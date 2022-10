Beruf IT-Techniker:in: Gehalt, Ausbildung und Tätigkeitsfelder

Inhaltsverzeichnis:

Was macht ein:e IT-Techniker:in?

Ein/eine IT-Techniker:in sorgt dafür, dass das gesamte IT-System eines Unternehmens ordnungsgemäß funktioniert. Er/Sie ist für die Konfiguration und Verwaltung des unternehmensinternen Netzes zuständig, aber ist auch für die Cybersicherheit verantwortlich. Er oder sie kennt die Grundlagen der Programmiersprachen und der Datenbankverwaltung, beherrscht Betriebssysteme (z. B. Windows, Linux, Mac OS) und kann alle von den Mitarbeiter:innen verwendeten Peripheriegeräte konfigurieren. Dazu gehören z. B. Scanner, Drucker oder unterbrechungsfreie Stromversorgungen, so dass bei einem Stromausfall die Geräte ohne Unterbrechung laufen und keine Gefahr besteht, dass wertvolle Daten verloren gehen.

Der/die IT-Techniker:in ist auch für die korrekte Konfiguration der Hardware, z. B. von Computern oder Routern, sowie der Software zuständig. Er oder sie ist die erste Wahl für alle, deren IT-Kenntnisse sich darauf beschränken, den Computer einzuschalten, einen Text zu tippen und den Browser zu starten.

Ein/eine IT-Techniker:in kann beispielsweise folgende Tätigkeiten verrichten:

kompetent mit Betriebssystemen arbeiten

in verschiedenen Computernetzstrukturen arbeiten

ein kleines Computernetz auf der Grundlage verschiedener Technologien entwerfen und einrichten

Netzwerkgeräte vom Typ Router-Router konfigurieren

Sprache für ausgewählte Datenbanktypen zu verwenden, einschließlich der SQL-Sprache

Programmiersprachen verwenden

Anwendungssoftware bedienen

Hardware und Software zu konfigurieren

Bedienung von Peripheriegeräten (USV, Scanner, Drucker, Plotter, Digitalkameras)

IT-Techniker:in: Einsatzbereich

Überall dort, wo Computer und andere Geräte eingesetzt werden - also de facto in jedem Unternehmen. Man braucht immer jemanden, der alles unter Kontrolle hält. Werbeagenturen, IT-Firmen und Start-ups: jeder dieser Orte braucht jemanden, an den sich die Mitarbeiter wenden können, wenn der Computer nicht mehr reagiert, der Scanner einfriert oder der Drucker nicht mehr funktioniert. Viele größere Unternehmen haben auch IT-Abteilungen, in denen zumindest ein paar Techniker gebraucht werden - weil es dort so viel Arbeit gibt.

Mit einem Abschluss als IT-Techniker kann man auch als Freiberufler arbeiten und so genannten IT-Support am Telefon anbieten oder einen eigenen Service-Point eröffnen. Fast jeder hat heutzutage einen Computer, und der geht gerne mal kaputt. Auch in Computerläden und in Unternehmen, die Software entwickeln und Computernetzwerke verwalten, kann man Arbeit finden.

Nach Abschluss der Ausbildung kann ein/eine IT-Techniker:in an folgenden Orten arbeiten:

in Unternehmen, die Informationstechnologie an Arbeitsplätzen einsetzen

Unternehmen, die Computernetze verwalten

IT-Dienstleistungsabteilungen eines jeden Unternehmens

Softwareentwicklungsunternehmen

Servicestellen

Computerläden

Das eigene Unternehmen im Bereich der IT-Dienstleistungen zu führen

Passt der Beruf zu mir?

Ein generelles Interesse für Computer (am besten seit Schulzeiten) ist eine wichtige Voraussetzung für diesen Beruf.

Selbständiges Arbeiten ist ebenso wichtig und darüber hinaus sollten man in der Lage sein, alle Verfahren gewissenhaft zu befolgen. Jedes Unternehmen hat seine eigenen IT-Sicherheitsrichtlinien, an die es sich zu halten gilt.

Auch gute Kommunikationsfähigkeit ist von Vorteil, da sich Mitarbeiter:innen im Falle eines technischen Problems meist an die IT wenden und es ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeiten braucht, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Englischkenntnisse sind unerlässlich. Diese Sprachkenntnisse benötigt man, um komplexere Probleme zu lösen.