Die zehn jüngsten Milliardäre der Welt

Die meiste Aufmerksamkeit verdiente nach Erscheinen der "Forbes"-Liste der jüngste in der Riege der weltweit reichsten Menschen unter 30 Jahren. Er ist der einzige Deutsche im Ranking, heißt Kevin und ist 19 Jahre alt. Und es gibt weder ein öffentlich zugängliches Foto noch eine Social-Media-Präsenz des jungen Mannes. Abgesehen von Dokumenten, die seine Existenz belegen, ist Kevin David Lehman ein Phantom. Das erklärt die Faszination der Nummer eins in der "Forbes"-Liste. Tatsächlich spannender sind die darüber hinausgehenden Fakten, die in der Liste zu lesen sind. So stammt das Vermögen von mehr als der Hälfte der jungen Milliardäre aus der Arbeit der Altvorderen: Sechs der zehn sind Erben.

Gleich drei der Youngsters mit geerbtem Vermögen sind Norweger und leben auch dort - abgesehen von Jet-Set-Vergnügen rund um die Welt. Die restlichen zwei von sechs Erben - der Deutsche Kevin wurde bereits erwähnt - stammen aus China.

Brisant wird es für alle, die den Protagonisten der Forbes-Liste nacheifern mögen, bei der Frage nach der Herkunft der Selfmade-Milliardäre. Wo kann man als Unter-30-Jähriger aus eigener Kraft mehr als 1.000 Millionen Dollar anhäufen? Ganz klar beantwortet das Ranking diese Frage: Alle vier Selfmade-Milliardäre machten ihr Vermögen in den USA. Alle haben in Stanford studiert oder Verbindungen zur Universität. Und alle Vermögen entstanden im Sektor neuer, digitaler Technologie. Hier die Kurzbiografien der Jüngsten und Reichsten der Welt zum Schmökern.

1. Kevin David Lehmann, 19

Erbe, Deutschland

Der 19-jährige Deutsche ist aufgrund seines Alters Platz eins im "Forbes"-Ranking. Mit 3,3 Milliarden US-Dollar auf dem Konto ist er der weltweit jüngste Milliardär, seit er die Hälfte der deutschen Drogeriemarktkette dm geerbt hat. Der Baden-Württemberger ist damit reicher als beispielsweise Donald Trump, wie der "Stern" vorrechnet. Dabei war sein Vater Günther Lehmann, von dem übrigens auch kein Foto öffentlich existiert, nie aktiv im Drogeriemarktgeschäft tätig. Lehmann kaufte die Anteile an dm 1974, als der Gründer des Drogeriemarkts, Götz Werner, Barmittel für eine Expansion brauchte.

2. Wang Zelong

24, Erbe, China

Der Zweitjüngste in der Liste ist wie Lehmann ein gut behütetes Phantom. Vom chinesischen Milliardär Wang Zelong ist bloß bekannt, dass er 1,5 Milliarden US-Dollar erbte, die aus Anteilen am börsennotierten Unternehmen CNNC Hua Yuan Titanium Co. stammen. Das Chemieunternehmen produziert Titanoxid, einen gefragten Stoff für Beschichtungen.

3. | 4. Alexandra Andresen, 25, Katharina Andresen, 27

Erben, Norwegen

Die beiden Norwegerinnen erbten ein Vermögen in Höhe von jeweils 1,4 Milliarden US-Dollar in Form von Anteilen an der väterlichen Investmentfirma Ferd Holdings. Norwegens größtes Familienunternehmen, das in Hedgefonds und Immobilien investiert, entstand einst aus der Tabakindustrie. Ein Urahn hatte Norwegens größte Zigarettenfirma aufgebaut. Aus deren Verkauf entstand Ferd Holdings.

Die Milliardärstöchter sind äußerst freizügig und geben auf Instagram Einblicke in ihr Leben. Katharina, die am Amsterdam University College studierte, zeigt vor allem die luxuriösen Seiten des Lebens zwischen Party, Wellness und Urlaub, gern auch an der Seite ihres Partners, des Investmentberaters Frederic Kvasnes. Alexandra Andresen ist leidenschaftliche Turnierreiterin, konnte einige Preise gewinnen und ist mit MMA-Kämpfer Joachim Tollefsen liiert.

5. Austin Russell, 27

Gründer Luminar Technologies, USA

Mit einem Vermögen von 2,4 Milliarden US-Dollar ist der US-Amerikaner der jüngste Milliardär, der sein Vermögen selbst verdient hat. Sein Unternehmen Luminar Technologies entwickelt Sensorentechnik für selbstfahrende Autos.

Russell gilt als das klassische Wunderkind, das bereits in der Volksschule aus einem Nintendo DS ein Handy bastelte, weil die Eltern Mobiltelefone ablehnten. Sein erstes Patent für ein Recyclingsystem, das beim Rasensprengen Wasser spart, meldete er im Alter von 13 Jahren an. Später baute er Computer und beschäftigte sich mit Lasern und optischen Technologien. Statt zur Highschool ging Russel ans Beckman Laser Institute der University of California und studierte danach in Stanford Physik. Als er vom Stanford-Absolventen und - Dozenten Peter Thiel - Pay-Pal-Gründer und Altkanzler Kurz' Arbeitgeber - ein Stipendium über 100.000 Dollar bekam, mit der Auflage, statt des Studiums eine Geschäftsidee umzusetzen, gründete Russell 2012 Luminar Technologies. Damals war er 17 Jahre alt. Vor drei Jahren folgte der Börsengang.

