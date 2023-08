Inhaltsverzeichnis

Grillen ist eine Zubereitungsmethode, bei der Lebensmittel direkt über oder neben einer offenen Flamme oder Hitzequelle gegart werden. Dafür werden sie auf einem Rost oder einer Grillplatte platziert. Die Bandbreite der Lebensmittel, die gegrillt werden können, ist groß. Sie reicht von Fleisch und Fisch über Gemüse bis hin zu Obst.

Unterschied zwischen Grillen und Smoken

Sowohl beim Grillen als auch beim Smoken wird Wärme verwendet. Die beiden Methoden unterscheiden sich allerdings in der Art und Weise, wie die Wärme an die Lebensmittel gelangt. Beim Smoken werden die Lebensmittel bei niedrigen Temperaturen in einem "Smoker" gegart. Smoker sind große, geschlossene Behälter, die mit Holzkohle oder Holz beheizt werden. Die Lebensmittel werden auf einem Rost über den glühenden Kohlen im Garraum platziert.

Grillen und Smoken unterscheiden sich in erster Linie hinsichtlich Temperatur, Zeit und Hitzequelle. Grillen erfolgt bei hohen, Smoken bei niedrigen Temperaturen. Grillen dauert in der Regel nur wenige Minuten, während Smoken mehrere Stunden in Anspruch nehmen kann. Beim Grillen wird Kohle oder Gas als Hitzequelle verwendet, während man beim Smoken auf Holz als Hitze- und Rauchquelle setzt.

Mit einem Griller kann man sowohl grillen als auch smoken. Bei manchen Modellen ist auch beides gleichzeitig möglich.