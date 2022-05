Steckbrief Fabio Wibmer

Name: Fabio Wibmer

Fabio Wibmer Geboren am: 30. Juni 1995 in Oberpeischlach, Osttirol

30. Juni 1995 in Oberpeischlach, Osttirol Wohnt in: Monaco

Monaco Ausbildung: Sportmanagementstudium (nicht beendet)

Sportmanagementstudium (nicht beendet) Beruf: Mountainbike- und Trialfahrer, Webvideoproduzent

Nichts hat sich geändert, und doch ist alles anders. Am liebsten mag Fabio Wibmer noch immer den Moment des Tages, an dem er die Kopfhörer ins Ohr stöpselt und sich aufs Rad setzt. Einfach so, ohne großes Ziel vor Augen oder Trainingsanspruch im Nacken. Der 26-Jährige, der sein Zweirad-Talent in atemberaubend kreative Videos gießt, fährt auch abseits des Jobs noch immer gern Rad. Mit Linkin Park oder Offspring im Ohr wird er eins mit dem Bike, der Natur und sich. Er erzählt vom Glück, das sich einstellt, wenn er an gar nichts mehr denkt und sich einfach nur frei fühlt. "Das mag ich am liebsten, weil es vom Gefühl her genauso ist wie damals als Bub im Dorf. So bin ich aufgewachsen. Bei uns hat es sonst nicht viel gegeben", erzählt er.

Wir treffen ihn kurz nach seinem Stunt auf dem Wiener Riesenrad in einer Halle in der Nähe von Wien, von wo aus der Versand seiner Lifestylemarke "Sick!" organisiert wird. Hunderte Kartons mit T-Shirts, Hoodies, Kappen und weiteren Produkten wie Socken und Badeschlapfen zeugen von reger Nachfrage. Daneben betreibt Wibmer das Streetwear-Label "Nineyard". Sieben Millionen Abonnenten seines YouTube-Kanals kleiden sich gern à la Fabio ein. Dies alles gehört zu den Dingen, die in Wibmers Leben heute anders sind.

Die Lust am Radfahren, die in den Osttiroler Bergen geprägt wurde, ist das Unveränderte. Im heimatlichen 100-Seelen-Dorf Oberpeischlach, zehn Kilometer von Kals am Großglockner entfernt, war es oft eine steife Brise, die ihn beim Radtraining begleitet hat. Seit dem Umzug nach Monaco im vergangenen Herbst umfängt den blonden 1,88-Meter-Mann eine salzige Meeresbrise, wenn er sich in den Sattel schwingt.