden sich Gerti’s Strandbad und das Strandbad Petritz. An der Westseite des Sees liegt der Badestrand Keuschnig Holliber. Zudem gibt es am Keutschacher See einen freien Seezugang beim Reifnitzbach zwischen dem Strandbad Petritz und dem Campingplatz.

Für einen Badetag am Keutschacher See empfiehlt sich vor allem Gerti’s Strandbad. Mit seiner gepflegten Liegewiese, seinem großzügigen Badesteg, einem Restaurant und Komfortliegen ist das Strandbad der ideale Badeplatz für Jung und Alt. Vor allem Familien mit Kindern kommen hier voll auf ihre Kosten. Gerti’s Strandbad bietet Jugendlichen die Möglichkeit, Tischtennis, Tischfußball und Beach-Volleyball zu spielen. Für kleinere Kinder gibt es einen Nichtschwimmerbereich sowie einen Spielplatz mit Sandkiste.

Der Eintritt in Gerti’s Strandbad kostet für Erwachsene 5 Euro pro Tag. Jugendliche von 15 bis 18 Jahren zahlen 4 Euro und Kinder von 6 bis 14 Jahre 2 Euro. Sowohl für Familien als auch für den Eintritt ab 15 Uhr gibt es reduzierte Tarife.

Umliegende Orte

Aufgrund seiner Lage im sogenannten Vier-Seen-Tal (Keutschacher See, Rauschelesee, Hafnersee und Baßgeigensee) zählt die Gemeinde Keutschach am See zu den beliebtesten Sommerurlaubszielen in Kärnten. Vor allem bei Naturliebhaber:innen steht die naturbelassene Lage der Gemeinde hoch im Kurs. 70 Prozent der Gemeindefläche sind als Naturschutzgebiet ausgezeichnet.