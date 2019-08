Hier regieren Mord und Totschlag: Die Mehrheit der 50 gewalttätigsten Städte dieser Welt liegen in Lateinamerika. Angeführt wird die Liste von einer Stadt, die trotz der hohen Mordrate jedes Jahr unzählige Touristen anlockt.

Mexikos Bürgerrat für Öffentliche Sicherheit und Strafrecht, eine gemeinnützigen Organisation, hat auch für 2018 wieder ein Ranking der 50 gewalttätigsten Städte der Welt herausgegeben. Dabei wurde ermittelt wie viele Tötungsdelikte auf 100.000 Einwohner kommen. Ausgenommen aus dem Bericht sind Kriegsgebiete. 5 der 10 gewalttätigsten Städte liegen in Mexiko. Die gewalttätigsten Städte außerhalb von Lateinamerika sind St. Louis (USA) auf Platz 15 und Kapstadt (Südafrika) auf Platz 11.

Vor allem Venezuela leidet aufgrund der derzeitigen Regierungskrise in dem Land unter der erhöhten Gewaltbereitschaft, der gestiegenen Kriminalität und der Einwohnerflucht. Offiziell vorliegenden Zahlen zur Kriminalität sowie zur Bevölkerungszahl fehlen teils völlig oder sind nicht mehr korrekt. Die Autoren des Rankings stützen sich daher auf Erhebungen der Presse des Landes und des venezolanischen Observatoriums für Gewalt (OVV). Aus diesem Grund seien einige venezolanische Städte wie Cumaná und Gran Barcelona wahrscheinlich zu Unrecht aus der Rangliste gefallen.

Im Folgenden die zehn gefährlichsten Städte weltweit:

10. Ciudad Bolívar, Venezuela

264 Tötungsdelikte

382.095 Einwohner

Mordrate von 69,09 (pro 100.000 Einwohner)

© iStockphoto.com/piccaya Ciudad Bolívar

Ursprünglich hieß die Stadt eigentlich Angostura, bevor sie im Jahr 1846 zu Ehren des Freiheitskämpfers Simón Bolívar umbenannt wurde, der hier die "Rede von Angostura" hielt. Am Fluss Orinoco gelegen, beeindruckt Ciudad Bolívar mit seinem gut erhaltenem historischen Zentrum und einigen prunkvollen Gebäuden aus der Kolonialzeit. Als Sehenswürdigkeit bekannt ist auch die Kathedrale am Plaza Bolívar. Der Hafen der Stadt spielt eine nicht unwesentliche Rolle als Wirtschaftsfaktor. Seltene Hölzer, Gold und Eisenerz sind unter anderem Produkte der Region.

Trotz des kulturellem Reichtums in der Altstadt herrscht abseits der Touristen-Hotspots Armut und Kriminalität vor, besonders in den Slums der Stadt. Die Verbrechensrate steigt. Erst Anfang 2019 hat sich der Erzbischof der Erzdiözese Ciudad Bolívar, Ulises Gutiérrez, über mafiöse Zustände in seinem Bistum und dem Rest des Landes beschwert.

Das österreichische Außenministerium hat aufgrund der aktuellen Ereignisse in Venezuela eine partielle Reisewarnung (Sicherheitsstufe 5) in den Grenzgebieten zu Kolumbien und Brasilien ausgesprochen. Im Rest des Landes gilt ein hohes Sicherheitsrisiko (Sicherheitsstufe 3), von allen Reisen wird abgeraten.

9. Fortaleza, Brasilien

2.724 Tötungsdelikte

3.939.460 Einwohner

Mordrate von 69,15 (pro 100.000 Einwohner)

Die Metropole Fortaleza liegt an der Küste und lockt jedes Jahr zahlreiche Touristen an. Der Grund dafür sind traumhafte Sandstrände, Lagunen und atemberaubende Klippen sowie kulturelle Sehenswürdigkeiten. Aber die Stadt mit fast 4 Millionen Einwohnern im Ballungsraum hat auch ein anderes Gesicht: Sie befindet sich in einer der kriminellsten Regionen Brasiliens. Slums nehmen große Teile der Stadt ein und gewisse Bezirke sollten Touristen auf jeden Fall meiden. Die gefährlichsten Stadtteile sind Bairro do Barra Ceará, Pirambu, Park Brothers, Praia do Futuro, Jorge Henrique, Bom Jardim, Antonio Bezerra und Mondubim.

© iStockphoto.com/4FR Studenten protestieren in Valencia.

