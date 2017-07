Im Sommer sind kurze Hosen nichts Ungewöhnliches. Doch der kleine Prinz George trägt sie nicht nur bei Sonnenschein, sondern selbst wenn es regnet oder schneit. Warum ist das so?

Diese Woche weilen Prinz William und Herzogin Kate zusammen mit ihren Kindern George und Charlotte auf Auslandsreise in Polen und Deutschland. Bei der Ankunft in Warschau zeigte sich der kleine Prinz, der am Samstag seinen vierten Geburtstag feiert, in einem altbekannten Outfit, nämlich einem Hemd und kurzen Hosen.

© imago/Starface William und Kate mit George und Charlotte bei ihrer Ankunft in Warschau

Selbst zum Weihnachtsgottesdienst erschien Prinz George in Shorts. Was hierzulande doch ein wenig seltsam anmutet, ist in Großbritannien aber durchaus üblich. Für Buben aus der Oberschicht gehört es zum guten Ton, kurze Hosen zu tragen. Diese sind daher auch Bestandteil der Schuluniformen.

© imago/i Images Prinz George mit Papa William beim Weihnachtsgottesdienst

"Buben aus der Oberschicht tragen kurze Hosen, bis sie acht Jahre alt sind. Das ist sehr englisch", erklärte Ingrid Seward, die Chefredakteurin des Fachblatts "Majesty" einst gegenüber dem US-Magazin "People". Ihr zufolge sei es undenkbar, dass Prinz George lange Hosen trägt. "Das würde als nicht standesgemäß wahrgenommen", meint die Expertin.

© imago/i Images Prinz George im Herbst beim Besuch in Kanada

Ab dem Alter von acht Jahren dürfen britische Buben schließlich lange Hosen tragen. "Sie fühlen sich dann plötzlich sehr erwachsen", erklärt Ingrid Seward.

© imago/i Images Prinz George mit Mama Kate und Schwester Charlotte bei der Hochzeit von Tante Pippa

Ausgerechnet beim Besuch des damals noch amtierenden US-Präsidenten Barack Obama im letzten April in London trug Prinz George ausnahmsweise lange Hosen. Dabei handelte es sich jedoch um einen Pyjama und das ist offenbar in Ordnung.