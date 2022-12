Die Hausverwaltung bei Eigentumswohnungen unterscheidet sich von der Hausverwaltung bei Mietwohnungen in folgenden Punkten: Bei Mietwohnungen dürfen z. B. Kosten für Reparaturen von Liften oder Leitungen sowie Kosten für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen nicht auf die Mieter übertragen werden. Diese Kosten sind durch die Einnahmen aus den Mieten abzudecken. Die Vermittlung bei Streitigkeiten unter den Mietparteien gehört nicht zu den Aufgaben der Gebäudeverwaltung. Erst wenn das Bewohnen nicht mehr möglich ist, wird gegebenenfalls eingeschritten.

Als Vertreter und Handlungsbevollmächtigter haftet der Hausverwalter für Pflichtverletzungen und ist zu Schadenersatz verpflichtet. Er hat eine Schutzpflicht, die gemeinschaftlichen Interessen der Eigentümer und Mieter zu wahren.

Wie viel kostet die Hausverwaltung?

Die Kosten für die Bestellung einer Hausverwaltung sind von der Anzahl der zu betreuenden Wohnungen und der Größe der Liegenschaft abhängig. Mit einberechnet werden nicht nur die Wohnflächen selbst, sondern auch gemeinschaftlich genutzte Räume wie Waschküchen und Fahrradabstellräume. Es gibt keine fixen Sätze für das Honorar. Zuständig für die Bezahlung der Hausverwaltung ist/sind immer der oder die Eigentümer der Liegenschaft. Bei Eigentümergemeinschaften kann man mit einem Preis von rund 3 bis 3,60 Euro pro Quadratmeter und Jahr kalkulieren.

Üblich ist es, einen gewissen Prozentsatz der Mietzinse pro Jahr zu vereinbaren. Möglich ist auch das Heranziehen eines Promillewertes des Neubauwertes der Liegenschaft oder Vereinbarungen über gewisse Beträge pro Quadratmeter und Nutzfläche oder pro Wohneinheit. Der Vermieter kann einen Teil dieser Kosten an seine Mieter weiter verrechnen. Aktuell sind dies 3,80 Euro pro Quadratmeter (Stand: 9.5.2022).

Zusatzleistungen des Verwalters werden meist nach Stundensatz oder in einem Prozentsatz des Bauvolumens abgerechnet. Der Stundenlohn für Extraarbeiten beträgt, wenn dieser ausschließlich über eine Hausverwalterkonzession verfügt, rund 35 Euro netto.

Wechsel und Kündigung

Ist man mit den Leistungen der Hausverwaltung nicht zufrieden, so kann man sie kündigen. Bei einer Eigentümergemeinschaft muss die Mehrheit der Eigentümer der Kündigung zustimmen. In der Regel kann immer zu Jahresende mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten gekündigt werden. Liegt eine grobe Pflichtverletzung seitens der Hausverwaltung vor, so kann der Vertrag auch gerichtlich aufgelöst werden (außerordentliches Kündigungsrecht aus wichtigem Grund).

Möchte man zu einer anderen Hausverwaltung wechseln, sollte man sich zeitnah nach einer solchen umsehen und detaillierte Angebote einholen.

Ob man sich für eine größere oder kleinere Hausverwaltung entscheidet, kommt darauf an, was einem in der Beziehung zur Hausverwaltung wichtig ist. Kleinere Betriebe sind meist persönlicher und flexibler, große Firmen haben oft eine eigene Rechtsabteilung, interne Techniker oder bieten IT-unterstützte Verwaltungstools, die den Online-Zugriff auf Daten zu Rücklagen oder Abrechnungen ermöglichen können.

Wichtig ist, dass zwischen den Eigentümern und der Hausverwaltung ein vertrauensvolles Verhältnis besteht. Immerhin arbeitet der Verwalter mit dem Geld der Eigentümer. Der persönliche Kontakt und ein fixer Ansprechpartner bei allen Fragen sind ebenso von großer Bedeutung.

Muss man eine Hausverwaltung in Anspruch nehmen?

In Österreich ist man nicht dazu verpflichtet, eine Hausverwaltung in Anspruch zu nehmen. Ob eine solche eingesetzt wird, entscheiden die Liegenschaftseigentümer. Mieter, Pächter oder andere Nutzungsberechtigte einer Immobilie haben per Gesetz keine Möglichkeit über das Einsetzen oder Abberufen einer Hausverwaltung zu entscheiden.