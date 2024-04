Fake News: Warum sich Falschinformationen so gut verbreiten

Inhaltsverzeichnis

Fake News sind falsche oder irreführende Informationen, die als faktische Nachrichten präsentiert werden. Sie zielen laut dem "Center for Information Technology and Society" der Universität von Kalifornien darauf ab, die Wahrnehmung der Menschen über reale Ereignisse, Fakten oder Aussagen zu manipulieren.

Fake News oder falsche Information ahmen das Erscheinungsbild von Nachrichtenmedien nach, aber die redaktionellen Normen und Prozesse der Nachrichtenmedien zur Sicherstellung der Genauigkeit, Qualität und Glaubwürdigkeit von Informationen fehlen.

Der Begriff Fake News überschneidet sich mit den beiden Termini Desinformation (Nachrichten werden absichtlich erstellt, um zu täuschen) und Fehlinformation (Nachrichten, die unbeabsichtigt falsch sind.

Von Fake News zu unterscheiden ist weiters der Begriff Propaganda. Dieser kommt zu tragen, wenn Informationen speziell dazu dienen, eine politische Agenda zu fördern, oft durch Verzerrung der Wahrheit oder durch Lügen.

Von Fake News sind aus dieser Definition ausgenommen:

Der Verein Deutschland sicher im Netz appelliert an die Vernunft: "Menschenverstand anschalten", warnt Vereinsgeschäftsführer Michael Littger. Wenn eine Aussage seltsam wirkt oder auch extrem lustig ist, seien Zweifel an der Seriosität angebracht.



Bei Fake News seien die Informationen häufig vage und unvollständig, erläutert der Verein weiter. Beispielsweise fehlen demnach oft wichtige Details wie die Quelle, Namen und Orte, und es wird auf Formulierungen wie "ein Arzt" ausgewichen. Auch lohnt sich den Empfehlungen des Vereins zufolge die Frage, wer von einer Meldung profitieren könnte - bei einer einseitigen Meldung kann es sich auch um Lobbyarbeit handeln.

WAS IST EIN GUTER UMGANG MIT FAKE NEWS?

Bei Verdacht auf Fake News sollten Meldungen auf keinen Fall weitergeleitet oder anderweitig verbreitet werden. Falsche Gesundheitsinformationen können extrem gefährlich sein.

Außerdem gibt es bei Diensten wie Facebook, Instagram oder Twitter die Möglichkeit, Inhalte zu melden. Diese werden dann gegebenenfalls gelöscht. Darüber hinaus rät der Verein dazu, Menschen oder Institutionen darauf aufmerksam zu machen, wenn sie Teil einer Falschmeldung sind - wie im Fall der Wiener Uni.

WOHER BEKOMME ICH SERIÖSE INFORMATIONEN?

Gerade bei vermeintlich exklusiven Meldungen aus sozialen Netzwerken oder Nischenportalen sei grundsätzlich Vorsicht geboten, warnt der Verein. "Echte Meldungen werden hingegen meist von seriösen Nachrichtenportalen aufgegriffen", erläutert Littger. Es ist also immer sicherer, bekannte und seriöse Medien aufzusuchen und zu überprüfen, ob diese ebenfalls berichten.

Aber auch mehrere Behörden veröffentlichen aktuell regelmäßig online den jüngsten Kenntnisstand zur Coronakrise. Seriöse Quellen sind beispielsweise örtliche Gesundheitsämter, das Gesundheitsministerium und die Weltgesundheitsorganisation WHO.

