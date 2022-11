Inhaltsverzeichnis:

Tauern Spa: Infos und Kontakt Adresse : Tauern Spa Str. 1, 5710 Kaprun, Salzburg

: Tauern Spa Str. 1, 5710 Kaprun, Salzburg Telefon : Hotel: +43 6547 2040-0, Auskünfte zur Therme: +43 6547 2040-2012

: Hotel: +43 6547 2040-0, Auskünfte zur Therme: +43 6547 2040-2012 E-Mail : office <AT> tauernspakaprun.com

: office <AT> tauernspakaprun.com Website : www.tauernspakaprun.com/

: www.tauernspakaprun.com/ Zimmer : 160 Zimmer und Suiten

: 160 Zimmer und Suiten Preise : ab circa 104 Euro

: ab circa 104 Euro Standort(e) : Zell am See-Kaprun

: Zell am See-Kaprun Inhaber: TAUERN SPA WORLD Betriebs GmbH & Co KG

Wofür ist das Tauern Spa bekannt?

Das Tauern Spa in Kaprun, einem idyllischen Örtchen im Salzburger Land, gilt als Perle unter den österreichischen Wellnesshotels und wurde bereits zum dritten Mal in Folge zum „Europe’s Leading Lifestyle Resort” gekürt. Besonders bekannt ist das 4-Sterne-Superior-Resort für seinen spektakulären Skyline-Pool sowie die Panorama-Saunen, die den Gästen einen majestätischen Ausblick auf die Dreitausender der Hohen Tauern bieten. Sowohl Hotel- als auch Tagesgäste genießen Thermen-Vergnügen und Wasserspaß auf mehr als 20.000 Quadratmetern mit zwölf unterschiedlich inszenierten Indoor- und Outdoor-Pools, zahlreichen Saunen, Dampfbädern sowie dem hauseigenen Wellness-Tempel Alpin Vital SPA & Kosmetik.

Seit seiner Eröffnung im Dezember 2010 haben bereits viele prominente Gäste, wie beispielsweise Fernsehmoderatorin Kati Bellowitsch, im Tauern Spa genächtigt . Auch auf zahlreichen Blogs und Instagram-Feeds bekannter Travel-Blogger ist das Hotel regelmäßig zu sehen, da es sich durch seine prägnante Architektur mit den modernen, großzügigen Glasfronten deutlich von der Masse abhebt.

Tauern Spa: Lage

Das Tauern Spa liegt circa einen Kilometer von Kaprun im Salzburger Land entfernt, am Fuß des 3.200 Meter hohen Kitzsteinhorn-Gletschers, der Pinzgauer Grasberge und der Hohen Tauern. Der circa 70 Kilometer südwestlich von Salzburg gelegene Ort Kaprun bietet den Gästen Nachtclubs, Bars und Geschäfte und gilt als idealer Ausgangspunkt für Wintersportler, Wander- und Bike-Fans. Gäste erreichen die Kapruner Loipe in nur fünf Gehminuten und das beliebte Familienskigebiet Maiskogel in circa 10 Gehminuten. Zusätzlich locken rund 242 Kilometer Wander- und Radwege - unter anderem die vier Kapruner Freeride-Trails mit ihrer hochalpinen Abfahrt über zwölf Kilometer Streckenlänge und 1.500 Höhenmeter.

Sowohl der zwei Kilometer entfernte Bahnhof in Kaprun als auch der circa acht Kilometer entfernte Bahnhof in Zell am See bieten Gästen eine sehr günstige, klimafreundliche Verkehrsanbindung. Für Gäste, die mit dem Auto anreisen, stehen kostenlose Parkplätze in der hoteleigenen Tiefgarage bereit.

Essen und Trinken im Tauern Spa

Ein ausgiebiger Wellnesstag macht hungrig. Daher bietet das Tauern Spa gleich vier Themenrestaurants und -imbisse: Das Hotelrestaurant „Lichtblick”, das Thermenrestaurant „Genussallee”, das Sauna-Bistro „Heißkalt” sowie die Schirmbar „Kitzblick” im Außenbereich.

Im „Lichtblick", welches exklusiv Hotelgästen zur Verfügung steht, verwöhnt Küchenchef Christof Schernthaler die Gäste mit regionalen Spezialitäten und hausgemachten Produkten. Das Küchenteam legt dabei großen Wert auf qualitative und frische Produkte, die von Bäckern, Winzern und Käsereien aus der Region stammen. Neben dem großen Vital-Frühstücksbuffet, welches täglich von sieben bis elf Uhr geöffnet ist, wartet das Hotelrestaurant mit Live-Cooking an der Front-Cookingstation, Tasting-Dinners, 5-Gänge-Wahlmenüs, umfangreichen Mittags- und Abends-Buffets sowie kulinarischen Themenabenden auf.

Besonderheiten des Hotels

Wie der Name bereits sagt, liegt der Fokus des Tauern Spa auf seiner umfangreichen SPA Wasser- und Saunawelt und dem einzigartigen Kidstein SPA für Kinder ab drei Jahren. Von Infinity-Pool über Aktivbecken, Kaskaden und Grotten – Gäste können im weitläufigen Thermenbereich entspannen oder an abwechslungsreichen Aktiv-Programmen teilnehmen.

Neben den Becken und Pools steht den Gästen des Tauern Spa außerdem ein großer Wellnessbereich mit Dampfbädern, Tauchbecken, Kräuterbad, unterschiedlichsten Saunen sowie großzügige Ruhezonen zur Verfügung. Auch mit seiner exklusiven Textilsauna hebt sich das Tauern Spa von der Konkurrenz ab: Sie ist ein großes Plus für alle Gäste, die in Sauna und Dampfbad nicht auf ihre Badebekleidung verzichten wollen.