Inhaltsverzeichnis:

Name : Christine "Chris" Lohner (geborene Keprda)

: Christine "Chris" Lohner (geborene Keprda) Geboren am : 10. Juli 1943 in Wien

: 10. Juli 1943 in Wien Sternzeichen : Krebs

: Krebs Wohnort : Wien-Liesing

: Wien-Liesing Beruf : Journalistin, Autorin, Moderatorin, Kabarettistin und Schauspielerin

: Journalistin, Autorin, Moderatorin, Kabarettistin und Schauspielerin Familienstand : ledig

: ledig Kinder: Eine Stieftochter

Chris Lohner ist zweifellos eines der größten Multitalente der österreichischen Kunst- und Kulturszene. Als Moderatorin und Sprecherin in Rundfunk und Fernsehen, Journalistin, Schauspielerin, Buchautorin und legendäre Stimme der Österreichischen Bundesbahnen begeistert Lohner seit Jahrzehnten ein Millionenpublikum. Neben ihrer künstlerischen Karriere setzt sich die talentierte Wienerin seit langem auch für soziale und humanitäre Belange ein.

Vom Kriegskind zum Fotomodell mit Studienabschluss

Chris Lohner kam während des Zweiten Weltkriegs als Christine Keprda in Wien zur Welt. Ihr Vater arbeitete als Volkshochschuldirektor, ihre Mutter war Hausfrau. Wie fast alle Kinder dieser Zeit erlebte Chris eine entbehrungsreiche Kindheit, die sie bis heute prägt. Das große Glück ihrer ersten Jahre war jedoch, dass ihr Vater unversehrt aus dem Krieg heimkehrte.

Nachdem Chris im Jahre 1961 das Gymnasium mit der Matura abschloss, erhielt sie ein Stipendium für ein High-School-Jahr in den Vereinigten Staaten. Während ihres Aufenthalts in den USA begann sie ein Schauspielstudium, das sie nach ihrer Rückkehr in Wien fortsetzte und erfolgreich mit dem Staatsexamen beendete. Um sich ihr Studium zu finanzieren, arbeitete Lohner sieben Jahre lang als Fotomodell in Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz.

© News/Matt Observe

Chris Lohners früher Berufswunsch

Ihre Liebe zur Schauspielerei entdeckte Chris Lohner bereits sehr früh in ihrem Leben. Mit 5 Jahren stand sie zum ersten Mal auf der Bühne der Volkshochschule Stöbergasse in Margareten, deren Direktor ihr Vater war. Neben einem kleinen Kinosaal, der zu einer Theaterbühne umgebaut werden konnte, gab es an der Volkshochschule auch einen Kammersaal, auf dessen Bühne Lohner zum ersten Mal Theater spielen durfte. Ab diesem Zeitpunkt stand der Berufswunsch „Schauspielerin“ für die kleine Chris fest.

Eine außergewöhnliche Karriere in Film und Fernsehen

Ab 1973 begann Chris Lohner für den ORF zu arbeiten, wo sie über drei Jahrzehnte als Sprecherin und Moderatorin diverser Fernsehformate, unter anderem das „Österreich-Bild“, die „Sonntags-Matinee“, „WIR“ und „backstage“, tätig war. Zudem war Lohner auch Gastgeberin der Talkshow „Begegnungen“ auf 3sat. Neben ihrer Arbeit für das Fernsehen arbeitete Lohner auch für die ORF-Radiosender Ö3 und Ö1.

Zur gleichen Zeit begann auch Lohners Karriere in Fernsehserien und -filmen, die sie dem Regisseur Georg Lhotzky zu verdanken hat. Lhotzky entdeckte Lohner nach ihrer Modelzeit in einem Werbespot und engagierte sie für ihre erste Filmrolle in einem Krimi. Seitdem wirkte Lohner in zahlreichen Serien und Komödien mit, darunter „Kottan ermittelt“ und „Tohuwabohu“.