AKTUELLE FAKE NEWS IM FAKTEN-CHECK

Unter der E-Mail-Adresse coronavirus@brodnig.org sammelt die Journalistin und Social-Media-Expertin Ingrid Brodnig Beispiele von Fake News, unbelegten Behauptungen - und deren Entkräftung. Folgend ein Überblick über aktuelle Falschnachrichten, die Brodnig erklärt:

Verharmlosung durch Video aus leerer Klinik

Kein Ende gibt es für Verharmlosungen des Coronavirus: Auch in dieser Woche war es wieder ein Video, das sich diesmal besonders oft via WhatsApp verbreitet hat. Zu sehen ist ein Mann, der in einem leer wirkenden Berliner Krankenhaus steht und behauptet, es sei "gar nichts los". "Das Video erweckt also den Eindruck, als existiere die Coronakrise nicht im berichteten Ausmaß", so Brodnig. Wie ein Faktencheck des ZDF ergab, stand der Mann allerdings in einem anderen Teil der Klinik und nicht an jenem Ort, der als Untersuchungsstelle für Coronavirus-Verdachtsfälle genutzt wird. "Die Gefahr ist, dass jetzt Leute Krankenhäuser aufsuchen, von sich Videos dort machen, nur dort stehen, wo gar keine Corona-Patienten untergebracht sind, und behaupten, es sei nichts los", warnt Brodnig vor einem möglichen Trend.

Verschwörungstheorie zur Abschaffung des Bargeldes

Nach wie vor wird in bestimmten Kreisen das Thema Bargeldabschaffung weiter heiß diskutiert. Postings zum Thema sind laut Brodnig "sehr sichtbar". So werde seit Wochen die These vertrieben, die aktuelle Coronakrise würde genutzt, um das Bargeld abzuschaffen. In einschlägigen Posts heißt es zum Beispiel: "Corona macht möglich, das Bargeld unter dem Vorwand von Ansteckung abzuschaffen". Einige Behauptungen suggerierten, als gäbe es einen geheimen Plan, das Bargeld abzuschaffen. "Aber es gibt keinen Beleg, dass Österreich allen Ernstes die Bezahlung mit Bargeld beenden will", hält Brodnig dagegen. Es sei derzeit einfach so, dass aus Vorsicht und um die Nähe zum Personal in Geschäften zu verringern, viele Menschen kontaktlos bezahlen (und auch via Aushang dazu aufgerufen werden). "Die aktuelle Situation wird nun von Akteuren genutzt, die Angst vor einem Ende des Bargelds wecken wollen." Bargeld werde von vielen Bürgern genutzt, weshalb es nun besonders beliebt sei, "in der jetzigen Situation den Eindruck zu erwecken, es gäbe irgendwelche dunklen Pläne", so Brodnig.

Weiterhin Stimmungsmache gegen Flüchtlinge

Gleich einige Beispiele zeigen laut Brodnig, dass die aktuelle Krise dazu genutzt wird, um Stimmung gegen Geflüchtete zu machen. Etwa werden von Usern veraltete Videoaufnahmen verbreitet, die nun in einen neuen - falschen - Kontext gesetzt würden. Die Faktencheck-Plattform Mimikama hat das an einem Video aufgezeigt, wie Brodnig erläutert: "Man sieht einen Mann, der auf Obst spuckt und dann geschlagen wird. Dazu heißt es, dieser Mann sei ein Asylwerber - das Video ist aber mindestens älter als zehn Monate, es zeigt dementsprechend nicht die aktuelle Coronakrise. Auch die Hintergründe dieser Aufnahme sind unklar." In Postings werde derzeit etwa die These verbreitet, dass Asylwerber nach Österreich "strömen" würden. Überdies kursieren weitere Behauptungen, dass die Ausgangsbeschränkungen nur ein Vorwand seien, um beispielsweise die Ankunft von 20.000 Flüchtlingen zu verschleiern. Hier reagierte die Polizei in München mit einem aufklärenden Tweet.

Kettenbriefe

Weiterhin sorgen auch Kettenbriefe mit angeblichen Gesundheitsempfehlungen für Aufregung. In den WhatsApp-Sprachnachrichten geht es um angebliche Heilmethoden gegen das Coronavirus. Derzeit kursieren etwa Empfehlungen, sich mit der Einnahme von Vitamin D oder Vitamin C vor einer Erkrankung zu schützen. "Die WHO sagt, es gibt kein bekanntes Gegenmittel und Impfung. Jeder, der derzeit was anders behauptet, agiert nicht in Einklang mit den gesicherten Informationen der Gesundheitsorganisationen", so Brodnig. "Hier ist größte Vorsicht geboten." Ein weiterer Fall ist laut Brodnig besonders kurios: So wird in einem Kettenbrief mit guten Absichten von Menschen gespielt: Sollten diese auf einen Video-Link, der zu einem Lied des Sängers Roby Facchinetti führt, klicken, würde Geld an das Krankenhaus von Bergamo gespendet werden. Das Video hält derzeit bei 7,6 Mio. Aufrufen, während andere Lieder des Sängers nur wenige tausend Aufrufe verzeichnen. Der Account scheint authentisch zu sein, unklar ist jedoch laut Brodnig, wer den Aufruf gestartet hat. Der Sänger selbst dementierte jedenfalls, dass es für die Video-Aufrufe Spenden gibt.

Impfung gegen Coronavirus für Tiere bereits vor einigen Jahren aufgetaucht

Laut "mimikama" wird auf Facebook derzeit ein Foto geteilt, auf dem eine englischsprachige Impfampulle mit der Aufschrift "Canine Coronavirus Vaccine", die angeblich aus dem Jahr 2001 stammen soll, zu sehen ist. Zu dem Bild wurde gepostet: "2001 Impfung gegen Coronavirus für Tiere. Irgendwas läuft da schief, die denken wirklich, dass die Leute Idioten sind". Wie die "mimikama"-Faktenchecker erläutern, handelt es sich bei den Produkt um "Nobivac Canine 1-Cv", das bereits in den 1980er Jahren gegen das Canine-Coronavirus, das Hunde befällt, entwickelt wurde. Diese Impfung schütze allerdings nicht gegen eine Ansteckung mit C-Coronaviren, sondern nur vor der Erkrankung. Grundsätzlich hält "mimikama" einmal mehr fest, dass es in der Familie der Coronaviren unzählige Unterfamilien gibt und somit das Hunde-Coronavirus nicht mit dem aktuellen SARS-COV 2 zu vergleichen ist.

Deutschland: Geld fürs Daheimbleiben?

Auf Social Media wurde in letzter Zeit die Behauptung geteilt, dass die deutsche Bundesregierung einmalig Geld an Menschen auszahle, die zu Hause bleiben und somit dazu beitragen, dass sich das Coronavirus nicht so schnell ausbreitet. Die Faktenchecker von "Correctiv" halten fest: "Das ist frei erfunden. In keinem Maßnahmenkatalog der Regierung sind solche Zahlungen zu finden." Die Höhe der angeblichen Einmalzahlung variiert in den Facebook-Beiträgen demnach stark: Mal sollen es 359 Euro sein, dann 500 oder sogar 1.200 Euro.

Betrüger haben Hochsaison, und drohen jetzt auch

Online-Erpressungen gibt es schon lange, nun machen sich die Betrüger auch das Coronavirus zunutze. Laut "mimikama" warnen Sicherheitsexperten derzeit vor Erpressern, die E-Mails mit der Androhung verschicken, den Empfänger und seine Familie im wahren Leben mit dem Coronavirus zu infizieren, wenn kein Lösegeld in Form von Bitcoins bezahlt wird. "Hierbei zielen die Online-Betrüger darauf ab, die Verunsicherung der Menschen bezüglich der Corona-Pandemie auszunutzen", heißt es im "mimikama"-Faktencheck. Solche E-Mails sollen am besten gelöscht werden, natürlich soll kein Lösegeld gezahlt werden. Bei "mimikama" heißt es dazu: "Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Computer des Empfängers gehackt wurde und irgendwelche persönlichen Daten in die Hände der Betrüger gelangt sind." Wichtig sei es jedenfalls, bei solchen Mails von unbekannten Empfängern nicht auf mitgeschickte Links zu klicken und keine Anhänge zu öffnen.