6. Gustav Magnar Witzoe, 29

Erbe, Norwegen

Norwegens begehrtester Junggeselle ist laut "Forbes"-Ranking 4,4 Milliarden US-Dollar schwer, seit er Hälfte-Anteilseigner des Lachsfischzuchtunternehmens des Vaters wurde. Das Unternehme SalMar verdoppelte sein Geschäft in den vergangenen Jahren. Angefangen hat der Vater klein. Er war Mechaniker bei Volvo, als er sein Erspartes in eine bankrotte Fischzucht steckte. Geschickte Expansion und Investitionen machten die Firma zur führenden Lachsfarm mit modernster Technik. Der Sohn, der den Vater noch als Mechaniker kannte und als Schüler auf den Lachsfarmen jobbte, versucht sich nun als Imobilien- und Tech-Start-up-Investor.

© 2019 Jason Mendez/Getty Images Gustav Magnar Witzoe, 29, Norwegen. Norwegens begehrtester Junggeselle mit einem Vermögen von rund 4,4 Milliarden US-Dollar investiert in Immobilien und Start-ups

7. | 8. Andy Fang, 29, Stanley Tang, 29

CTO DoorDash, CPO DoorDash, USA

Auf je zwei Milliarden US-Dollar Vermögen schätzte "Forbes" die beiden Mitgründer des US-Essenlieferdienstes DoorDash. Fang und Tang lernten einander beim Studium in Stanford kennen. Fang war in San Francsico aufgewachsen, Tang in Hongkong. Die Idee zur Lieferdienst-App entstand während des Studiums 2013 in einem BWL-Kurs. Zusammen mit Tony Xu und Evan Moore gründeten sie DoorDash. Für den Lieferdienst fuhren sie anfangs persönlich die Bestellungen aus, um alle Nuancen einer erfolgreichen Lieferung zu verstehen. Der Börsengang fand im Dezember 2020 statt. Aktuell arbeiten sie daran, DoorDash in Deutschland zu etablieren.

© imago/ZUMA Press Stanley Tang & Andy Fang, 29, USA. Die beiden Standford-Studenten gründeten den Essenlieferdienst Doordash und sind seit dem Börsengang je zwei Milliarden US-Dollar schwer

9. Sam Bankman-Fried, 29

CEO FTX, USA

Der US-Amerikaner hat sein Vermögen von 8,7 Milliarden US-Dollar am schnellsten von allen Jungmilliardären aufgebaut. Er ist der Gründer und CEO der Kryptowährungsbörse FTX und verwaltet Vermögenswerte über die quantitative Kryptowährungshandelsfirma Alameda Research. Alameda wurde 2017 gegründet, FTX folgte 2019. Bankman-Fried folgt einer Philosophie, die sich Effektiver Altruismus nennt. Ihr Ziel ist, so viel Geld wie möglich zu verdienen, um so viel wie möglich spenden zu können. Er ist Mitglied der Vereinigung "Give What We Can", und sein Unternehmen FTX spendet ein Prozent seines Umsatzes für wohltätige Zwecke. 2020 war Bankman-Fried mit 4,4 Millionen Dollar einer der größten Wahlkampfspender des heutigen Präsidenten Biden.

© Getty Images/2021 Bloomberg Finance LP Sam Bankman-Fried, 29, USA. Der Sohn zweier Stanford-Professoren gründete die Kryptowährungsbörse FTX, um möglichst rasch reich zu werden - damit er möglichst viel spenden kann. Bankman-Fried folgt der Philosophie des Effektiven Altruismus. Sein Vermögen: 8,7 Milliarden US-Dollar

Der Sohn zweier Jus-Professoren in Stanford zeigte schon früh ein mathematisches Ausnahmetalent und studierte am Massachusetts Institute of Technology. Nach einem Abschluss in Physik begann er, bei einem Investmentunternehmen zu arbeiten, bevor er 2017 Alameda Research gründete. Der Veganer will "verdienen, um zu geben". Auf die Frage, ob er das Geschäft mit der Kryptowährung aufgeben würde, wenn er mit etwas anderem mehr Geld verdienen könnte, bestätigt er klar gegenüber "Forbes": "Ja, das würde ich."

10. Jonathan Kwok, 29

Erbe, China

Mit einem Vermögen in Höhe von 2,4 Milliarden US-Dollar zählt Kwok neben seinem älteren Bruder Geoffrey zu den reichsten Jungen Asiens. Beim Tod des Vaters im Jahr 2018 erbten beide Anteile aus dem Immobilienentwicklervermögen Sun Hung Kai. Sie hatten dem Vater gehört, der jedoch im Streit aus dem Familienunternehmen ausgeschieden war. Der Vater gründete später das Immobilienunternehmen Empire Group Holdings, das Jonathan Kwok und sein Bruder heute leiten. Ihr Vater war ehemals Chinas größter Unternehmer und bei seinem Tod der dreiundzwanzigstreichste Mann der Welt.

Dieser Beitrag erschien ursprünglich im News 06/2022.