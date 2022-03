Ein Erlebnis für alle Sinne

Sie sind noch unentschlossen, ob Sie lieber am Strand relaxen möchten, einem heimischen See den Vorzug geben oder doch lieber in der frischen Luft der Berge Erholung suchen? Im Repertoire von Hotelière Helena Ramsbacher, 57, findet sich das gesamte Spektrum auf höchstem Niveau: Im Wiener Vier-Sterne-Boutiquehotel Das Tyrol wohnen Städtereisende de luxe, das Alpenhotel Knappenhof in Reichenau an der Rax verwöhnt mit High-End-Küche, aber auch die Fünf-Sterne-Häuser Hotel Schloss Seefels am Wörthersee und Hotel Lemongarden auf der Insel Brac lassen keine Wünsche offen.

» Bei den Zutaten legen wir großen Wert auf Regionalität, das gilt in allen unseren Häusern «

© Knappenhof/Christian Husar IN NEUEM GEWAND. Der Knappenhof erstrahlt im charmanten Landhausstil. Im Herbst wird ein Wellnesstempel errichtet

Das Gespür für die Hotellerie wurde der gebürtigen Villacherin offenbar in die Wiege gelegt. Ihr Vater war ein "Pionier, ein Paradehotelier" am Katschberg, wo er mehrere Betriebe mit seiner Frau führte. "Ich bin quasi in der Gaststube groß geworden, war kommunikativ und habe gerne gestaltet". Diese Eigenschaften haften der Vollblut-Hotelière auch heute noch an, jedes ihrer vier Häuser wird laufend adaptiert und auf den neuesten Stand gebracht. Dem Knappenhof mit seinen 28 Zimmern verpasste Ramsbacher ein komplettes Facelifting, und mit Ausnahmekoch Max Stiegl vom Gut Purbach als Küchenchef hat sie einen Goldgriff gemacht: Er erkochte im Vorjahr drei Gault-&-Millau-Hauben. Im Herbst wird das Wald-Idyll an der Rax, wo sich schon Sigmund Freud und Viktor Frankl erholt haben, um einen Welnesstempel samt Infinitypool erweitert. Die heurige Saison wurde Anfang März mit einem kulinarischen Event erster Güte eingeleitet. Auf der neuen Speisekarte "Das Wild und sein Futter" macht Küchenchef Matthias Birnbach Gusto auf Vegetarisches wie Weiße Zwiebel mit Polenta und Trüffel oder Entenherz-Teriyaki. Für die passende Weinbegleitung sorgt Restaurantleiter Maarten van Ginkel.

© Daniel Waschnig Photography URLAUB AM WÖRTHERSEE. Am 25. Mai eröffnet das Hotel Schloss Seefels seine Pforten. Alle Räumlichkeiten wurden komplett neu adaptiert, die Terrasse wird um 50 Sitzplätze erweitert, und im privaten Schlossgarten entsteht ein Refugium mit Gemüse-und Kräuterraritäten

Alles neu

Kaum, dass Ramsbacher ihre Gäste nach dem Eröffnungsevent verabschiedete, zog es sie an den Wörthersee in das Hotel Schloss Seefels, wo die Bau-und Renovierungsarbeiten an allen Zimmern zügig voranschreiten. "So wie bei den neuen Turmsuiten zieht auch in die Zimmer und Suiten das Who's who der Designer ein", verrät sie. Von Wittmann die Sitzmöbel und Couches. Von Tréca die Betten. Von Designers Guild, Pierre Frey, Manuel Canovas und Christian Lacroix die Stoffe und Tapeten. Die Terrasse des Hotelrestaurants wird um 50 Sitzplätze erweitert, und im privaten Schlossgarten entsteht ein Refugium mit Gemüse-und Kräuterraritäten. "Zur Eröffnung am 25. Mai warten wir mit weiteren Überraschungen auf." Zuvor lädt Ramsbacher jedoch am 28. April nach Brac zum Saison-Opening des Lemongarden, das mit einem Dorffest startet, Spanferkel-Kulinarik, Olivenöl-Verkostung aus der eigenen Produktion und kroatische Mandolinenspieler inkludiert.

© Hotel Das Tyrol/Christian Husar

© www.christian-husar.com WOHNEN DE LUXE. Ob im Wiener Boutiquehotel Das Tyrol oder im Hotel Lemongarden auf der Insel Brac, die Gäste werden in den Häusern von Helena Ramsbacher nach allen Regeln der Kunst verwöhnt

Der Sommer kann kommen, ob in den Kalkalpen in Reichenau, am weißen Sandstrand auf der kroatischen Insel Brac oder dem türkisblauen Wörthersee. Es gibt für jeden ein Erlebnis für alle Sinne.

Lieblingsrezept:

RAHMSCHMARREN

• 250 g Rahm

• 200 g Zucker

• 100 g glattes Mehl

• 6 Eier

• Limettenschale

• Rum

• Vanille

• Amaretto Eier trennen. Zucker mit Eiweiß zu Schnee aufschlagen. Die restlichen Zutaten vermengen und den Schnee unterheben. Eine Pfanne ausbuttern und die Masse hineingeben. Bei 180 ºC ca. 17 Minuten im Rohr backen.

© Luzia Ellert

Dieser Beitrag erschien ursprünglich im News 11/2022.