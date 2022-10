Auf der Suche nach anspruchsvollen Jobalternativen? Hier einige Anregungen:

Als Ergotherapeut oder Ergotherapeutin arbeitet man in der Regel entweder in einem Krankenhaus oder einer Klinik, in Gesundheitszentren, in sozialen Einrichtungen oder Heimen, in Praxen für Ergotherapie oder in pädagogischen Einrichtungen wie beispielsweise Sonder- und Frühförderzentren. In erster Linie arbeitet der/die Ergotherapeut:in dort in den Behandlungsräumen oder Patientenzimmern. Gelegentlich kommen sie in Patientenwohnungen, Sporthallen, Werkräumen, am Arbeitsplatz von Patient:innen, im Freien oder in Büroräumen zum Einsatz.

Ausbildung

Um den Beruf des/der Ergotherapeut:in ausüben zu können, wird in der Regel ein mittlerer Bildungsabschluss vorausgesetzt. Man lernt die Fertigkeiten für diesen Beruf in einer schulischen Ausbildung. Wer das Matura hat, kann in den Beruf auch über ein Studium erlernen. Die Ausbildung erfolgt an staatlichen oder privaten Berufsfachschulen für Ergotherapie. Nach der erfolgreich abgeschlossenen Abschlussprüfung erhalten die Auszubildenden die staatliche Anerkennung und Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung „Ergotherapeut:in“.

Im Rahmen einer berufsfachschulischen Ausbildung gibt es an manchen Schulen die Möglichkeit, zusätzlich Seminare an Hochschulen zu besuchen. Im Anschluss erhält man ebenfalls die staatlich anerkannte Berufsbezeichnung Ergotherapeut:in und hat die Möglichkeit, ein Studium in Vollzeit fortzuführen und mit dem Bachelor abzuschließen.

Man hat auch die Möglichkeit, sich direkt für einen grundgängigen Studiengang zu entscheiden. Der Studiengang Ergotherapie beinhaltet zwei Abschlüsse: einmal den akademischen Abschluss „Bachelor of Science“ und zusätzlich die Berufsbezeichnung „Ergotherapeut:in“. Für den Bachelorstudiengang ist neben der Matura ein Krankenpflegediplom oder eine Studienberechtigungsprüfung für Medizin sowie die erfolgreiche Absolvierung eines Aufnahmeverfahrens als Nachweis notwendig.

Hat man bereits eine erfolgreich absolvierte Ausbildung zur/zum Ergotherapeut:in genossen und in dem Beruf gearbeitet, kann man ein Studium auch nachträglich jederzeit noch beginnen. Es handelt sich dann um ein sogenanntes additives Studium. Dieser Studiengang steht unter besonderen Voraussetzungen auch Interessierten ohne Matura offen. Es wird in Voll- oder Teilzeit durchgeführt und meist von privaten Bildungsträgern angeboten. Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Bachelorstudium hat man die Möglichkeit, in einem fortführenden Masterstudiengang sein Wissen zu spezialisieren und zu vertiefen.

Wie lange dauert die Ausbildung?

Die schulische Ausbildung dauert in der Regel drei Jahre. Das grundständige Hochschulstudium mit dem Abschluss „Bachelor of Science“ beträgt sechs Semester, was ebenfalls drei Jahren entspricht. Eine Höherqualifizierung im Anschluss an das Bachelorstudium ist im Rahmen eines Masterstudiengangs möglich, der in der Regel vier Semester, also zwei Jahre umfasst.

Wo kann man die Ausbildung absolvieren?

Die Ausbildung zum/zur Ergotherapeut:in kann in Österreich an acht Fachhochschul-Standorten absolviert werden:

Der Masterstudiengang wird an den folgenden Standorten angeboten:

Die Berufsfachschule Ausbildung ist unter anderem an folgenden Standorten möglich:

Weiterbildung

Unsere Gesellschaft befindet sich in einem stetigen Wandel. So auch das Berufsbild des/der Erogtherapeut:in. Es ist daher ratsam, sich in diesem Beruf stetig weiterzubilden, um beispielsweise über neue Therapieverfahren, technische Neuerungen und neue Möglichkeiten der Behandlung informiert zu sein oder sein Wissen in besonderen Spezialgebieten zu vertiefen. Der Staat stellt für eine Weiterbildung unterschiedliche Bildungs- und Förderungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Gehalt: Wie viel verdient ein/e Ergotherapeut:in?

Als Ergotherapeut:in beträgt das monatliche Durchschnittsgehalt während der Ausbildung im 1. Ausbildungsjahr: € 1.065, im 2. Ausbildungsjahr: € 1.125 und im 3. Ausbildungsjahr: € 1.222. Alle Angaben sind in Brutto. Nach der Ausbildung oder nach dem Studium kann man mit einem Einkommen von etwa 2500 € rechnen. Nach Berufserfahrung und weiteren Qualifikationen ist ein monatliches Durchschnittsgehalt von etwa 3000 € realisitsch. Alle Angaben sind in Brutto.