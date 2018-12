Es gibt ein neues Foto von William, Kate und ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis.

THEMEN:

Was für eine schöne Überraschung! Kurz vor dem dritten Advent veröffentlichten Prinz William und seine Frau Herzogin Kate ein neues Familienfoto.

Das Bild zeigt das Ehepaar mit ihren drei Kindern George, Charlotte und dem kleinen Louis.

Via Twitter wurde das Foto veröffentlicht, das auch als offizielle Weihnachtskarte dient.

Es ist wahrlich ein herzerwärmendes Bild der Familie. Die Kinder turnen auf einem Baum und alle strahlen. Eine ganz normale Familie eben. Ein Bild, dass William und Kate auch vermitteln wollen. Sie betonen immer wieder, dass ihre Kinder möglichst normal aufwachsen sollen.

Und ist es Ihnen aufgefallen? Der kleien Prinz George trägt eine lange Hose. Nicht üblich. Sieht man den 5-Jährigen doch sonst immer nur in kurzen Hosen.

Warum trägt George immer kurze Hosen? Die Antwort gibt es hier.

Wie feiern die Royals Weihnachten?

Die britische Königsfamilie feiert Weihnachten wie jedes Jahr auf dem ostenglischen Landsitz Sandringham in der Grafschaft Norfolk. Die Familie trifft sich am 24. Dezember zum Afternoon Tea bei der Queen. Anders als die meisten Kinder in Großbritannien dürfen sich Prinz George und Co. schon am Heiligen Abend über ihre Geschenke freuen - eine Tradition, die auf die deutschen Vorfahren der Queen zurückgeht. Britische Kinder dürfen erst in der Früh des ersten Weihnachtsfeiertags auspacken.

Lesen Sie mehr zu Weihnachten bei den Royals