Ist sie ein Energievampir?

Wir unterscheiden im Folgenden grob zwei Arten von Energievampiren: den histrionischen und den narzisstischen Typ. Wichtig: Narzissmus in gesunden Grenzen ist keine Krankheit, sondern für das Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl geradezu unverzichtbar! Ebenso wenig, wie narzisstische Persönlichkeitseigenschaften gleich bedeuten müssen, an einer krankhaften Störung zu leiden, kann man histrionische Eigenschaften in vielen Situationen des Lebens und vor allem in bestimmten sozialen Rollen und Branchen gut gebrauchen -und das hat gar nichts mit psychischer Krankheit zu tun. Also bitte bei Begriffen wie "histrionisch", zu Sigmund Freuds Zeiten noch "hysterisch" genannt, oder "narzisstisch" nicht gleich an Abwertung und Pathologisierung denken: Alles ist gut, so lange diese Eigenschaften nicht ein gesundes Maß überschreiten und dann allerdings das Umfeld zumeist noch mehr als die Betroffenen belasten. Während eine gesunde Portion Narzissmus ja nur besagt, über hinreichend Selbstbewusstsein zu verfügen, um entscheidungs-und durchsetzungsfähig zu sein, machen gesunde histrionische Eigenschaften, wie eben kein Problem damit, sondern sogar Freude daran zu haben, im Mittelpunkt zu stehen, eine Berufswahl wie Moderatorin, Showmasterin, Politikerin oder Schauspielerin gut möglich und sinnvoll.

© Getty Images

Und nun zu meiner Klientin, nennen wir sie Inga: Sie war schon als Kind damit beschäftigt, ihre Mutter rundum zufriedenzustellen. Der ist Ingas Fürsorglichkeit aber anscheinend nie genug - sie beklagt sich über Ingas Job und sogar über den Lebensgefährten ihrer Tochter. Ständig bahnt sich die nächste Katastrophe an, wenn Ingas Mutter bei ihr ein schlechtes Gewissen weckt und sich trotz größter Bemühungen vernachlässigt fühlt. Typisch für Menschen mit stark ausgeprägten histrionischen Eigenschaften, die nicht im grünen Bereich sind: Sie inszenieren das Drama und lechzen fast wie Vampire nach Emotionen ihrer Mitmenschen, um so ihre Macht zu erleben (nachdem sie sich sonst missverstanden, missachtet und ohnmächtig fühlen). Beziehungen zu Menschen mit dem ständigen Drang nach Aufmerksamkeit wirken sich auf Dauer energetisch entleerend und emotional aussaugend auf das soziale Umfeld aus, weshalb man alltagssprachlich eben von "Energievampiren" oder "emotionalen Vampiren" spricht. Das Dilemma: Inga will ihrer Mutter helfen und sie zufriedenstellen - es ist aber eine Sisyphos-Aktivität, "emotionale Vampire" beruhigen und glücklich machen zu wollen. Denn sowohl krankhafte Histrioniker als auch Narzissten kriegen nie genug: Sie streben häufig nach Macht, Einfluss und Bewunderung, nur um ihre hinter ihrer Selbstüberschätzung verborgenen Selbstzweifel zu kompensieren. Hierbei ist ganz zentral von Bedeutung, niemanden tatsächlich nur als "Narzissten" oder "Histrioniker" abzuwerten und darauf zu reduzieren. Die Begriffe sind Konstrukte, um Teilaspekte des Verhaltens zu benennen. In der Geschichte vieler Menschen finden sich traumatische (seelisch erschütternde) Erfahrungen. Und das übertriebene Lechzen nach Bedeutung, Emotionen anderer und Ruhm kann eine Folge langer Durststrecken sein, in denen die Betroffenen als Kinder überbehütet oder eben vernachlässigt, aber in jedem Fall nicht hinreichend gesehen wurden.

Was tun? In ihrer Psychotherapie lernt Inga, Schritt für Schritt ihre eigenen Bedürfnisse zu erkennen und wahrzunehmen. Und auch ihrer Mutter gegenüber gesunde Grenzen zu zeigen ohne schlechtes Gewissen. Allerdings will das trainiert werden, Co-Abhängige von Energievampiren benötigen viel Zeit, um sich vom Wiederholungszwang und von Schuldgefühlen zu befreien. Niemand ist als Energievampir geboren, und diese Bezeichnung soll nicht abwertend sein, sondern klarmachen, dass Sie schwerlich Ihr Ziel erreichen, jemanden mit krankhaften histrionischen Eigenschaften oder narzisstischen Persönlichkeitszügen, die ein moderates Maß überschritten haben, je dauerhaft emotional zu sättigen. Zur Heilung der Energievampire braucht es zuvorderst den Wunsch, etwas zu ändern. Und zwar bei den Betroffenen selbst und niemand anderem.

Prof. Mag. Dr. Monika D. Wogrolly, Philosophin und Psychotherapeutin

Haben Sie noch Fragen? Schreiben Sie mir bitte: praxis@wogrollymonika.at