Laut österreichischem Außenministerium besteht derzeit ein hohes Sicherheitsrisiko (Sicherheitsstufe 3) in den Grenzgebieten zu Venezuela. Es wird abgeraten, dorthin zu reisen.

8. Natal, Brasilien

1.185 Tötungsdelikte

1.587.055 Einwohner

Mordrate von 74,67 (pro 100.000 Einwohner)

© Cristiano Babini Natal von oben

Die Stadt Natal liegt an der nordöstlichen Küste Brasiliens an der Mündung des Rio Grande. Der Tourismus spielt hier eine wichtige wirtschaftliche Rolle: Der Strand von Ponta Negra lockt jedes Jahr etliche Sonnenanbeter nach Natal und auch kulturell hat die ehemalige portugiesische Kolonialstadt im historischen Zentrum ein paar Highlights zu bieten. Die belebte Strandpromenade und herrliche Sandstrände zählen ebenso zum Stadtbild, wie die weniger schöne Kriminalitätsrate. Abseits der Touristenzonen, die eine erhöhte Polizeipräsenz aufweisen, sollte man sich nachts nicht alleine aufhalten

7. Guayana, Venezuela

645 Tötungsdelikte

823.722 Einwohner

Mordrate von 78,30 (pro 100.000 Einwohner)

© Shutterstock.com/Janne Hamalainen Der Fluss Orinoco bei Guayana

Die Stadt ist eingebettet in die wunderschöne Landschaft am südlichen Ufer des Orinoco und am Zusammenfluss des Rio Caroni. Die Geschichte des Ortes, wie er heute existiert, ist relativ jung. Denn Guayana wurde erst 1961 gegründet, indem der alte Ort San Félix und die neuen Stadt Puerto Ordaz mit einer Brücke über den Rio Caroni miteinander verbunden wurden. Das moderne Stadtbild ist geprägt von Industrieanlagen, vor allem die Stahlindustrie Venezuelas hat hier ihren Sitz. Dabei wurde darauf geachtet, dass Wohngegend und Industriegebiet getrennt voneinander bleiben. Als Sehenswürdigkeiten gelten die nahe gelegenen Naturparks La Llovizna und Cachamay.

Im Gegensatz zur malerischen Natur steht die Verbrechensrate beziehungsweise die vergleichsweise hohe Zahl an Tötungsdelikten in dieser Großstadt.

6. Irapuato, Mexiko

473 Tötungsdelikte

580.808 Einwohner

Mordrate von 81,44 (pro 100.000 Einwohner)

© Demedman / Shutterstock.com Markt in Irapuato

Irapuato bedeutet in der indigenen Sprache "sumpfiger Ort" und liegt im Landesinneren. Die Stadt ist bekannt als Handels- und Industriezentrum und kein typisches Touristenziel. Landesweit berühmt ist die Region für ihren Erdbeeranbau. Die Erdbeerfarbe findet sich auch an einigen Gebäuden von Irapuato wieder.

Am Plaza del Comercio Popular befindet sich der größte Markt der Stadt. Sehenswert ist auch die Kathedrale von Irapuato. Abseits davon zählt die Stadt zu den Neueinsteigern in das Ranking der gefährlichsten Städte. Die Stadt war unter anderem zuletzt Schauplatz von Gang-Kämpfen um die Benzin-Pipeline in dem Gebiet. Immer wieder ist dort im großen Stil illegal Treibstoff abgezapft worden.

5. Juárez, Mexiko

1.251 Tötungsdelikte

1.462.133 Einwohner

Mordrate von 85,56 (pro 100.000 Einwohner)

© iStockphoto.com/DenisTangneyJr

Ein bunte Ansammlung an Häusern und Hütten bilden die Ausläufer der Stadt Juárez, die fast 1,5 Millionen Einwohner zählt. Die Metropole liegt nahe der Grenze zu den USA und gegenüber der mexikanischen Stadt El Paso. Lange Zeit galt Juárez als der gefährlichste Ort der Welt: Drogenkriege, Morde, Erpressungen und Entführungen waren an der Tagesordnung. Juárez ist eines der Epizentren des seit 2007 herrschenden Drogenkriegs in Mexiko. Zwischenzeitlich ist die Stadt etwas zur Ruhe gekommen, das Justiz- und Polizeisystem wurde reformiert. Doch die Gewalt bleibt allgegenwärtig. 1.251 Tötungsdelikte im Jahr 2018 sprechen dafür, dass die Stadt weiterhin eine der gefährlichsten der Welt ist.

