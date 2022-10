Inhaltsverzeichnis:

Was macht ein/e Freizeitpädagoge/Freizeitpädaogin?

Bei der Freizeitpädagogik handelt es sich um eine Teildisziplin der Pädagogik und der Erziehungswissenschaft. Dabei liegt der Fokus auf gesellschaftliche und individuelle Problemlagen, die im Kontext von Freizeit bestehen. Freizeitpädagoginnen befassen sich mit Organisationsaufgen und übernehmen auch die Gestaltung von Animationsprogrammen. Vor allem im touristischen Bereich sind Animationsprogramme gefragt.

In der Freizeitpädagogik werden outdoor- und erlebnispädagogische Angebote für unterschiedliche Zielgruppen geplant, vermittelt und durchgeführt. Diese Angebote können im Wald, auf Schulhöfen oder an Gewässern durchgeführt werden. Dabei wenden Freizeitpädagog:innen Methoden der Erlebnispädagogik an und nutzen das Konzept „Gruppe – Natur – Ich“. Im Vordergrund steht dabei, die Persönlichkeit zu entwickeln und den Umgang mit Risiken und die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten zu fördern. Wichtig ist auch, dass Teilnehmer:innen lernen, Verhaltensdefizite auszugleichen.

In den letzten Jahren hat die Freizeitpädagogik stark an Relevanz und Bedeutung gewonnen. Spielpädagoginnen widmen sich ebenfalls dem Aufgabengebiet der sinnvollen Freizeitgestaltung und sind daher ein Teil der Freizeitpädagogik. Die Spielpädagogik ist dabei eng verzahnt mit anderen Formen der Pädagogik wie der Erlebnis-, Kultur- uns Sonderpädagogik. Zur Spielpädagogik gehört auch die Theaterpädagogik, die das darstellende Spiel zum Inhalt hat. Spielpädagoginnen gestalten und planen verschiedene Formen des Spiels und führen diese als pädagogisches Angebot durch. Dazu gehören:

Das symbolische Spiel

Das konstruktive Spiel

Das funktionelle Spiel

Das wiederholende Spiel

Das Rollenspiel

Das Bauspiel

Das Kooperationsspiel

Das Abenteuerspiel

Passt der Beruf zu mir?

Die Arbeit als Freizeitpädagog:in ist nicht für jeden geeignet. Es gibt einige Voraussetzungen und Eigenschaften, die man erfüllen sollte, um in diesem erfolgreich arbeiten zu können. Dazu gehören: