Intercontinental Wien - Elegant entspannen am Wiener Stadtpark

Inhaltsverzeichnis:

Adresse : Johannesgasse 28, A- 1030 Wien

: Johannesgasse 28, A- 1030 Wien Telefon : +43 (1) 711 22 0

: +43 (1) 711 22 0 E-Mail : vienna@ihg.com

: vienna@ihg.com Website : https://www.vienna.intercontinental.com

: https://www.vienna.intercontinental.com Zimmer : 458

: 458 Preise : ab 188 €/ Tag

: ab 188 €/ Tag Standort(e) : Frankfurt (Main), Düsseldorf, Berlin, Wien, Warschau

: Frankfurt (Main), Düsseldorf, Berlin, Wien, Warschau Innehabende Personen: Michael Tojner

Wofür ist das Intercontinental Wien bekannt?

Das Hotel Intercontinental liegt in guter Lage im Zentrum Wiens. Direkt neben dem Wiener Stadtpark ist das Hotel InterContinental Wien ein guter Ausgangspunkt, um die Stadt zu erkunden. Viele Sehenswürdigkeiten sind vom Hotel aus bequem und komfortabel zu Fuß erreichbar. Dazu gehört beispielsweise der Stephansdom, die Wiener Staatsoper, die Ringstraße, aber auch die exklusiven Einkaufsstraßen.

Das 1964 vom österreichischen Architekten Karl Appel im funktionalistischen Stil erbaute Hotel verfügt über eine klassische und elegante Innenausstattung und bietet 458 Zimmer und Suiten, 1.200 Quadratmeter Tagungsfläche und eine Vielzahl an Restaurants. Daneben hat das Intercontinental eine eigene Clublounge mit zwei Club Floors und einem Rundumblick auf die Donaumetropole im 12. Stock.

Das Intercontinental Wien ist ein beliebtes Hotel bei Tourist:nnen und ein hoch angesehenes Businesshotel für Geschäftsreisende, Tagungs- und Messebesucher. Zum Service gehört u. a. kostenfreies WLAN in allen öffentlichen Bereichen. Zudem gibt es verschiedene interne Serviceeinrichtungen wie ein 24-Stunden-Fitnessstudio, eine Textilreinigung und ein Zimmerservice.

Intercontinental Wien: Lage

Das Intercontinental Wien liegt am Ring direkt neben dem Wiener Stadtpark, der sich im englischen Landschaftsstil mit Pavillons, Ufertreppen und Flusszugängen für Spaziergänge und sportliche Aktivitäten anbietet. Nur wenige Schritte vom Hotel entfernt ist das Wiener Konzerthaus, das Akademietheater, der Kursalon mit seinem täglichen Konzertprogramm und das berühmte Johann-Strauss-Denkmal. Zudem besteht eine optimale Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz, sodass man auch ohne eigenes Auto die Stadt erkunden kann. Trotz der zentralen Lage des Intercontinental Wien ist die Anfahrt per Auto kein Problem. Das Hotel bietet zu seinem hauseigenen Parkplatz zusätzlich eine kostenpflichtige überwachte Garage für 200 Fahrzeuge an. Zudem gibt es auch einen Parkservice und ein Elektroauto-Verleih. Für Elektroautos steht außerdem eine kostenfreie Ladestation zur Verfügung.

Mit folgenden Öffis ist das Hotel Intercontinental in Wien zu erreichen:

Bahn: REX 3, REX 7, S3, S7

U-Bahn: U4

Bus: 4A, 59A, 77A, N29, VAL 2

Essen und Trinken im Intercontinental Wien

Die Gastronomie im Hotel InterContinental Wien ist vielfältig und bietet eine Mischung aus internationaler und lokaler Wiener Küche. Es verfügt über ein modernes Restaurant, ein klassisches Wiener Kaffeehaus und eine Bar im amerikanischen Stil. Die Gastronomie des Hotels steht sieben Tage die Woche zu jeder Zeit zur Verfügung.

Ganz abhängig davon, welche Vorlieben man hat, kann man sich zwischen dem vielfältigem Angebot entscheiden:

Das Restaurant MediterraNeo beispielsweise serviert Frühstücksbuffet mit mediterraner und Wiener Küche.

Im Café Wien können die Gäste typische Wiener Kaffeehauskultur erleben und Wiener Kaffeespezialitäten und Kuchen genießen.

können die Gäste typische Wiener Kaffeehauskultur erleben und Wiener Kaffeespezialitäten und Kuchen genießen. Die Intermezzo Bar war eine der ersten amerikanischen Bars in Wien. Liebhaber*innen klassischer Cocktails kommen dort bei Livemusik ebenso auf ihre Kosten wie Whisky-Liebhaber*innen.

Besonderheiten des Hotels

Das Intercontinental Hotel Wien bietet zusätzlich folgende Einrichtungen:

Concierge (Ticket-Service)

Friseur:in (10 % Rabatt für Hotelgäste, exkl. Styling Produkte)

24 Stunden Fitness (inkl. Sauna, Dampfbad)

Massagen

Beautybehandlungen

Souvenir Shop

Limousinen Service

Wäscheservice, & chemische Reinigung

Das im Untergeschoss des Hotels gelegene Fitnesscenter ist rund um die Uhr geöffnet und verfügt über eine 350 Quadratmeter große Sauna, Dampfbad und Massage sowie modernste Geräte für Kraft- und Kardiotraining. Für Outdoor-Begeisterte lädt der Wiener Stadtpark zum Joggen und Walken ein und der angrenzende Wiener Eislaufverein bietet von Oktober bis März über 6.000 m² Eisfläche.

Hunde im Hotel

Hunde sind gegen einen Aufpreis im Zimmer erlaubt. Im Restaurant sind nur Assistenzhunde erlaubt. Für Assistenzhunde wird keine Gebühr erhoben. Das InterContinental Wien ist ein Nichtraucherhotel.

Barrierefreiheit

Es existieren vier rollstuhlgerechte Zimmer auf den Etagen 1 und 2, welche mit rollbaren Duschen mit Klappstuhl, Haltegriffen und Notfallsystem ausgestattet sind. Die Rezeption, das Restaurant, das Café, die Konferenzräume, die Aufzüge und die öffentlichen Toiletten sind für Personen im Rollstuhl zugänglich.

Das InterContinental Wien Hotel ist in der offiziellen Hotelklassifizierung des Wientourismus als 5-Sterne-Hotel (Luxushotel) klassifiziert. Mit seinem 1.200 m2 großen, lichtdurchfluteten Tagungszentrum eignet sich das InterContinental Vienna auch für individuelle Veranstaltungen mit bis zu 800 Personen. Insgesamt 16 Veranstaltungsräume im Erd- und Zwischengeschoss (Gesamtfläche 1.775 m2) können einzeln genutzt oder durch flexible Wände miteinander kombiniert werden.