Erdogan bietet sich als Vermittler zwischen Russland und Ukraine an

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich als Vermittler im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine angeboten. "Wir könnten hier eine Vermittlerrolle einnehmen und haben dies mit beiden Seiten besprochen", sagte Erdogan am Donnerstag vor seiner Abreise zum G-20-Gipfel in Buenos Aires.

Erdogan hatte am Mittwoch mit Russlands Präsident Wladimir Putin, dessen ukrainischem Kollegen Petro Poroschenko und US-Präsident Donald Trump telefoniert.

Die Türkei hat sich in den vergangenen Jahren Moskau angenähert, unterhält aber auch weiterhin enge Beziehungen zu Kiew. Nachdem am Sonntag ein Zusammenstoß zwischen ukrainischen und russischen Marineschiffen in der Meerenge von Kertsch vor der ukrainischen Halbinsel Krim die Spannungen zwischen den beiden verfeindeten Ländern dramatisch erhöht hatte, rief Erdogan beide Seiten zum Dialog auf, um eine Eskalation zu vermeiden.

Die Türkei will eine weitere Verschärfung des Konflikts um die von Moskau annektierte ukrainische Halbinsel Krim vermeiden, da dies die gesamte Schwarzmeer-Region zu belasten droht. Erdogan sagte am Donnerstag, Putin und Poroschenko hätten in den Telefonaten Forderungen vorgebracht, die er nun bei Treffen in Argentinien übermitteln werde. Auch werde er die Lage in der Ukraine am Rande des G-20-Gipfels mit Trump besprechen.

Die russische Marine hatte am Sonntag in der Meerenge von Kertsch drei ukrainische Marineschiffe beschossen und aufgebracht, die ins Asowsche Meer verlegt werden sollten. Während Russland ankündigte, weitere Luftabwehrraketen auf der Krim zu stationieren, verhängte Poroschenko das Kriegsrecht und rief die NATO auf, ihre Präsenz im Schwarzen Meer zu erhöhen. Die EU verzichtete am Mittwoch zunächst auf weitere Sanktionen gegen Moskau.