4. Victoria, Mexiko

314 Tötungsdelikte

365.089 Einwohner

Mordrate von 86,01 (pro 100.000 Einwohner)

Mit dem Gebirgszug Sierra Madre im Rücken erstreckt sich die Stadt im Zentrum des Bundesstaates Mexiko. Gegründet wurde der Ort bereits im Jahr 1750 als spanische Kolonialstadt, worauf der typisch quadratischen Stadtaufbau um einen zentralen Platz (die heutige Plaza Hidalgo) herum hindeutet. Heute ist die Stadt die Hauptstadt des Bundesstaates Tamaulipas.

© Shutterstock.com/Roberto Galan Stadt Victoria mit dem Gebirgszug Sierra Madre im Hintergrund

Touristisch gesehen bietet die Stadt immerhin einige kulturelle Sehenswürdigkeiten, wie beispielsweise den Park Tamatan und den dazugehörigen Zoo. Auch ein Planetarium und das naturgeschichtliche Museum sind besuchenswert.

Auf den Straßen der Stadt sieht man aber nicht umsonst schwer bewaffnete Sicherheitskräfte patrouillieren. Gemessen an der Einwohnerzahl hat Victoria eine hohe Verbrechensrate.

3. Caracas, Venezuela

2.980 Tötungsdelikte

2.980.492 Einwohner

Mordrate von 99,98 (pro 100.000 Einwohner)

Sehr gefährlich ist es nach wie vor in Caracas, der Hauptstadt Venezuelas. Sie ist mit rund 111 Morden pro 100.000 Einwohner die drittgefährlichste Stadt der Welt. Die Straßenkriminalität in Caracas ist extrem hoch. Vor allem die Armutsvierteln werden vom organisierten Verbrechen kontrolliert. Es kommt häufig zu Raubüberfällen und Morden

© Istockphoto.com/Alberto Pomares

Gleichzeitig hat Caracas auch schöne Seiten zu bieten: Die Stadt ist umgeben von einer wunderschönen Berglandschaft, dem El Ávila National Park, der für seine vielfältige Flora und Fauna bekannt ist.

2. Acapulco, Mexiko

948 Tötungsdelikte

857.883 Einwohner

Mordrate von 110,50 (pro 100.000 Einwohner)

Einst, also in den 1960er und 70er Jahren galt Acapulco als Hotspot und Urlaubsdestination für Stars und Sternchen. Doch diese Zeiten sind vorbei. An der Pazifikküste gelegen, lockte die Stadt entlang der Küste mit tollen Bars und Restaurants. In den 1990er Jahren verlor die Metropole an Glanz. Die Verbrechensrate stieg enorm an, mit der Stadt ging es bergab. Mittlerweile kommen 106 Morde auf 100.000 Einwohner. Auch hier haben Drogenkriege zur hohen Anzahl an Tötungsdelikten beigetragen.

© iStockphoto.com/rafal_kubiak

Dennoch ziehen die wunderschönen Stränden und Sehenswürdigkeiten der Stadt immer noch jede Menge Touristen an. Laut österreichischem Außenministerium besteht für bestimmte Gebiete Mexikos ein hohes Sicherheitsrisiko, das gilt ebenfalls für Acapulco: Abgelegene und verlassene Gebiete wie einsame Strände oder Vorstadtzonen sollten Touristen meiden.



1. Tijuana, Mexiko

2.640 Tötungsdelikte

1.909.424 Einwohner

Mordrate von 138,26 (pro 100.000 Einwohner)

© iStockphoto.com/Sherry Smith Tijuana

Weiter nördlich von La Paz auf der kalifornischen Halbinsel liegt die berühmtberüchtigte Grenzstadt Tijuana, die regelmäßig von US-Touristen auf der Suche nach Sex, Drogen und Alkohol belagert wird. Vor allem im Frühjahr zum traditionellen "Spring Break" (Semesterferien) pilgern etliche US-amerikanische Studenten in die Stadt, um dort Party zu machen. Wer durch Tijuana schlendert, entdeckt zahlreiche Bars und Souvenirshops, Sandstrände vervollständigen das Urlaubsflair.

Die Schattenseite der Grenzstadt ist eine hohe (Drogen-) Kriminalitätsrate. Die Machtkämpfe der ortsansässigen Drogenbosse wurden sogar schon von Hollywood verfilmt: Der Streifen "Traffic" porträtiert die Drogenschlacht zwischen dem Tijuana-Kartell und dem rivalisierenden Juárez-Kartell. Unglaubliche 138 Morde wurden 2018 pro 100.000 Einwohner verübt.

Die 50 gefährlichsten Städte der Welt

Quelle: Bürgerrat für Öffentliche Sicherheit und Strafrecht (März 2019)





